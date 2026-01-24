Cricket Logo
Ranji Trophy LIVE Score: पूरी तरह कंट्रोल में मुंबई, राहुल सिंह शतक से चूके; हैदराबाद की हालत खस्ता
Ranji Trophy LIVE Score: पूरी तरह कंट्रोल में मुंबई, राहुल सिंह शतक से चूके; हैदराबाद की हालत खस्ता

Ranji Trophy LIVE Score: आज रणजी ट्रॉफी राउंड-6 का तीसरा दिन है। बंगाल को जबर्दस्त बढ़त मिली है। आयुष पांडे दोहरे शतक से चूक गए।

Md.Akram | लाइव हिन्दुस्तान | Sat, 24 Jan 2026 12:26 PM IST
नमस्कार! आज रणजी ट्रॉफी राउंड-6 के तीसरे दिन के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। कहा जाता है कि रेड बॉल क्रिकेट में तीसरा दिन सबसे अहम होता है और शनिवार को ऐसा ही रहेगा। दूसरे दिन पंजाब को सौराष्ट्र के हाथों 194 रन से करारी हार का सामना करना पड़ा। भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान गिल पंजाब के लिए दोनों पारियों में फ्लॉप रहे। उनकी पहली पारी में खाता नहीं खुला जबकि दूसरी पारी में 14 रन ही बना सके। इसके अलावा, बड़ौदा ने नागालैंड के खिलाफ पारी और 6 रन से जीत दर्ज की। आज भी कई मैचों के रिजल्ट निकलने की उम्मीद है। ऐसे में अपडेट और लाइव स्कोर के लिए हमारे साथ बने रहें।

24 Jan 2026, 12:26:27 PM IST

Maharashtra vs Goa Live Score: महाराष्ट्र को अच्छी बढ़त मिली

महाराष्ट्र को गोवा के खिलाफ पहली पारी के आधार पर अच्छी बढ़त मिली है। महाराष्ट्र ने 350 के स्कोर और 141 की बढ़त के साथ पारी समाप्त की।

24 Jan 2026, 12:05:34 PM IST

Hyderabad vs Mumbai Live Score: पूरी तरह कंट्रोल में मुंबई

मुंबई पूरी तरह कंट्रोल में है। मुंबई के 560 के जवाब में हैदराबाद ने 172 रन पर 6 विकेट गंवा दिए हैं। गहलौत राहुल सिंह से पांच रनों से शतक से चूके। उन्होंने 157 गेंदों में 11 चौकों और एक छक्के की मदद से 95 रनों की पारी खेली।

24 Jan 2026, 11:15:08 AM IST

Bengal vs Services Live Score: बंगाल को मिली जबर्दस्त बढ़त

बंगाल ने सेना के खिलाफ 333 रनों की जबर्दस्त बढ़त हासिल कर ली है। बंगाल ने पहली पारी में 519 बनाए, जिसके जवाब में सेना ने 186 रन जुटाए।

24 Jan 2026, 10:51:22 AM IST

Chhattisgarh vs Delhi Live Score: आयुष पांडे दोहरे शतक से चूके

छत्तीसगढ़ ने दिल्ली के खिलाफ 400 रन का आकड़ा छू लिया है। आयुष पांडे दोहरे शतक से चूक गए। उन्होंने 183 रनों की पारी खेली।

24 Jan 2026, 10:09:09 AM IST

Karnataka vs MP Live Score: मध्य प्रदेश को मिली बढ़त

कर्नाटक की टीम 191 रन पर ढेर हो गई है। कर्नाटक की ओर से आउट होने वाले अनीश केवी आखिरी खिलाड़ी रहे। उन्होंने 92 रन बनाए। मध्य प्रदेश ने 132 रनों की बढ़त हासिल की है।

24 Jan 2026, 10:03:33 AM IST

Pondicherry vs J&K Live Score: बारिश ने डाला खलल

बारिश के कारण पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर मैच के तीसरे दिन का खेल शुरू होने में देरी हो रही है। जम्मू-कश्मीर का स्कोर 150/6 है और पहली पारी में बढ़त के लिए उसे 83 रन चाहिए।

24 Jan 2026, 09:36:11 AM IST

Ranji Trophy LIVE Score: तीसरे दिन का शुरू

तीसरे दिन का शुरू हो गया है। आज कई मैचों के रिजल्ट आ सकते हैं।

24 Jan 2026, 10:01:08 AM IST

Ranji Trophy LIVE Score: सरफराज और सुदीप का दोहरा शतक

दूसरे दिन सरफराज खान के दोहरे शतक ने मुंबई को हैदराबाद के खिलाफ मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। वहीं, बंगाल के सुदीप चटर्जी ने भी डबल सेंचुरी लगाई। उन्होंने पहले शतक को दोहरे शतक में बदला।

