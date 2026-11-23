वॉशिंगटन सुंदर के ओवर में फील्डर की वजह से हुई 'नो बॉल', जानिए क्यों किया अंपायर ने ऐसा?
ना ओवर स्टेप, ना वेस्ट हाइट…फिर भी अंपायर ने वॉशिंगटन सुंदर की बॉल को नो बॉल कर दिया। ये बहुत ही रेयर है, जब इस तरह से अंपायर ने नो बॉल की। इसको लेकर नियम क्या है? ये समझ लीजिए।
इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड पहला टेस्ट मैच वेलिंगटन में खेला जा रहा था। आखिरी दिन के आखिरी सेशन का खेल शुरू हो गया था। पांचवें दिन के तीसरे सेशन के दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए भारतीय स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर गेंदबाजी के लिए आए। उन्होंने पहली गेंद फेंकी। इस बॉल को अंपायर ने नो बॉल करार दिया। हर कोई हैरान था कि जब उन्होंने ओवर स्टेपिंग नहीं की है। वेस्ट हाईट भी बॉल नहीं थी। फिर भी क्यों अंपायर ने गेंद को नो बॉल करार दिया? इसके बारे में समझ लीजिए, क्योंकि यह नो बॉल फील्डर के कारण हुई।
दरअसल, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट के आखिरी दिन के आखिरी सेशन में भारतीय टीम हर हाल में विकेट निकालना चाहती थी, क्योंकि विकेट लेकर ही मैच को जीता जा सकता था। इसी दौरान भारतीय कप्तान शुभमन गिल से एक गलती हो गई। हालांकि, इसमें अगर वॉशिंगटन सुंदर ध्यान देते तो निश्चित तौर पर नो बॉल से बचा जा सकता था। वैसे तो टेस्ट मैच में नो बॉल और वाइड बॉल का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि इससे मैच पर कोई खासा असर नहीं पड़ता, जब तक कि उस पर विकेट न गिरा, लेकिन यह रेयर नो बॉल थी।
अक्सर आपको इस तरह की नो बॉल देखने को नहीं मिलती है, लेकिन इस मैच में ऐसा हुआ। फील्डर की वजह नो बॉल हुई, क्योंकि आईसीसी का नियम है कि अगर बल्लेबाज के पीछे स्क्वायर लेग से लेकर विकेटकीपर तक अगर 3 खिलाड़ी होंगे तो वह गेंद नो बॉल होगी। विकेटकीपर को इसमें काउंट नहीं किया जाता है। ऐसे में आप बल्लेबाज की पॉपिंग क्रीज के पीछे सिर्फ दो ही खिलाड़ी फील्डर के तौर पर रख सकते हैं। तीसरा खिलाड़ी हवा में भी नहीं होना चाहिए। उस केस में भी गेंद को नो बॉल करार दिया जाता है।
क्या है MCC का इस तरह की नो बॉल को लेकर नियम?
एमसीसी का लॉ 28.4 कहता है कि खिलाड़ी की पॉपिंग क्रीज के पीछे स्क्वायर लेग रीजन से लेकर विकेटकीपर के पीछे तक की दिशा में दो से ज्यादा खिलाड़ी नहीं रखे जा सकते। नियम कहता है, "गेंदबाज के गेंद फेंकते समय, ऑन साइड पर पॉपिंग क्रीज के पीछे विकेटकीपर के अलावा दो से ज्यादा फील्डर नहीं होने चाहिए। एक फील्डर को पॉपिंग क्रीज के पीछे तभी माना जाएगा जब उस फील्डर का पूरा शरीर, चाहे वह जमीन पर हो या हवा में। अगर वह स्क्वायर लेग वाली लाइन के पीछे है तो इसे फील्डिंग टीम द्वारा फील्डिंग के नियमों का उल्लंघन माना जाता है और इस पर अंपायर नो बॉल का सिग्नल देगा।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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