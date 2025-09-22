Rashid Latif unhappy with Pakistan Team approach says That is why I do not trust their batting or bowling भारत से हारने पर आगबबूला हुए पाकिस्तान के पूर्व कप्तान, कहा- मेरा इस टीम से भरोसा उठ गया है, Cricket Hindi News - Hindustan
भारत से हारने पर आगबबूला हुए पाकिस्तान के पूर्व कप्तान, कहा- मेरा इस टीम से भरोसा उठ गया है

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ ने अपनी टीम को जमकर कोसा है। उनका कहना है कि अब इस टीम से भरोसा उठ गया है। उन्होंने बीच के ओवरों में अटैक करने की कोशिश तक नहीं की, जब 37 गेंदों में एक भी चौका नहीं आया। 

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 22 Sep 2025 11:41 AM
पाकिस्तान की टीम के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ ने सलमान अली आगा की कप्तानी वाली पाकिस्तान की टीम को जमकर लताड़ लगाई। भारत के खिलाफ एशिया कप 2025 के सुपर 4 के मैच में पाकिस्तान को फिर से करारी शिकस्त मिली। पाकिस्तान को 6 विकेट से टीम इंडिया ने हराया। एशिया कप 2025 में ये पाकिस्तान की लगातार दूसरी हार है। पाकिस्तान ने पिछले सात मैच भारत के खिलाफ गंवाए हैं। इस पर राशिद लतीफ ने कहा है कि ये मैच इंजॉय करने लायक नहीं था।

पाकिस्तान ने बीच के ओवरों में 37 गेंदों तक एक भी चौका तक नहीं लगाया था। इस पर राशिद लतीफ ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए कहा, "पाकिस्तान इतनी अच्छी बल्लेबाजी कर रहा था, अचानक से स्थिति खराब कैसे हो गई? आपने आक्रामक होने की कोशिश भी नहीं की। उन्होंने हार मान ली। उन्होंने बीच के ओवरों में आक्रमण करने की कोशिश क्यों नहीं की, मुझे नहीं पता।" सैम अयूब के आउट होने तक पाकिस्तान कंट्रोल में था, लेकिन चौथे नंबर पर प्रमोट किए गए हुसैन तलत ने साहिबजादा फरहान के साथ 17 गेंदों में 17 रन की साझेदारी की, जिससे पाकिस्तान की टीम पटरी से उतर गई।

राशिद ने कहा, "साहिबजादा फरहान और हुसैन तलत ने 17 गेंदों में 17 रनों की साझेदारी की। फरहान ने 6 गेंदों में 5 रन बनाए और तलत ने 11 गेंदों में 10 रन। उस समय पाकिस्तान पूरी तरह नियंत्रण में था। आपको अपने शॉट लगाने चाहिए थे, भले ही आप आउट हो जाते। इसके बजाय कि आप समय बर्बाद करके आउट हो गए। फिर मोहम्मद नवाज आए और उन्होंने भी धीरे खेला, रन गति बढ़ाने की कभी कोशिश नहीं की। इसलिए मुझे उनकी बल्लेबाजी या गेंदबाजी पर भरोसा नहीं है।" पाकिस्तान की टीम को पहला विकेट निकालने के लिए 100 से ज्यादा रनों का इंतजार करना पड़ा था। उस समय तक मैच पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर जा चुका था।

