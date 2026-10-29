रणजी ट्रॉफी: मुंबई, बंगाल और कर्नाटक ने अपने-अपने मुकाबले जीते, मध्य प्रदेश ने बिहार को रौंदा

मुंबई, बंगाल और कर्नाटक ने गुरुवार को राणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट के अपने-अपने मुकाबलों में जीत दर्ज की। वहीं मध्य प्रदेश और सौराष्ट्र ने बड़ी जीत हासिल की।

स्पिनर प्रदीप्ता प्रमाणिक के दस विकेट और शाहबाज अहमद के हरफनमौला प्रदर्शन के दम पर बंगाल ने रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप सी के मैच में गुरुवार को केरलम को 287 रन से हराया। महाराष्ट्र ने गुजरात के खिलाफ ड्रॉ छूटे मैच में पहली पारी की बढ़त के आधार पर तीन अंक हासिल किए। गुजरात ने अपनी पहली पारी में 223 रन बनाए थे जिसके जवाब में महाराष्ट्र ने 330 रन बनाए। वहीं मुंबई ने रणजी ट्रॉफी ग्रुप डी के मैच में हरियाणा को 10 विकेट से करारी शिकस्त देकर बोनस अंक हासिल किया। कर्नाटक ने भी त्रिपुरा को एक पारी और 116 रन से हराकर सात अंक हासिल किये।

बंगाल ने 287 रनों से जीता मैच प्रदीप्त प्रमाणिक (छह विकेट), मोहम्मद शमी और शाहबाज अहमद (दो-दो विकेट) की बेहतरीन गेंदबाजी की बदौलत बंगाल ने रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप सी मुकाबले में गुरुवार को केरलम को 287 रनों से शिकस्त दी। आज केरलम ने दूसरी पारी में चार विकेट पर 54 रन से आगे खेलना शुरु किया। सुबह के सत्र में प्रदीप्त प्रमाणिक ने कप्तान विष्णु विनोद (19) को आउट कर बंगाल पांचवीं सफलता दिलाई। सलमान निजार (एक) भी प्रमाणिक का शिकार बने। आदित्य सरवटे (शून्य) और व्यशक चंद्रण (तीन) रन को मोहम्मद शमी ने आउट किया। मोहम्मद अजहरुद्दीन (26) को शाहबाज अहमद ने आउट किया। 39वें ओवर की चौथी गेंद पर शाहबाज ने एम डी निधीश (33) को स्टंप आउट कराकर केरलम की दूसरी पारी का 120 रन के स्कोर पर अंत कर दिया। इसी के साथ बंगाल ने यह मुकाबला 287 रनों से अपने नाम कर लिया।

शाहबाज अहमद ने बंगाल की पहली पारी में 121 रनों की शतकीय पारी खेली। इसके अलावा उन्होंने केरल की दोनों पारियों में दो-दो विकेट लिये। उन्होंने 'प्लेयर ऑफ द मैच' का पुरस्कार मिला।

मुंबई ने हरियाणा को 10 विकेट से हराया अंगकृष रघुवंशी ने अपनी पहली पारी के शतक के बाद, दूसरी पारी में सिर्फ 39 गेंदों पर नाबाद 67 रन की तूफानी पारी खेली। मुंबई ने 97 रन के आसान लक्ष्य को 11 ओवर से भी कम समय में हासिल कर लिया और हरियाणा को 10 विकेट से करारी शिकस्त दी। तनुष कोटियन ने 81 रन देकर 8 विकेट लिए। तीसरे दिन दूसरी पारी में अपनी टीम को पहली सफलता दिलाने वाले कोटियन ने आखिरी दिन भी शुरुआत में ही विकेट झटके और अपने खाते में 7 और विकेट जोड़ लिए। उन्होंने हिमांशु राणा (46) और निशांत सिंधु (44) को अर्धशतक पूरा नहीं करने दिया, और बाद में हरियाणा के निचले क्रम के बल्लेबाज सामंत जाखड़ को भी आउट किया। उनके 8 विकेटों की बदौलत मुंबई को जीत के लिए 97 रनों का आसान लक्ष्य मिला।

