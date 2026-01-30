Ranji Trophy Live Score: जल्द शुरू होगा दूसरे दिन का खेल, इन मैचों पर पैनी निगाहें

30 Jan 2026, 09:35:24 AM IST
Ranji Trophy Live Score: रणजी ट्रॉफी के 7वें राउंड का आज दूसरा दिन है। यह राउंड क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए सभी टीमों के पास आखिरी मौका है। 7वें राउंड के पहले दिन दाएं हाथ के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की शानदार चार विकेट की परफॉर्मेंस, ध्रुव जुरेल की अहम 96 रनों की पारी, और मुंबई के खिलाफ दिल्ली के सनत सांगवान की अकेले दम पर खेली गई सेंचुरी पहले दिन में बेस्ट परफॉर्मेंस रही। जिमखाना ग्राउंड पर छत्तीसगढ़ बनाम हैदराबाद मैच में, हैदराबाद के तेज़ गेंदबाज़ मोहम्मद सिराज ने शानदार चार विकेट लिए, जिससे उनकी टीम ने छत्तीसगढ़ को पहली पारी में 283 रनों पर ऑल आउट कर दिया। कप्तान सिराज ने 17 ओवर में 4/56 का शानदार प्रदर्शन किया। दूसरे दिन के लाइव अपडेट्स के लिए साथ बने रहें-
Ranji Trophy Live Score: समय से पहले शुरू हुए ये तीन मैच
Ranji Trophy Live Score: कल की तरह, आज भी तीन मैचों की शुरुआत जल्दी होगी; नागालैंड बनाम आंध्र, त्रिपुरा बनाम गुजरात, और झारखंड बनाम ओडिशा। अभी तक के स्कोर इस प्रकार हैं:
नागालैंड 352/7 बनाम आंध्र
गुजरात 307/8 बनाम त्रिपुरा
ओडिशा 246/7 बनाम झारखंड
Ranji Trophy Live Score: पहले दिन का स्कोरकार्ड
Ranji Trophy Live Score: नागालैंड 322/6 बनाम आंध्र
गुजरात 267/7 बनाम त्रिपुरा
ओडिशा 242/6 बनाम झारखंड
उत्तर प्रदेश 236 ऑल आउट बनाम विदर्भ 33/0 - उत्तर प्रदेश 204 रनों से आगे
बड़ौदा 247/5 बनाम तमिलनाडु
मध्य प्रदेश 187 बनाम महाराष्ट्र 52/2 - मध्य प्रदेश 135 रनों से आगे
गोवा 279/8 बनाम केरल
राजस्थान 168 ऑल आउट बनाम पुडुचेरी 77/2 - राजस्थान 91 रनों से आगे
पंजाब 303/9 बनाम कर्नाटक
चंडीगढ़ 136 ऑल आउट बनाम सौराष्ट्र 167/1 - सौराष्ट्र 31 रनों से आगे
बंगाल 168/5 बनाम हरियाणा
उत्तराखंड 279/3 बनाम असम
दिल्ली 221 ऑल आउट बनाम मुंबई 13/1 - दिल्ली 108 रनों से आगे
छत्तीसगढ़ 283 ऑल आउट बनाम हैदराबाद 56/0 - छत्तीसगढ़ 227 रनों से आगे
हिमाचल प्रदेश 168 ऑल आउट बनाम जम्मू और कश्मीर 20/0
सर्विसेज 174/3 बनाम रेलवे