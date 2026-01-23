Ranji Trophy 2026: सरफराज खान के दोहरे शतक से मुंबई मजबूत, गिल की पंजाब बुरी तरह हारी

सरफराज खान

Fri, 23 Jan 2026 05:40 PM IST

Ranji Trophy LIVE Score: नमस्कार! रणजी ट्रॉफी राउंड-6 के दूसरे दिन के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। दूसरे दिन के खेल समाप्त हो चुके हैं। मध्य प्रदेश कर्नाटक के सामने मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। मुंबई ने हैदराबाद के सामने 560 रनों का विशाल स्कोर किया है, जिसके जवाब में हैदराबाद अच्छी शुरुआत नहीं दे पाया है। झारखंड के पहली पारी के 561 रनों के जवाब में उत्तर प्रदेश ने 32 रनों पर तीन विकेट खो दिए हैं। त्रिपुरा और उत्तराखंड के बीच खेले जा रहे मैच में त्रिपुरा ने उत्तराखंड द्वारा पहली पारी में बनाए गए 266 रनों के स्कोर को पार कर लिया है और 6 विकेट के नुकसान पर 299 रन बनाकर 33 रनों की उपयोगी बढ़त हासिल कर ली है। असम के 247 रनों के जवाब में हरियाणा ने 3 विकेट पर 164 रन बना लिए हैं। बिहार और मणिपुर के बीच चल रहे मैच में बिहार बहुत आगे नजर आ रहा है। सौराष्ट्र ने पंजाब को 194 रनों के बड़े अंतर से बुरी तरह हरा दिया है। पंजाब की कप्तानी शुभमन गिल कर रहे थे। भारतीय टेस्ट टीम का हिस्सा रहे सरफराज खान ने दोहरा शतक लगाया। उन्होंने 227 रन बनाए जिसके कारण मुंबई ने पहली पारी में 560 रन बनाए और वह हैदराबाद से 442 रन आगे है।

23 Jan 2026, 05:29:10 PM IST Saurashtra vs Punjab Reselt: सौराष्ट्र ने पंजाब को 194 रनों से बुरी तरह हराया राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेले गए रणजी ट्रॉफी 2025-26 के एलिट ग्रुप बी मुकाबले में सौराष्ट्र ने पंजाब को 194 रनों के बड़े अंतर से हराकर शानदार जीत दर्ज की है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी सौराष्ट्र की टीम ने अपनी पहली पारी में 172 रन और दूसरी पारी में 286 रन बनाए, जिसके जवाब में शुभमन गिल की कप्तानी वाली पंजाब की टीम पहली पारी में 139 और दूसरी पारी में लक्ष्य का पीछा करते हुए मात्र 125 रनों पर ढेर हो गई। सौराष्ट्र के लिए जय गोहिल ने पहली पारी में सर्वाधिक 74 रनों का योगदान दिया, जबकि दूसरी पारी में टीम ने पंजाब के सामने जीत के लिए एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा था जिसे हासिल करने में पंजाब के बल्लेबाज पूरी तरह विफल रहे। जयदेव उनादकट के नेतृत्व में खेलते हुए सौराष्ट्र के गेंदबाजों ने दूसरी पारी में धारदार प्रदर्शन किया, जहां पंजाब के लिए प्रभसिमरन सिंह (42 रन) के अलावा कोई भी बड़ा स्कोर नहीं बना सका और पूरी टीम दूसरे दिन के खेल के दौरान ही पवेलियन लौट गई।