पंजाब और हैदराबाद मुकाबला रहा ड्रॉ ओपनर विहान मल्होत्रा ने अपना अर्धशतक पूरा किया, जबकि प्रभसिमरन सिंह (76 गेंदों पर 68 रन) और कप्तान उदय सहारन (106 गेंदों पर नाबाद 55 रन) ने अलग-अलग अंदाज में अर्धशतक जड़े। चौथे दिन चाय के समय तक पंजाब और हैदराबाद के बीच मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ।

महाराष्ट्र और गुजरात मुकाबला ड्रॉ पर छूटा महाराष्ट्र के खिलाफ दूसरी पारी में गुजरात ने 446/5 का मजबूत स्कोर बनाकर पारी घोषित की। इसमें जयमीत पटेल ने नाबाद 119 रन बनाए, जबकि उर्विल पटेल अपने शतक से सिर्फ चार रन दूर रह गए। इससे पहले, ओपनर आर्य देसाई ने शानदार 151 रन बनाए थे। इन तीनों खिलाड़ियों की मदद से गुजरात एक बड़ा स्कोर खड़ा करने में सफल रहा, हालांकि पुणे में खेला गया यह मैच अंततः ड्रॉ रहा।

जम्मू-कश्मीर और बड़ौड़ा का मैच हुआ ड्रॉ अब्दुल समद की शानदार 143 रनों की पारी (सिर्फ 152 गेंदों पर) और साहिल लोत्रा के नाबाद 96 रनों की मदद से जम्मू-कश्मीर ने बड़ौदा के खिलाफ मैच ड्रॉ करा लिया। 225 रनों की इस साझेदारी ने मौजूदा चैंपियन टीम को 53/4 की नाजुक स्थिति से बाहर निकाला। समद ने अपनी पारी में 7 छक्के और 16 चौके लगाए।

विदर्भ ने गोवा के खिलाफ बड़ी जीत हासिल की हर्ष दुबे ने 38 रन देकर 4 विकेट लिए, जिससे गोवा की पारी जल्दी सिमट गई और विदर्भ ने अपने घरेलू मैदान पर एक पारी और 27 रनों से बड़ी जीत दर्ज की। हर्ष ने मैच का रुख बदलने वाले दो ओवरों में दो-दो विकेट लिए। उन्होंने अर्धशतक लगाने वाले इकलौते बल्लेबाज मंथन खुटकर (70) और यश कसवांकार को लगातार गेंदों पर आउट किया। चार ओवर बाद, उन्होंने फिर से लगातार गेंदों पर विकेट लेकर गोवा की दूसरी पारी को 195 रनों पर समेट दिया।

तमिलनाडु की आसान जीत रेलवे के तौफीक उद्दीन मंडल तमिलनाडु की आसान जीत को तो नहीं रोक सके, लेकिन उन्होंने अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया और 23.1 ओवर में 50 रन देकर 4 विकेट लिए। तमिलनाडु की दूसरी पारी में गिरे पांच विकेटों में से चार विकेट उन्होंने ही लिए, लेकिन 128 रनों का छोटा लक्ष्य बचा पाना किसी भी टीम के लिए मुश्किल होता।

मध्य प्रदेश ने बिहार को पारी और 174 रनों से हराया सारांश जैन ने पहली पारी में 7 विकेट लेने के बाद, दूसरी पारी में 49 रन देकर 6 विकेट लिए। इससे मध्य प्रदेश ने बिहार के खिलाफ एक पारी और 174 रनों की शानदार जीत दर्ज की। सारांश ने आयुष लोहारुका और श्रमण निग्रोध के बीच बनी 55 रनों की तेज़ साझेदारी को श्रमण को स्टंप आउट करके तोड़ा। इसके बाद बिहार की पारी लड़खड़ा गई और अगले 6 ओवरों में टीम 100/4 से 134 रनों पर ऑल आउट हो गई।

सौराष्ट्र ने बड़ी जीत दर्ज की पार्थ भूत ने असम के खिलाफ तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 6 विकेट लिए थे। चौथे दिन की शुरुआत में उन्होंने 18 ओवरों में 17 रन देकर 8 विकेट लिए, जिससे सौराष्ट्र ने एक पारी और 12 रनों से बड़ी जीत हासिल की।