राशिद खान ने T20I में 200 विकेट लेकर रच दिया इतिहास, ऐसा करने वाले बने दुनिया के पहले गेंदबाज
राशिद खान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे T20I में एक विकेट लेकर इतिहास रच दिया। इस विकेट के साथ वह T20I क्रिकेट के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं।
अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान ने T20I क्रिकेट में उस समय इतिहास रचा, जब उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 में एक विकेट चटकाया। अफगानिस्तान के लिए यह मैच काफी मुश्किल था। शारजाह के मैदान पर टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी अपगानिस्तान की टीम ने महज 5 रन पर 4 विकेट खो दिए थे, वहीं 38 रन पर आधी टीम पवेलियन में थी। इसके बावजूद अफगानिस्तान 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 221 के स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रहा। जी हां, हरफनमौला अजमतुल्लाह उमरजई ने नंबर-6 पर आकर हैरतअंगेज शतक जड़ा और 50 गेंदों पर 116 रनों की धुआंधार पारी खेली। इस दौरान राशिद खान ने 6 गेंदों पर 25 रन बनाकर फिनिशिंग टच दिया।
राशिद खान 1 विकेट लेते ही कर गए कमाल
जिम्बाब्वे के खिलाफ 222 रनों के टारगेट को डिफेंड करते हुए राशिद खान ने अपने 4 ओवर के कोटे में 29 रन खर्च कर 1 विकेट चटकाया। तदिवानाशे मारुमानी को उन्होंने अपने स्पिन के जाल में फंसाकर LBW आउट किया। इस विकेट के साथ उन्होंने इतिहास रचा और वह T20I क्रिकेट में 200 विकेट चटकाने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बने। आज तक कोई एसोसिएट टीम का गेंदबाज भी यह कमाल नहीं कर पाया।
राशिद खान ने अभी तक खेले 120 T20I में 14.06 की औसत और 6.14 की इकॉनमी के साथ यह 200 विकेट चटकाए हैं। इस दौरान उन्होंने 9 बार 4 विकेट हॉल तो 2 बार 5 विकेट हॉल लिए हैं।
राशिद खान और T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में दूसरे पायदान पर मौजूद खिलाड़ी के बीच विकेटों का बड़ा अंत है। राशिद खान जहां 200 विकेट के साथ पहले पायदान पर है, वहीं दूसरे नंबर पर इंग्लैंड के आदिल रशिद है, जिनके नाम इस फॉर्मेट में 153 मैचों में 171 विकेट दर्ज है। दोनों के बीच 29 विकेट का अंत है।
T20I में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले टॉप-5 गेंदबाज
|प्लेयर्स
|विकेट
|राशिद खान
|200*
|आदिल रशिद
|171
|एहसान खान
|165
|इश सोढ़ी
|165
|टिम साउदी
|164
जिम्बाब्वे ने अफगानिस्तान को दी कड़ी टक्कर
222 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम ने अफगानिस्तान को जबरदस्त टक्कर दी। कप्तान सिकंदर रजा के दम पर जिम्बाब्वे ने भी इस मैच में 200 रन का आंकड़ा पार किया, मगर वह जीत की रेखा पार नहीं कर पाए। सिकंदर रजा ने 56 गेंदों पर 5 चौकों और 9 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 106 रन बनाए, मगर दूसरे छोर से मदद ना मिलने की वजह से वह टीम को जीत नहीं दिला पाए। जिम्बाब्वे ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 202 रन बनाए। अफगानिस्तान ने इस मैच को 19 रनों से जीता।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें