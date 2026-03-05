होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
राशिद खान से छिनी कप्तानी, किसे मिली अफगानिस्तान की कमान? श्रीलंका सीरीज के लिए स्क्वॉड घोषित

Mar 05, 2026 06:40 pm ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
Ibrahim Zadran Replaced Rashid Khan as Captain: अफगानिस्तान ने टी20 टीम के नए कप्तान की घोषणा की है। राशिद खान की जगह इब्राहिम जादरान को कमान सौंपी गई है।

स्टार स्पिनर राशिद खान से अफगानिस्तान टी20 टीम की कप्तानी छिन गई है। उनकी जगह सलामी बल्लेबाज इब्राहिम जादरान को कमान सौंपी गई है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (एसीबी) ने गुरुवार को श्रीलंका के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज के लिए अपने स्क्वॉड का ऐलान किया। अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच 13 मार्च से 25 मार्च तक यूएई में तीन टी20 और तीन वनडे मैच खेले जाने हैं। राशिद के नेतृत्व में अफगानिस्तान टीम आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शुरुआती चरण से आगे नहीं बढ़ सकी थी। अफगानिस्तान ने दो मैच जीते और दो गंवाए। वहीं, श्रीलंका सुपर-8 चरण से बाहर हुआ।

एसीबी के चीफ सिलेक्टर अहमद शाह सुलेमानखिल ने कहा, ''T20I कैप्टन के तौर पर राशिद खान के कार्यकाल में टीम ने बहुत सफलता हासिल की, खासकर 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में टीम का सफर शानदार रहा, जहां हम सेमीफाइनल तक पहुंचे। बोर्ड के लंबे समय के स्ट्रेटेजिक विजन के हिसाब से और हमारे टीम मैनेजमेंट में हाल के बदलावों के बाद, जिसमें एक नए हेड कोच की नियुक्ति भी शामिल है, हमने T20I सेटअप में लीडरशिप बदलने का फैसला सोच-समझकर लिया है।''

इब्राहिम जादरान

अफगानिस्तान के टी20 स्क्वॉड से पेसर फजलहक फारूकी, ऑलराउंडर गुलबदीन नायब और विकेटकीपर मोहम्मद इशाक को बाहर किया गया है। तीनों टी20 वर्ल्ड कप स्क्वॉड में सामिल थे। इनकी जगह पेसर फरीद अहमद, ऑलराउंडर शराफुद्दीन अशरफ और विकेटकीपर नूर रहमान को टीम में शामिल किया गया है। वनडे सेटअप में फरीद अहमद मलिक की वापसी हुई है। तेज गेंदबाज जिया उर रहमान शरीफी को वनडे में पहली बार चुना गया है।

अफगानिस्तान का टी20 स्क्वॉड: इब्राहिम जादरान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज, शराफद्दीन अशरफ, अब्दुल्ला अहमदजई, राशिद खान, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, नूर रहमान, सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, शाहिदुल्लाह कमाल, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, जिया उर रहमान शरीफी, फरीद अहमद मलिक।

अफगानिस्तान का वनडे स्क्वॉड: हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), रहमत शाह, रहमानुल्लाह गुरबाज़, इकराम अलीखिल, इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, जिया उर रहमान शरीफी, फरीद अहमद मलिक, बिलाल सामी, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, नांग्याल खारोटी, एएम गजनफर।

