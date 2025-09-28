Rashid Latif was hurt by Suryakumar Yadav statement Said Jab tak jung hai tab tak IND vs PAK Cricket rivalry rahegi सूर्यकुमार यादव के बयान से लगी पूर्व पाकिस्तानी कप्तान को मिर्ची, बोले- जब तक जंग है, तब तक IND vs PAK राइवरी रहेगी…, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Rashid Latif was hurt by Suryakumar Yadav statement Said Jab tak jung hai tab tak IND vs PAK Cricket rivalry rahegi

सूर्यकुमार यादव के बयान से लगी पूर्व पाकिस्तानी कप्तान को मिर्ची, बोले- जब तक जंग है, तब तक IND vs PAK राइवरी रहेगी…

इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप 2025 फाइनल से पहले पाकिस्तान के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ ने साफ कर दिया है कि दोनों टीमों के बीच राइवलरी है और यह राइवलरी तब तक रहेगी जब तक जंग है।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 28 Sep 2025 09:22 AM
share Share
Follow Us on
सूर्यकुमार यादव के बयान से लगी पूर्व पाकिस्तानी कप्तान को मिर्ची, बोले- जब तक जंग है, तब तक IND vs PAK राइवरी रहेगी…

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ 21 सितंबर को हुए एशिया कप 2025 सुपर-4 मुकाबले के बाद खुलेआम यह कह दिया है कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच राइवलरी नहीं रह गई है। वनडे हो चाहे टी20 मल्टी नेशनल टूर्नामेंट के हेड टू हेड में भारत काफी आगे हैं। सूर्यकुमार यादव का बयान पाकिस्तानी कप्तान राशिद लतीफ के सीने में खंजर की तरह चुभा है। उन्होंने IND vs PAK फाइनल से पहले यह साफ कर दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच राइवलरी है और यह राइवलरी तब तक जारी रहेगी जब तक दोनों देशों के बीच जंग हो रही है।

ये भी पढ़ें:एशिया कप फाइनल में आज IND vs PAK भिड़ंत, जानें फ्री में कैसे उठाएं लुत्फ

टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ ने कहा, “राइवलरी तो रहेगी ही। जब तक जंग है, तब तक क्रिकेट की राइलरी रहेगी। ये खत्म नहीं होगी। लेकिन हां, भारत जीतता रहेगा। इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन राइवलरी हमेशा रहेगी। यह जारी रहेगी।”

ये भी पढ़ें:IND vs PAK एशिया कप फाइनल में फिर बदलेगा पिच का मिजाज? टॉस पर रहेंगी नजरें

राशिद लतीफ ने आगे कहा कि इस बड़े मुकाबले का दबाव भारत पर हमेशा भारी रहेगा। उन्होंने कहा, "नुकसान भारत को होगा। भारत के पास खोने के लिए सब कुछ है। पाकिस्तान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है; वे पहले से ही अंडरडॉग हैं। अगर पाकिस्तान यहां जीत जाता है, तो यह बीसीसीआई के लिए बहुत मुश्किल होगा, और कुछ खिलाड़ियों के लिए भी जो इस टूर्नामेंट के बारे में बहुत मुखर रहे हैं—चाहे वह कप्तान का बयान हो, बोर्ड का रुख हो, या शुभमन गिल का ट्वीट हो। इस पर बहुत शोर होगा।"

ये भी पढ़ें:फाइनल से पहले भारत पर महासंकट, हार्दिक पांड्या समेत 3 मैच विनर प्लेयर हैं चोटिल

लतीफ ने स्वीकार किया कि कौशल और स्वभाव के मामले में भारत बढ़त रखता है, लेकिन टी20 क्रिकेट में कभी भी पासा पलट सकता है। उन्होंने कहा, "कौशल के मामले में भारत आगे है। वे दबाव झेल सकते हैं। लेकिन यह एक टी20 मैच है। कोई भी जीत सकता है। इसलिए यह एक कठिन मैच होने वाला है।"

India Vs Pakistan Suryakumar Yadav Asia Cup 2025
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |