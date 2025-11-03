Cricket Logo
मोहम्मद शमी विकेट को तरसे, दीपक हुड्डा ने ठोका दोहरा शतक; यशस्वी जायसवाल का फिर बोला बोल्ला

संक्षेप: तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी रणजी ट्रॉफी में त्रिपुरा के खिलाफ मैच में विकेट को तरस गए हैं। दीपक हुड्डा ने तीसरे दिन राजस्थान के लिए दोहरा शतक ठोका।। वहीं, मुंबई का हिस्सा यशस्वी जायसवाल का बोल्ला फिर बोला।

Mon, 3 Nov 2025 09:01 PM
पहले दो मैचों में कामयाब रहने के बाद सीनियर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को कोई विकेट नहीं मिला जबकि हनुमा विहारी ने शतक लगाकर रणजी ट्रॉफी ग्रुप सी के मैच के तीसरे दिन सोमवार को बंगाल के खिलाफ त्रिपुरा को संकट से निकाला। अगरतला में तीसरे दिन का खेल समाप्त होने पर त्रिपुरा ने सात विकेट पर 273 रन बना लिए थे। विहारी 121 और कप्तान मणिशंकर मूरासिंह 42 रन बनाकर खेल रहे थे। दोनों ने आठवें विकेट की साझेदारी में 73 रन जोड़ लिए हैं। पूर्व चैंपियन बंगाल ने पहली पारी में 336 रन बनाए थे। त्रिपुरा की शुरुआत काफी खराब रही और उसके चार विकेट 35 रन पर गिर गए थे।

मध्यम तेज गेंदबाज मोहम्मद कैफ ने 19 ओवर में 53 रन देकर चार विकेट लिए। गुवाहाटी में एक अन्य मैच में रेलवे के 224 रन के जवाब में असम ने एक विकेट पर 99 रन बना लिए थे। अहमदाबाद में गुजरात के 163 रन के जवाब में हरियाणा की टीम 239 रन पर आउट हो गई। गुजरात ने दूसरी पारी के आठ विकेट 113 रन पर गंवा दिए हैं। दिल्ली में उत्तराखंड की टीम सेना के खिलाफ दूसरी पारी में 88 रन पर आउट हो गई। सेना के अर्जुन शर्मा ने छह और विकास यादव ने चार विकेट लिए। सेना ने पहली पारी में 223 और उत्तराखंड ने 257 रन बनाए थे।

वहीं, यशस्वी जायसवाल के मैच के दूसरे अर्धशतक से मुंबई ने सोमवार को जयपुर में रणजी ट्रॉफी ग्रुप डी मैच के तीसरे दिन राजस्थान के खिलाफ दूसरी पारी में बिना विकेट खोए 89 रन बनाए। राजस्थन ने इससे पहले दीपक हुड्डा के दोहरे शतक से पहली पारी छह विकेट पर 617 रन पर घोषित करके 363 रन की बढ़त हासिल की। दूसरे दिन शतक पूरा करने वाले हुड्डा ने 335 गेंद में 248 रन की पारी खेली। कार्तिक शर्मा ने भी राजस्थान के लिए 139 रन बनाए।

दिन का खेल खत्म होने पर मुंबई की ओर से जायसवाल 56 जबकि मुशीर खान 32 रन बनाकर खेल रहे थे। मुंबई की टीम अब भी राजस्थान से 274 रन से पीछे है। नई दिल्ली में पुडुचेरी ने दिल्ली के 294 रन के जवाब में 481 रन बनाकर पहली पारी में बढ़त हासिल की। पुडुचेरी की तरफ से अजय रोहेरा ने 151 रन बनाए जबकि जयंत यादव (71) और अमन खान (66)ने भी अर्धशतक जड़े। दिल्ली ने दूसरी पारी में बिना विकेट खोए 76 रन बना लिए हैं। अर्पित राणा 40 जबकि सनत सांगवान 24 रन बनाकर खेल रहे हैं। दिल्ली की टीम अब भी पुडुचेरी से 111 रन से पीछे है।

