भारत से हारने पर आगबबूला हुए पाकिस्तान के पूर्व कप्तान, कहा- मेरा इस टीम से भरोसा उठ गया है

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ ने अपनी टीम को जमकर कोसा है। उनका कहना है कि अब इस टीम से भरोसा उठ गया है। उन्होंने बीच के ओवरों में अटैक करने की कोशिश तक नहीं की, जब 37 गेंदों में एक भी चौका नहीं आया।

पाकिस्तान की टीम के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ ने सलमान अली आगा की कप्तानी वाली पाकिस्तान की टीम को जमकर लताड़ लगाई। भारत के खिलाफ एशिया कप 2025 के सुपर 4 के मैच में पाकिस्तान को फिर से करारी शिकस्त मिली। पाकिस्तान को 6 विकेट से टीम इंडिया ने हराया। एशिया कप 2025 में ये पाकिस्तान की लगातार दूसरी हार है। पाकिस्तान ने पिछले सात मैच भारत के खिलाफ गंवाए हैं। इस पर राशिद लतीफ ने कहा है कि ये मैच इंजॉय करने लायक नहीं था।

पाकिस्तान ने बीच के ओवरों में 37 गेंदों तक एक भी चौका तक नहीं लगाया था। इस पर राशिद लतीफ ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए कहा, "पाकिस्तान इतनी अच्छी बल्लेबाजी कर रहा था, अचानक से स्थिति खराब कैसे हो गई? आपने आक्रामक होने की कोशिश भी नहीं की। उन्होंने हार मान ली। उन्होंने बीच के ओवरों में आक्रमण करने की कोशिश क्यों नहीं की, मुझे नहीं पता।" सैम अयूब के आउट होने तक पाकिस्तान कंट्रोल में था, लेकिन चौथे नंबर पर प्रमोट किए गए हुसैन तलत ने साहिबजादा फरहान के साथ 17 गेंदों में 17 रन की साझेदारी की, जिससे पाकिस्तान की टीम पटरी से उतर गई।