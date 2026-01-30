Ranji Trophy Live Score: जल्द शुरू होगा दूसरे दिन का खेल, इन मैचों पर पैनी निगाहें

मोहम्मद सिराज

Fri, 30 Jan 2026 09:35 AM IST

Ranji Trophy Live Score: रणजी ट्रॉफी के 7वें राउंड का आज दूसरा दिन है। यह राउंड क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए सभी टीमों के पास आखिरी मौका है। 7वें राउंड के पहले दिन दाएं हाथ के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की शानदार चार विकेट की परफॉर्मेंस, ध्रुव जुरेल की अहम 96 रनों की पारी, और मुंबई के खिलाफ दिल्ली के सनत सांगवान की अकेले दम पर खेली गई सेंचुरी पहले दिन में बेस्ट परफॉर्मेंस रही। जिमखाना ग्राउंड पर छत्तीसगढ़ बनाम हैदराबाद मैच में, हैदराबाद के तेज़ गेंदबाज़ मोहम्मद सिराज ने शानदार चार विकेट लिए, जिससे उनकी टीम ने छत्तीसगढ़ को पहली पारी में 283 रनों पर ऑल आउट कर दिया। कप्तान सिराज ने 17 ओवर में 4/56 का शानदार प्रदर्शन किया। दूसरे दिन के लाइव अपडेट्स के लिए साथ बने रहें-

30 Jan 2026, 09:35:24 AM IST Ranji Trophy Live Score: समय से पहले शुरू हुए ये तीन मैच Ranji Trophy Live Score: कल की तरह, आज भी तीन मैचों की शुरुआत जल्दी होगी; नागालैंड बनाम आंध्र, त्रिपुरा बनाम गुजरात, और झारखंड बनाम ओडिशा। अभी तक के स्कोर इस प्रकार हैं: नागालैंड 352/7 बनाम आंध्र गुजरात 307/8 बनाम त्रिपुरा ओडिशा 246/7 बनाम झारखंड