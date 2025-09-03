Rashid Khan elated after defeating Pakistan In T20I Tri Series Afghanistan Captain Says We got exactly what we wanted पाकिस्तान को रौंदकर राशिद खान की खिली बांछें; अफगान कप्तान बोले- हमने वो हासिल किया, जो हम..., Cricket Hindi News - Hindustan
Rashid Khan elated after defeating Pakistan In T20I Tri Series Afghanistan Captain Says We got exactly what we wanted

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तानWed, 3 Sep 2025 12:04 PM
अफगानिस्तान ने टी20 इंटरनेशनल ट्राई सीरीज में पाकिस्तान को 18 रनों से रौंदा डाला। अफगानिस्तान ने शारजाह में सेदिकुल्लाह अटल (64) और इब्राहिम जादरान (65) के अर्धशतक के दम पर 169/5 का स्कोर बनाया। जवाब में पाकिस्तानी टीम निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 151 रन ही बना सकी। पाकिस्तान की ओर से सर्वाधिक रन गेंदबाज हारिस रऊफ (16 गेंदों में नाबाद 34) ने बनाए। पाकिस्तान से जीतकर अफगानिस्तान के कप्तान और स्टार स्पिनर राशिद खान की बांछें खिल गई हैं। उन्होंने मैच में दो विकेट निकाले। मोहम्मद नबी, नूर अहमद और फजलहक फारूकी ने भी दो-दो शिकार किए। गजनफर ने तीन ओवर 24 रन दिए लेकिन कोई विकेट नहीं मिला

राशिद ने पाकिस्तान से मैच जीतने बाद कहा, ''हमने वो (जीत) हासिल किया, जो हम चाहते थे। इस विकेट पर 170 रन का पीछा करना आसान नहीं था। हम 160 से ज्यादा रन बनाना चाहते थे और अपने गेंदबाजों को पूरा मौका देना चाहते थे। हमारे पास उस तरह की बेंच स्ट्रेंथ है। टीम के लिए हर कोई जिम्मेदारी निभा सकता है। हम विरोधी टीम के हिसाब से अपना कॉम्बिनेशन तय करते हैं। उन (गजनफर और नूर) दो स्पिनरों के होने से हमें मदद मिली। उनकी गेंदबाजी से मैं काफी खुश हूं। इब्राहिम और सेदिकुल्लाह बेहतरीन खिलाड़ी हैं, उनके लिए तो बस शुरुआत है। परिस्थितियों को समझना जरूरी है, हम उन्हें प्लेइंग इलेवन में रखने और उन्हें आगे भी खेलने देने की पूरी कोशिश करेंगे।''

अफगानिस्तान के कप्तान सातवें नंबर पर बैटिंग के लिए उतरे। उन्होंने चार गेंदों में नाबाद 8 रन बनाए। राशिद ने कहा, ''ज्यादातर बल्लेबाजों ने अधिक बैटिंग नहीं की है, इसलिए मैंने कोशिश की कि मैं निचले क्रम में आकर उन्हें ज्यादा बल्लेबाजी करने दूं। उन्हें मध्यक्रम में मौकों की जरूरत है और एशिया कप से पहले उन्हें इसकी आदत डालनी होगी।'' यूएई में 9 सितंबर से टी20 एशिया कप 2025 का आगाज होने जा रहा है। वहीं, पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने अफगानिस्तान के हाथों हार झेलने के बाद कहा, ''170 का स्कोर हासिल किया जा सकता था। मुझे लगता है कि गेंदबाजों ने अच्छा काम किया लेकिन हमने बहुत ज्यादा विकेट गंवा दिए। हम अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे मगर मिडल ओवरों में हमने अधिक विकेट खो दिए। उसके बाद मुश्किल हो गई। अफगान स्पिनर मौके का फायदा उठाने में माहिर हैं। अगर हमने वो विकेट नहीं गंवाए होते तो कहानी कुछ और होती।''