राशिद खान ने तोड़ी चुप्पी, बताया क्यों मुजीब उर रहमान को बैठाया बाहर; उमरजई को दिया हॉन्ग कॉन्ग की जीत का श्रेय

राशिद खान ने कहा कि प्लेइंग इलेवन क्या होगी, यह देखना मुश्किल था। मुजीब को बाहर रखना एक मुश्किल फैसला था। आप कभी-कभी कॉम्बिनेशन की तलाश में रहते हैं। अच्छी बात यह है कि मेरे पास विकल्प हैं और इससे मेरे लिए काम आसान हो जाता है।

Wed, 10 Sep 2025 06:46 AM
राशिद खान की अगुवाई वाली अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2025 का आगाज धमाकेदार जीत के साथ किया। हॉन्ग कॉन्ग के खिलाफ हुए पहले मुकाबले में टीम ने 94 रनों से बड़ी जीत दर्ज की। यह अफगानिस्तान की एशिया कप में सबसे बड़ी और टूर्नामेंट की रनों के मामले में तीसरी सबसे बड़ी जीत है। अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए अजमतुल्लाह उमरजई के तूफानी अर्धशतक के दम पर निर्धारित 20 ओवर में 188 रन बोर्ड पर लगाए थे, इसके जवाब में हॉन्ग कॉन्ग की टीम 9 विकेट के नुकसान पर 94 ही रन बना सकी। राशिद खान ने जीत का क्रेडिट उमजई को दिया और मैच के बाद बताया कि क्यों मुजीब उर रहमान जैसे गेंदबाज को उन्होंने प्लेइंग XI से बाहर रखा।

राशिद खान ने मैच के बाद कहा, "शानदार खेल था। स्कोर बोर्ड पर लगाना अच्छा रहा। शुरुआत में विकेट लेना हमारे लिए अहम रहा। पिछली सीरीज में भी यही समस्या थी। यही एक क्षेत्र है जिसमें हमें सुधार करना होगा।

डेथ ओवरों में बल्लेबाजी शानदार रही। खासकर उमरजई। हमारे पास अच्छे स्पिनर हैं। इससे विपक्षी टीम पर दबाव बनता है। जब आप रन बनाते हैं, तो बल्लेबाज जोखिम उठाते हैं और हमारे पास विकेट लेने का मौका होता है। हम लक्ष्य का पीछा करते हुए भी अच्छा रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करेंगे।

प्लेइंग इलेवन क्या होगी, यह देखना मुश्किल था। मुजीब को बाहर रखना एक मुश्किल फैसला था। आप कभी-कभी कॉम्बिनेशन की तलाश में रहते हैं। अच्छी बात यह है कि मेरे पास विकल्प हैं और इससे मेरे लिए काम आसान हो जाता है।"

अफगानिस्तान का इस जीत से नेट रन रेट +4.700 का हो गया है, जो उन्हें अगले राउंड में पहुंचाने में मदद करेगा। उनका अगला मैच 16 सितंबर को बांग्लादेश के खिलाफ है।

