पाकिस्तान को रौंदकर राशिद खान की खिली बांछें; अफगान कप्तान बोले- हमने वो हासिल किया, जो हम...

Pakistan vs Afghanistan T20I Match: अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ ट्राई सीरीज 2025 में 18 रनों से जीत दर्ज की। जानिए, पाकिस्तान को रौंदने के बाद अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने क्या कुछ कहा?

अफगानिस्तान ने टी20 इंटरनेशनल ट्राई सीरीज में पाकिस्तान को 18 रनों से रौंदा डाला। अफगानिस्तान ने शारजाह में सेदिकुल्लाह अटल (64) और इब्राहिम जादरान (65) के अर्धशतक के दम पर 169/5 का स्कोर बनाया। जवाब में पाकिस्तानी टीम निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 151 रन ही बना सकी। पाकिस्तान की ओर से सर्वाधिक रन गेंदबाज हारिस रऊफ (16 गेंदों में नाबाद 34) ने बनाए। पाकिस्तान से जीतकर अफगानिस्तान के कप्तान और स्टार स्पिनर राशिद खान की बांछें खिल गई हैं। उन्होंने मैच में दो विकेट निकाले। मोहम्मद नबी, नूर अहमद और फजलहक फारूकी ने भी दो-दो शिकार किए। गजनफर ने तीन ओवर 24 रन दिए लेकिन कोई विकेट नहीं मिला

राशिद ने पाकिस्तान से मैच जीतने बाद कहा, ''हमने वो (जीत) हासिल किया, जो हम चाहते थे। इस विकेट पर 170 रन का पीछा करना आसान नहीं था। हम 160 से ज्यादा रन बनाना चाहते थे और अपने गेंदबाजों को पूरा मौका देना चाहते थे। हमारे पास उस तरह की बेंच स्ट्रेंथ है। टीम के लिए हर कोई जिम्मेदारी निभा सकता है। हम विरोधी टीम के हिसाब से अपना कॉम्बिनेशन तय करते हैं। उन (गजनफर और नूर) दो स्पिनरों के होने से हमें मदद मिली। उनकी गेंदबाजी से मैं काफी खुश हूं। इब्राहिम और सेदिकुल्लाह बेहतरीन खिलाड़ी हैं, उनके लिए तो बस शुरुआत है। परिस्थितियों को समझना जरूरी है, हम उन्हें प्लेइंग इलेवन में रखने और उन्हें आगे भी खेलने देने की पूरी कोशिश करेंगे।''