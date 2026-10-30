राशिद खान ने T20I में 200 विकेट लेकर रच दिया इतिहास, ऐसा करने वाले बने दुनिया के पहले गेंदबाज

राशिद खान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे T20I में एक विकेट लेकर इतिहास रच दिया। इस विकेट के साथ वह T20I क्रिकेट के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं।

अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान ने T20I क्रिकेट में उस समय इतिहास रचा, जब उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 में एक विकेट चटकाया। अफगानिस्तान के लिए यह मैच काफी मुश्किल था। शारजाह के मैदान पर टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी अपगानिस्तान की टीम ने महज 5 रन पर 4 विकेट खो दिए थे, वहीं 38 रन पर आधी टीम पवेलियन में थी। इसके बावजूद अफगानिस्तान 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 221 के स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रहा। जी हां, हरफनमौला अजमतुल्लाह उमरजई ने नंबर-6 पर आकर हैरतअंगेज शतक जड़ा और 50 गेंदों पर 116 रनों की धुआंधार पारी खेली। इस दौरान राशिद खान ने 6 गेंदों पर 25 रन बनाकर फिनिशिंग टच दिया।

राशिद खान 1 विकेट लेते ही कर गए कमाल जिम्बाब्वे के खिलाफ 222 रनों के टारगेट को डिफेंड करते हुए राशिद खान ने अपने 4 ओवर के कोटे में 29 रन खर्च कर 1 विकेट चटकाया। तदिवानाशे मारुमानी को उन्होंने अपने स्पिन के जाल में फंसाकर LBW आउट किया। इस विकेट के साथ उन्होंने इतिहास रचा और वह T20I क्रिकेट में 200 विकेट चटकाने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बने। आज तक कोई एसोसिएट टीम का गेंदबाज भी यह कमाल नहीं कर पाया।

राशिद खान ने अभी तक खेले 120 T20I में 14.06 की औसत और 6.14 की इकॉनमी के साथ यह 200 विकेट चटकाए हैं। इस दौरान उन्होंने 9 बार 4 विकेट हॉल तो 2 बार 5 विकेट हॉल लिए हैं।

राशिद खान और T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में दूसरे पायदान पर मौजूद खिलाड़ी के बीच विकेटों का बड़ा अंत है। राशिद खान जहां 200 विकेट के साथ पहले पायदान पर है, वहीं दूसरे नंबर पर इंग्लैंड के आदिल रशिद है, जिनके नाम इस फॉर्मेट में 153 मैचों में 171 विकेट दर्ज है। दोनों के बीच 29 विकेट का अंत है।

T20I में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले टॉप-5 गेंदबाज

प्लेयर्स विकेट राशिद खान 200* आदिल रशिद 171 एहसान खान 165 इश सोढ़ी 165 टिम साउदी 164