ये जब मारता है, 'गेंदबाज असहाय हो जाता है', अभिषेक शर्मा की विध्वंसक बैटिंग पर बोले राशिद खान

संक्षेप:

भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे अभिषेक शर्मा ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से विश्व क्रिकेट में सनसनी मचा दी है। उनकी बल्लेबाजी का खौफ अब केवल प्रशंसकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्पिनरों में शुमार राशिद खान ने भी स्वीकार किया है।

Jan 31, 2026 05:09 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे अभिषेक शर्मा ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से विश्व क्रिकेट में सनसनी मचा दी है। उनकी बल्लेबाजी का खौफ अब केवल प्रशंसकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्पिनरों में शुमार राशिद खान ने भी स्वीकार किया है। राशिद खान का मानना है कि इस युवा बल्लेबाज का सामना करना किसी भी गेंदबाज के लिए अग्निपरीक्षा से कम नहीं है। राशिद खान, जिन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) में अभिषेक के साथ काफी समय बिताया है, उनके खेल में आए क्रांतिकारी बदलाव को देखकर दंग हैं।

एक साधारण ऑलराउंडर से 'डिस्ट्रक्टिव' बैटर तक का सफर

राशिद खान ने अभिषेक शर्मा के विकास को बहुत करीब से देखा है। उन्होंने बताया कि कैसे अभिषेक ने खुद को एक साधारण खिलाड़ी से बदलकर एक मैच-विजेता बल्लेबाज के रूप में स्थापित किया है। राशिद ने उनके बारे में कहा, "मैं अभिषेक को सनराइजर्स हैदराबाद में हमारे साथ बिताए समय से जानता हूं। हमने लगभग तीन साल साथ बिताए और मैं बहुत पहले ही देख सकता था कि वह खास होने वाला है। पहले, वह एक सामान्य बाएं हाथ के स्पिन ऑलराउंडर की तरह था, लेकिन अब वह पूरी तरह से अलग, विनाशकारी बल्लेबाज है।" यह बदलाव ही अभिषेक को आज के दौर का सबसे खतरनाक टी20 ओपनर बनाता है।

गेंदबाजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती

अभिषेक शर्मा जैसे निडर बल्लेबाज के सामने गेंदबाजी करने के लिए केवल कौशल ही काफी नहीं है, बल्कि मानसिक दृढ़ता की भी आवश्यकता होती है। राशिद का मानना है कि जब अभिषेक अपनी लय में होते हैं, तो गेंदबाज असहाय महसूस करने लगते हैं। गेंदबाजों को सलाह देते हुए राशिद खान ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, "उसके जैसे किसी व्यक्ति को रोकने के लिए, एक गेंदबाज के पास अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। आपको अपने दिमाग में बहुत स्पष्ट होना चाहिए, अपनी विविधताओं को नियंत्रित करना चाहिए, अपने कौशल पर भरोसा करना चाहिए और मानसिक रूप से मजबूत रहना चाहिए। उसके जैसे बल्लेबाज अच्छे और बुरे दिनों में आपकी परीक्षा लेंगे और केवल मजबूत मानसिकता ही आपको उसे आउट करने का मौका देती है।"

भविष्य का सुपरस्टार

अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी शैली की सबसे बड़ी खूबी उनका आक्रामक रवैया है, जो पहली ही गेंद से विपक्षी टीम पर दबाव बना देता है। राशिद खान जैसे अनुभवी खिलाड़ी का यह मानना कि अभिषेक के सामने गेंदबाजों के पास कोई विकल्प नहीं बचता, यह दर्शाता है कि यह युवा खिलाड़ी आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट का एक बड़ा स्तंभ बनने वाला है। वर्तमान में जिस तरह से वे बड़े गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उसे देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि 2026 के विश्व कप तक वे टीम इंडिया के सबसे बड़े एक्स-फैक्टर साबित हो सकते हैं।

विमलेश कुमार लाइव हिंदुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2022 में इन्होंने यहीं से बतौर ट्रेनी अपने करियर की शुरुआत की। यहां पर पिछले दो सालों से लाइफस्टाइल, हेल्थ, ट्रेंडिंग, खेल, मनोरंजन, खानपान आदि से जुड़ी खबरें लिख रहे हैं। हेल्थ के क्षेत्र में हो रही नई- नई रिसर्च को खंगालकर लोगों के लिए जरूरी जानकारी लाना, रिलेशनशिप जैसे संवेदनशील विषय पर भरोसेमंद कन्टेंट उपलब्ध कराना, संघर्ष करके जीवन में आगे बढ़े लोगों की सफलता की कहानी लिखना आदि चीजों में विमलेश की गहरी पकड़ और दिलचस्पी है। राजनीति और खेल से जुड़े मुद्दों पर विश्लेषण करना हमेशा से विमलेश के लिए रुचिकर रहा है। विमलेश ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से रेडियो और टेलीविजन पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इन्होंने अपना ग्रैजुएशन इंदौर के होलकर साइंस कॉलेज से पूरा किया है। ग्रेजुएशन के दौरान दैनिक भास्कर और दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर के क्षेत्रीय अखबारों में कॉपी एडिटिंग और कंटेंट राइटिंग का काम किया। B.Sc की पढ़ाई के साथ- साथ विमलेश ने SJMC इंदौर से मास मीडिया में इंटर्नशिप भी की। और पढ़ें
