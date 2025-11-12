राशिद खान ने खुद उठाया मिस्ट्री गर्ल के राज से पर्दा, कोई और नहीं, उनकी दूसरी बेगम है

संक्षेप: जिस तस्वीर के आधार पर मिस्ट्री गर्ल और राशिद खान की दूसरी शादी की चर्चा उड़ी वो कुछ हफ्ते पहले नीदरलैंड्स में राशिद खान चैरिटी फाउंडेशन के लॉन्च के वक्त खींची गई थी। उस तस्वीर के बाद सोशल मीडिया ऐसे दावों से भर गया कि राशिद खान ने गुपचुप तरीके से दूसरी शादी कर ली है।

अफगानिस्तान के स्टार क्रिकेटर राशिद खान की एक महिला के साथ तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह के कयास लग रहे थे। तस्वीर में उनके साथ दिख रही महिला को लेकर तरह-तरह के दावे किए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि राशिद खान ने दूसरी शादी कर ली है। दावे कुछ ऐसे कि तस्वीर में जो महिला दिख रही है, वो मिस्ट्री गर्ल ही उनकी दूसरी पत्नी है और तस्वीर दोनों के निकाह के वक्त की है। दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी की है। अब खुद राशिद खान ने इन अटकलों पर विराम लगाया है। सच है कि मिस्ट्री गर्ल उनकी पत्नी है और यह भी सच है कि उनकी दूसरी पत्नी है। लेकिन वायरल तस्वीर उनके निकाह की नहीं है, बल्कि राशिद खान चैरिटी फाउंडेशन के लॉन्च के वक्त की है। राशिद खान ने कुछ महीने पहले ही दूसरी शादी की है।

कब की है तस्वीर? जिस तस्वीर के आधार पर मिस्ट्री गर्ल और राशिद खान की दूसरी शादी की चर्चा उड़ी वो कुछ हफ्ते पहले नीदरलैंड्स में राशिद खान चैरिटी फाउंडेशन के लॉन्च के वक्त की है। इस कार्यक्रम को क्रिकेटर के अफगान समुदाय के लिए शिक्षा, हेल्थकेयर और साफ पानी के लिए किए जा रहे कामों के प्रचार के लिए था, न कि किसी निकाह समारोह का था। कार्यक्रम में राशिद खान अपनी दूसरी पत्नी के साथ शामिल हुए थे और दोनों की तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया पर ये बातें तैरने लगीं कि क्रिकेटर ने दूसरी शादी कर ली है।

राशिद खान ने क्या कहा? सोशल मीडिया पर उस तस्वीर को लेकर किए जा रहे तरह-तरह के दावों के बीच राशिद खान ने इंस्टाग्राम पर पूरा सच बयां किया है। खान ने लिखा, ‘2 अगस्त 2025 को मैंने अपने जीवन का एक नया और सार्थक अध्याय शुरू किया। मैंने निकाह की और एक ऐसी महिला से शादी की जो प्यार, शांति और साझेदारी का मूर्त रूप है, जिसकी मुझे हमेशा से चाहत थी।’

राशिद खान ने आगे लिखा, 'हाल ही में मैं अपनी पत्नी को एक चैरिटी इवेंट में ले गया था और ये देखना बहुत अफसोसनाक है कि इतनी सीधी चीज को लेकर कयास लगाए गए। सच बहुत सीधा है, वह मेरी पत्नी है और हम साथ-साथ हैं, हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है।'