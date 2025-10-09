राशिद खान ने 200 ODI विकेट लेकर बनाया कीर्तिमान, इन दिग्गजों का तोड़ा रिकॉर्ड; मगर…

राशिद खान ने ODI क्रिकेट में एक स्पेशल डबल सेंचुरी पूरी की है। इसी के साथ उन्होंने शेन वॉर्न और अनिल कुंबले का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वे दुनिया के दूसरे सबसे तेज 200 वनडे विकेट लेने वाले स्पिनर बन गए हैं।

अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान ने एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है। राशिद खान दुनिया के दूसरे सबसे तेज 200 वनडे इंटरनेशनल विकेट हासिल करने वाले स्पिनर बन गए हैं। इस मामले में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व स्पिनर शेन वॉर्न और भारतीय दिग्गज अनिल कुंबले को पीछे छोड़ा है। हालांकि, राशिद खान पाकिस्तानी स्पिनर सकलेन मुश्ताक का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए। राशिद खान ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में कमाल की गेंदबाजी की और 3 विकेट अपने नाम किए।

बांग्लादेश के खिलाफ खतरनाक गेंदबाजी के दौरान जैसे ही पहला विकेट हासिल किया। वैसे ही इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके नाम 200 विकेट दर्ज हो गए। दो और विकेट उन्होंने इस मैच में चटकाए और इस तरह अब वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके विकेटों की संख्या 202 हो गई। 115वें वनडे इंटरनेशनल मैच में 200 विकेट राशिद खान ने हासिल किए। वहीं, सकलेन मुश्ताक ने सिर्फ 104 वनडे मैचों में यह आंकड़ा बतौर स्पिनर हासिल किया था। शेन वॉर्न अभी तक दूसरे नंबर पर थे, जिन्होंने 125 मैचों में ये उपलब्धि हासिल की थी।

सबसे कम मैचों में 200 ODI विकेट (स्पिनर) 104 - सकलेन मुश्ताक

115 - राशिद खान

125 - शेन वॉर्न

137 - आदिल रशीद

147 - अनिल कुंबले