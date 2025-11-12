Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Rashid Khan himself revealed the mystery girl s secret she is none other than his second wife
राशिद खान ने खुद उठाया मिस्ट्री गर्ल के राज से पर्दा, कोई और नहीं, उनकी दूसरी बेगम है

राशिद खान ने खुद उठाया मिस्ट्री गर्ल के राज से पर्दा, कोई और नहीं, उनकी दूसरी बेगम है

संक्षेप: जिस तस्वीर के आधार पर मिस्ट्री गर्ल और राशिद खान की दूसरी शादी की चर्चा उड़ी वो कुछ हफ्ते पहले नीदरलैंड्स में राशिद खान चैरिटी फाउंडेशन के लॉन्च के वक्त खींची गई थी। उस तस्वीर के बाद सोशल मीडिया ऐसे दावों से भर गया कि राशिद खान ने गुपचुप तरीके से दूसरी शादी कर ली है।

Wed, 12 Nov 2025 03:44 PMChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

अफगानिस्तान के स्टार क्रिकेटर राशिद खान की एक महिला के साथ तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह के कयास लग रहे थे। तस्वीर में उनके साथ दिख रही महिला को लेकर तरह-तरह के दावे किए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि राशिद खान ने दूसरी शादी कर ली है। दावे कुछ ऐसे कि तस्वीर में जो महिला दिख रही है, वो मिस्ट्री गर्ल ही उनकी दूसरी पत्नी है और तस्वीर दोनों के निकाह के वक्त की है। दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी की है। अब खुद राशिद खान ने इन अटकलों पर विराम लगाया है। सच है कि मिस्ट्री गर्ल उनकी पत्नी है और यह भी सच है कि उनकी दूसरी पत्नी है। लेकिन वायरल तस्वीर उनके निकाह की नहीं है, बल्कि राशिद खान चैरिटी फाउंडेशन के लॉन्च के वक्त की है। राशिद खान ने कुछ महीने पहले ही दूसरी शादी की है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कब की है तस्वीर?

जिस तस्वीर के आधार पर मिस्ट्री गर्ल और राशिद खान की दूसरी शादी की चर्चा उड़ी वो कुछ हफ्ते पहले नीदरलैंड्स में राशिद खान चैरिटी फाउंडेशन के लॉन्च के वक्त की है। इस कार्यक्रम को क्रिकेटर के अफगान समुदाय के लिए शिक्षा, हेल्थकेयर और साफ पानी के लिए किए जा रहे कामों के प्रचार के लिए था, न कि किसी निकाह समारोह का था। कार्यक्रम में राशिद खान अपनी दूसरी पत्नी के साथ शामिल हुए थे और दोनों की तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया पर ये बातें तैरने लगीं कि क्रिकेटर ने दूसरी शादी कर ली है।

राशिद खान ने क्या कहा?

सोशल मीडिया पर उस तस्वीर को लेकर किए जा रहे तरह-तरह के दावों के बीच राशिद खान ने इंस्टाग्राम पर पूरा सच बयां किया है। खान ने लिखा, ‘2 अगस्त 2025 को मैंने अपने जीवन का एक नया और सार्थक अध्याय शुरू किया। मैंने निकाह की और एक ऐसी महिला से शादी की जो प्यार, शांति और साझेदारी का मूर्त रूप है, जिसकी मुझे हमेशा से चाहत थी।’

राशिद खान ने आगे लिखा, 'हाल ही में मैं अपनी पत्नी को एक चैरिटी इवेंट में ले गया था और ये देखना बहुत अफसोसनाक है कि इतनी सीधी चीज को लेकर कयास लगाए गए। सच बहुत सीधा है, वह मेरी पत्नी है और हम साथ-साथ हैं, हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है।'

पिछले साल अक्टूबर में राशिद खान ने कजिन से की थी पहली शादी

इससे पहले अक्टूबर 2024 में राशिद खान ने अपनी कजिन से शादी की थी। उसी दिन उनके तीन अन्य भाइयों आमिर खलील, जकीउल्लाह और रजा खान ने भी शादी की थी। समारोह काबुल के इम्पिरियल कॉन्टिनेंटल होटल में आयोजित हुआ था।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
Rashid Khan Afghanistan Cricket Team
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |