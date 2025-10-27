रणजी ट्रॉफी: शमी और शाहबाज ने निकाला गुजरात का कचूमर, बंगाल ने हासिल की दमदार बढ़त

संक्षेप: बंगाल टीम का हिस्सा मोहम्मद शमी और शाहबाज अहमद ने रणजी ट्रॉफी में गुजरात का कचूमर निकाल दिया। दोनों ने गुजरात को पहली पारी में 167 रन पर समेटने में अहम भूमिका निभाई। बंगाल ने दमदार बढ़त हासिल कर ली है।

बाएं हाथ के स्पिनर शाहबाज अहमद ने 34 रन देकर छह विकेट चटकाए जिससे बंगाल ने गुजरात को पहली पारी में 167 रन पर समेटने के बाद दूसरी पारी में छह विकेट पर 170 रन बनाकर रणजी ट्रॉफी ग्रुप सी मैच के तीसरे दिन सोमवार को अपना पलड़ा भारी रखा। गुजरात की टीम सोमवार को सात विकेट पर 107 रन से आगे खेलने उतरी और 76.3 ओवर में 167 रन पर ऑल आउट हो गई। शाहबाज के अलावा मोहम्मद शमी ने भी 44 रन पर तीन विकेट चटकाए।

पहली पारी में 279 रन बनाने वाले बंगाल को पहली पारी के आधार पर 112 रन की बढ़त हासिल हुई। गुजरात की ओर से कप्तान मनन हिंगराजिया ने 252 गेंद में 80 रन की पारी खेली लेकिन उन्हें दूसरे छोर से साथ नहीं मिला। बंगाल को दूसरी पारी में सुदीप कुमार घरामी (54) और कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन (25) ने पहले विकेट के लिए 55 रन जोड़कर अच्छी शुरुआत दिलाई। बंगाल की कुल बढ़त 282 रन की हो गई है। दिन का खेल खत्म होने पर अनुस्तुप मजूमदार 44 जबकि शाहबाज 20 रन बनाकर खेल रहे थे।