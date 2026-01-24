सरफराज खान ने दोहरे शतक से पहले किससे ली थी सलाह, शानदार प्रदर्शन का दिया श्रेय

Cricket Logo
संक्षेप:

मुंबई के बल्लेबाज सरफराज खान ने 219 गेंदों पर 227 रन बनाए, जिसमें 19 चौके और 9 छक्के शामिल थे। सरफराज ने इस शानदार प्रदर्शन का श्रेय पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन को दिया। उन्होंने बताया कि मैच से ठीक पहले अजहरुद्दीन से हुई मुलाकात और करीब डेढ़-दो घंटे की बातचीत ने उन्हें बहुत मदद की।

Jan 24, 2026 05:42 pm ISTHimanshu Singh वार्ता, नई दिल्ली
सरफराज खान मोहम्मद अजहरुद्दीन के वीडियो देखकर बड़े हुए हैं और शुक्रवार को हैदराबाद में एलीट ग्रुप डी मैच में हैदराबाद के खिलाफ दोहरा शतक (227) लगाने के बाद, मुंबई के इस बल्लेबाज ने अपने शानदार प्रदर्शन के लिए पूर्व भारतीय कप्तान को श्रेय दिया। हालांकि, अजहर ने कहा कि सारा श्रेय खिलाड़ी को ही जाना चाहिए। सरफराज ने भारत के लिए छह टेस्ट खेले हैं, उनमें उन्होंने एक शतक लगाया है। उन्होंने नवंबर 2024 से भारत के लिए नहीं खेला है।

अजहर ने शुक्रवार शाम को क्रिकबज से कहा,"सारा श्रेय सरफराज को मिलना चाहिए - मुझे क्यों?" सरफराज के रात भर 128 रन पर नाबाद रहने के बाद दोहरा शतक पूरा करने के कुछ घंटे बाद वह मेरे ऑफिस आया था और उसके कुछ सवाल थे। मैंने उसे कुछ बातें बताईं। यह मेरा फर्ज है, और मैंने उसे समझाया कि यह कैसे किया जाना चाहिए। मैं उसे इस शानदार पारी के लिए बधाई देता हूं।"

अजहर ने यह बताने से इनकार कर दिया कि सवाल क्या थे, यह कहते हुए कि यह बल्लेबाज से पूछा जाना चाहिए। हालांकि, उन्हें लगा कि सरफराज को भारत के लिए चुना जाना चाहिए। "उसने अच्छा प्रदर्शन किया है। उसे भारतीय टीम के लिए चुना जाना चाहिए। उसे मौके नहीं मिल रहे हैं। वह एक आक्रामक बल्लेबाज है और, कई अन्य लोगों के विपरीत, उसे बहुत अधिक अवसर नहीं मिले हैं। उसने हर स्तर पर अच्छा प्रदर्शन किया है।"

28 वर्षीय सरफराज, जो मुंबई के बल्लेबाजी के मुख्य स्तंभ हैं, ने खुलासा किया कि मैच से एक दिन पहले बातचीत के दौरान उन्होंने अजहर से क्या सीखा। "दोहरे शतक खास होते हैं। अच्छा लगा। पिच इतनी आसान नहीं थी। गेंद कभी-कभी नीचे रह रही थी। इस विकेट पर वही टिक सकता है और रन बना सकता है जो आक्रामक खेले।

“मैंने अपने करियर में रिवर्स स्विंग ज्यादा नहीं खेला है - लगभग बिल्कुल भी नहीं। यह अच्छा हुआ कि मैं एक दिन पहले अजहर सर के पास गया। मेरी उनसे क्रिकेट पर ठीक से बात करने की इच्छा थी। मैं उनसे उनके ऑफिस में मिला। उन्होंने मुझे बताया कि यहां बॉल जल्दी रिवर्स होती है। उन्होंने मुझे समझाया कि इसे कैसे खेलना है और इनस्विंग के लिए कहां खड़ा होना है - लेग स्टंप पर। उन्होंने मुझे बहुत सी बातें बताईं। वह खड़े होकर अलग-अलग शॉट खेलने का तरीका भी समझाने लगे। हमने करीब दो घंटे साथ बिताए। मैं उनसे पहले भी मिला था, लेकिन इस तरह कभी नहीं।”

सरफराज ने यह भी बताया कि उन्होंने अजहर की बैटिंग के वीडियो देखकर बहुत कुछ सीखा। "जब मैं छोटा था, तो मेरे पापा मुझे उनकी बैटिंग के वीडियो दिखाते थे। अब भी, वह मुझे अजहर के यूट्यूब वीडियो दिखाते हैं कि फ्लिक शॉट कैसे खेलते हैं। मैं उनके स्टाइल का बहुत बड़ा फैन हूं।" सरफराज ने यह भी बताया कि सेंचुरी (गुरुवार को) और डबल सेंचुरी (शुक्रवार को) बनाने के बाद उन्होंने क्या चिल्लाया था। "मैंने कहा था मुंबई मेरी मां है।"

