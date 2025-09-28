सूर्यकुमार यादव के बयान से लगी पूर्व पाकिस्तानी कप्तान को मिर्ची, बोले- जब तक जंग है, तब तक IND vs PAK राइवरी रहेगी…

इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप 2025 फाइनल से पहले पाकिस्तान के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ ने साफ कर दिया है कि दोनों टीमों के बीच राइवलरी है और यह राइवलरी तब तक रहेगी जब तक जंग है।

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ 21 सितंबर को हुए एशिया कप 2025 सुपर-4 मुकाबले के बाद खुलेआम यह कह दिया है कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच राइवलरी नहीं रह गई है। वनडे हो चाहे टी20 मल्टी नेशनल टूर्नामेंट के हेड टू हेड में भारत काफी आगे हैं। सूर्यकुमार यादव का बयान पाकिस्तानी कप्तान राशिद लतीफ के सीने में खंजर की तरह चुभा है। उन्होंने IND vs PAK फाइनल से पहले यह साफ कर दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच राइवलरी है और यह राइवलरी तब तक जारी रहेगी जब तक दोनों देशों के बीच जंग हो रही है।

टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ ने कहा, “राइवलरी तो रहेगी ही। जब तक जंग है, तब तक क्रिकेट की राइलरी रहेगी। ये खत्म नहीं होगी। लेकिन हां, भारत जीतता रहेगा। इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन राइवलरी हमेशा रहेगी। यह जारी रहेगी।”

राशिद लतीफ ने आगे कहा कि इस बड़े मुकाबले का दबाव भारत पर हमेशा भारी रहेगा। उन्होंने कहा, "नुकसान भारत को होगा। भारत के पास खोने के लिए सब कुछ है। पाकिस्तान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है; वे पहले से ही अंडरडॉग हैं। अगर पाकिस्तान यहां जीत जाता है, तो यह बीसीसीआई के लिए बहुत मुश्किल होगा, और कुछ खिलाड़ियों के लिए भी जो इस टूर्नामेंट के बारे में बहुत मुखर रहे हैं—चाहे वह कप्तान का बयान हो, बोर्ड का रुख हो, या शुभमन गिल का ट्वीट हो। इस पर बहुत शोर होगा।"