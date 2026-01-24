Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Rare Low for Abhishek sharma Records 10th Duck in T20s During IND vs NZ Series
गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने वाले अभिषेक शर्मा 10वीं बार जीरो पर हुए आउट, सिर्फ दूसरी बार हुआ ऐसा

संक्षेप:

भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे मैच में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके। वह टी20 इंटरनेशनल में दूसरी बार बिना खाता खोले आउट हुए। वहीं टी20 क्रिकेट में 10वीं बार उनके बल्ले से रन नहीं निकले।

Jan 24, 2026 05:02 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय टीम के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे मैच में बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। टी20 इंटरनेशनल में कई धमाकेदार पारियां खेल चुके अभिषेक शर्मा भारत के लिए खेलते हुए सिर्फ दो बार जीरो पर आउट हुए हैं। रायपुर में खेले गए दूसरे मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया। भारत के सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा दूसरे ओवर के अंदर ही पवेलियन लौट गए थे। हालांकि इसके बाद ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव और शिवम दुबे ने ताबड़तोड़ पारियां खेली और टीम को आसान जीत दिलाई।

न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में अभिषेक शर्मा ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं सके। अभिषेक अपनी पहली ही गेंद पर कैच आउट हो गए। अभिषेक टी20 इंटरनेशनल में सिर्फ दूसरी बार खाता नहीं खोल सके। इससे पहले जुलाई 2024 में अपने डेब्यू मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ वह जीरो पर आउट हुए थे। हालांकि उस मैच में उन्होंने 4 गेंदें खेली थी। वहीं टी20 क्रिकेट में अभिषेक शर्मा 10वीं बार जीरो पर पवेलियन लौटे हैं। अभिषेक शर्मा ने 170 मैचों में 5002 रन बनाए हैं। उन्होंने भारत के लिए 34 मैचों में 36.33 के औसत से 1199 रन बनाए।

अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में धमाकेदार पारी खेली थी। उन्होंने 35 गेंद में 84 रन बनाए। अभिषेक ने 8 छक्के और पांच चौके लगाए। इस पारी की बदौलत उन्होंने टी20 क्रिकेट में पांच हजार रन भी पूरे किए। अभिषेक शर्मा आगामी टी20 विश्व कप में भारत के लिए अहम भूमिका निभाने वाले हैं।

रायपुर में पिछले मैच में सूर्यकुमार ने 37 गेंदों में 221.62 के स्ट्राइक रेट से 82 रन बनाए थे, जबकि ईशान किशन ने 32 गेंदों में तेज 76 रन का योगदान दिया था। अभिषेक शर्मा की शुरुआती सीजन की फॉर्म, हार्दिक पांड्या की ऑलराउंड क्षमताएं और संजू सैमसन की विस्फोटक बल्लेबाजी भारतीय टीम को और मजबूत बनाती है।

