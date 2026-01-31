Ranji Trophy live Score: मुंबई के सिद्धेश लाड आउट, ध्रुव जुरैल की क्रीज पर एंट्री

Nagpur: Uttar Pradesh's Aaditya Sharma plays a shot on day two of a Ranji Trophy Elite Group A cricket match between Vidarbha and Uttar Pradesh, at the Vidarbha Cricket Association (VCA) Stadium, in Nagpur, Maharashtra, Friday, Jan 30, 2026. (PTI Photo) (PTI01_30_2026_000339B)

नमस्कार, रणजी ट्रॉफी 2025-26 के सातवें दौर के तीसरे दिन के लाइव कवरेज में आपका स्वागत है। यह मैच 31 जनवरी, 2026 को भारत के विभिन्न स्टेडियमों में खेले जा रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट में तीसरा दिन निर्णायक माना जाता है। ऐसे में आज के दिन कई मैचों के परिणाम भी आ सकते हैं। कुछ मैच पहले ही निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुके हैं, जबकि अन्य का फैसला आज होगा। कल दूसरे दिन का खेल समाप्त होने पर कर्नाटक के लिए केएल राहुल ने अर्धशतक बनाया, लेकिन पंजाब के गेंदबाजों में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले हरप्रीत बराड़ के हाथों आउट हो गए। वहीं, कप्तान सिद्धेश लाड ने कम स्कोर वाले मैच में मुंबई को दिल्ली पर 40 अंकों की बढ़त दिलाई। वहीं, हरविक देसाई ने चंडीगढ़ के खिलाफ शानदार दोहरा शतक लगाकर अपनी टीम को आगे कर दिया। रणजी ट्रॉफी के इस रोमांचक सातवें दौर के तीसरे दिन के लाइव स्कोर और अपडेट बने रहिए हमारे साथ।

31 Jan 2026, 10:35:17 AM IST Ranji Trophy live Score: सिद्धेश लाड हुए आउट मुंबई के दो हीरो सिद्धेश लाड (103) और सुवेद पारकर (58) पवेलियन लौट चुके हैं। मनी ग्रेवाल और दिविज मेहरा ने तीसरे दिन की धमाकेदार शुरुआत करते हुए विकेट लिए। शम्स मुलानी (2*) और हिमांशु सिंह (1*) ने भी विकेट लिए। मुंबई: 275/7; मुंबई 54 रनों से आगे है।

31 Jan 2026, 10:33:26 AM IST Ranji Trophy live Score: छत्तीसगढ़ के बल्लेबाज हिमतेजा ने पूरे किए 150 रन हैदराबाद बनाम छत्तीसगढ़ मैच में हैदराबाद के बल्लेबाज हिमतेजा ने अपने शतक को 237 गेंदों में 150 रन में बदल दिया । उन्होंने 62* रन पर बल्लेबाजी कर रहे प्रग्नाय रेड्डी के साथ 130 से अधिक रनों की साझेदारी की है । छत्तीसगढ़ ने इससे पहले 283 रन बनाए, जबकि हैदराबाद 250 से अधिक रनों की बढ़त हासिल करने की कोशिश कर रही है। हैदराबाद: 455/4; 176 रनों की बढ़त ।

31 Jan 2026, 09:59:06 AM IST Ranji Trophy live Score: सिद्धेश लाड ने एक सीजन में बनाए 700 रन कल मुंबई के कप्तान सिद्धेश लाड ने शानदार शतक लगाकर एमसीए ग्राउंड पर दिल्ली के खिलाफ अपनी टीम का स्कोर 266 तक पहुंचाया और टीम को 45 रनों की बढ़त दिलाई। उन्होंने रणजी ट्रॉफी के एक सीजन में पहली बार 700 रन बनाकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि भी हासिल की।

31 Jan 2026, 09:25:38 AM IST Ranji Trophy live Score: दूसरे दिन की समाप्ति पर टीमों के स्कोर नागालैंड 366 रन पर ऑल आउट बनाम आंध्र 267/5 - नागालैंड 99 रनों से आगे गुजरात 352 रन पर ऑल आउट बनाम त्रिपुरा 208/3 - गुजरात 144 रनों से आगे ओडिशा 282 रन पर ऑल आउट बनाम झारखंड 244/6 - ओडिशा 38 रनों से आगे उत्तर प्रदेश 237 रन पर ऑल आउट और विदर्भ 237 रन पर ऑल आउट के खिलाफ 75/2 रन - उत्तर प्रदेश 75 रनों से आगे बड़ौदा 375 रन पर ऑल आउट बनाम तमिलनाडु 118/0 - बड़ौदा 257 रनों से आगे मध्य प्रदेश 187 और 166/4 बनाम महाराष्ट्र 179 - मध्य प्रदेश 174 रनों से आगे है गोवा 355 रन पर ऑल आउट बनाम केरल 237/2 - गोवा 118 रनों से आगे है राजस्थान 168 रन पर ऑल आउट और 77/2 बनाम पुडुचेरी 349 रन पर ऑल आउट - पुडुचेरी 104 रनों से आगे है पंजाब 309 रन पर ऑल आउट बनाम कर्नाटक 255/6 - पंजाब 54 रनों से आगे चंडीगढ़ 136 रन पर ऑल आउट और 31/0 बनाम सौराष्ट्र 453/3डी - सौराष्ट्र 286 रनों से आगे बंगाल 193 रन पर ऑल आउट और हरियाणा 100 रन पर ऑल आउट के खिलाफ 155/3 रन पर ऑल आउट - बंगाल 248 रनों से आगे उत्तराखंड 460/7d बनाम असम 91/4 - उत्तराखंड 369 रनों से आगे है दिल्ली 221 रन पर ऑल आउट बनाम मुंबई 266/5 - मुंबई 45 रनों से आगे छत्तीसगढ़ 283 रन पर ऑल आउट बनाम हैदराबाद 415/4 - हैदराबाद 132 रनों से आगे हिमाचल प्रदेश 168 रन पर ऑल आउट बनाम जम्मू और कश्मीर 387/5 - जम्मू और कश्मीर 219 रनों से आगे है सर्विसेज 343/9डी बनाम रेलवे 168/6 - सर्विसेज 175 रनों से आगे