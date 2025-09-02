T20I क्रिकेट के नए किंग बने राशिद खान, गेंदबाज के तौर पर बना दिया ये वर्ल्ड रिकॉर्ड

स्टार स्पिनर राशिद खान टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड के टिम साउदी का रिकॉर्ड तोड़ा है। यूएई के खिलाफ ट्राई सीरीज के मैच में उन्होंने ये करिश्मा किया।

अबू धाबी में खेली जा रही टी20 ट्राई सीरीज के एक रोमांचक मुकाबले में अफगानिस्तान के कप्तान और जादुई स्पिनर राशिद खान ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम की। संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करते हुए उन्होंने राशिद खान ने एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। न्यूजीलैंड के अनुभवी गेंदबाज टिम साउदी को पीछे छोड़ते हुए राशिद खान मेंस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज बन गए हैं।

राशिद खान इस मैच से पहले टिम साउदी से 2 विकेट पीछे थे। टिम साउदी ने 164 विकेट टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में चटकाए हैं, जबकि राशिद खान ने इस मैच से पहले 162 विकेट इस फॉर्मेट में निकाले थे। वहीं, वर्ल्ड रिकॉर्ड राशिद खान ने यूएई के खिलाफ खेले गए मैच में बनाया। उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की और इस मैच में 21 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए। इसी के साथ उनके टी20 इंटरनेशनल विकेटों की संख्या 165 हो गई और टिम साउदी से वे एक विकेट आगे निकल गए।

करामाती खान कहे जाने वाले राशिद खान ने केवल 98 मैचों में यह कारनामा किया है, जो उनकी असाधारण प्रतिभा और लगातार बेहतरीन प्रदर्शन को दर्शाता है। वहीं, टिम साउदी ने 126 मैचों में 164 विकेट लिए हैं। इस तरह कहा जा सकता है कि राशिद खान टी20 क्रिकेट के बादशाह हैं। वे टी20 प्रोफेशनल क्रिकेट में भी सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। साल 2015 में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले राशिद खान लगातार इस फॉर्मेट में अपनी छाप छोड़े हुए हैं।