23 Jan 2026, 04:38:36 PM IST Uttar Pradesh vs Jharkhand Live Score: झारखंड विशाल लक्ष्य की ओर अग्रसर रणजी ट्रॉफी 2025-26 के एलिट ग्रुप ए में उत्तर प्रदेश और झारखंड के बीच लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मैच के दूसरे दिन का खेल तीसरे सत्र में पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश द्वारा टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने के फैसले के बाद, झारखंड ने अपनी पहली पारी में शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए 144 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 489 रन बना लिए हैं। झारखंड के लिए शरनदीप सिंह ने 128 रनों की बेहतरीन शतकीय पारी खेली, जबकि कुमार कुशाग्र (68), आर्यमन सेन (64) और शिखर मोहन (49) ने टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। वर्तमान में रॉबिन मिंज 33 रन और अनुकूल रॉय 1 रन बनाकर क्रीज पर नाबाद हैं। उत्तर प्रदेश की ओर से शिवम शर्मा ने 15 ओवरों में 52 रन देकर 1 विकेट लिया है।

23 Jan 2026, 03:48:30 PM IST Karnataka vs Madhya Pradesh Live Score: सितारों से भरी कर्नाटक बुरे हालात में, आधी टीम लौटी पवेलियन रणजी ट्रॉफी 2025-26 के एलिट ग्रुप बी में कर्नाटक और मध्य प्रदेश के बीच अलूर में खेले जा रहे मैच के दूसरे दिन तीसरे सत्र तक कर्नाटक की टीम गहरे संकट में नजर आ रही है। मध्य प्रदेश ने अपनी पहली पारी में 116.1 ओवरों में 323 रन बनाए, जिसमें वेंकटेश अय्यर ने सर्वाधिक 87 रन और हिमांशु मंत्री ने 39 रनों का योगदान दिया, जबकि कर्नाटक के गेंदबाज विद्याधर पाटिल ने 3 और विद्वाथ कवेरप्पा, विजयकुमार वैशाक व श्रेयस गोपाल ने 2-2 विकेट लिए। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी कर्नाटक की टीम ने मात्र 83 रनों पर अपने 5 महत्वपूर्ण विकेट खो दिए हैं और वह अभी भी मध्य प्रदेश की पहली पारी के स्कोर से 240 रन पीछे है। कर्नाटक के लिए अनीश के.वी. 37 रन बनाकर नाबाद हैं, जबकि कप्तान मयंक अग्रवाल और देवदत्त पडिक्कल शून्य पर पवेलियन लौट गए। मध्य प्रदेश की ओर से सारांश जैन ने 26 रन देकर 2 विकेट झटके हैं।

23 Jan 2026, 03:33:51 PM IST Bengal vs Services Live Score: सेना के 74 रन पर गिरे 6 विकेट पहली पारी में पंजाब ने 519 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में सर्विसेज की हालत खराब नजर आ रही है। SER 74/6 (23) बनाए हैं। मोहम्मद शमी ने 4 ओवर की गेंदबाजी में 2 विकेट झटके हैं, जबकि अन्य गेंदबाजों ने भी शानदार प्रदर्शन किया है और सर्विसेज के बल्लेबाजों को मैदान पर टिकने नहीं दिया है।

23 Jan 2026, 03:25:50 PM IST Rajasthan vs Himachal Pradesh Live Score: हिमाचल की पहली पारी समाप्त रणजी ट्रॉफी 2025-26 के अंतर्गत राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के बीच जयपुर में खेले जा रहे मैच में हिमाचल प्रदेश की पहली पारी 406 रनों पर समाप्त हो गई है। हिमाचल की ओर से पुखराज मान (95), निखिल गंगता (74) और अंकुश बैंस (59) ने शानदार बल्लेबाजी की, जबकि राजस्थान के गेंदबाज मानव सुथार ने 76 रन देकर 3 विकेट और अनिकेत चौधरी ने 2 विकेट हासिल किए। ताजा जानकारी के अनुसार, दूसरे दिन का खेल बारिश के कारण बाधित है और फिलहाल 'इनिंग्स ब्रेक' की स्थिति बनी हुई है।

23 Jan 2026, 02:10:54 PM IST Bengal vs Services Live Score- बंगाल ने खड़ा किया रनों का अंबार Bengal vs Services Live Score- सर्विसेज के खिलाफ बंगाल ने रनों का अंबार खड़ा किया है। सुदीप चटर्जी के दोहरे शतक, अभिमन्यु ईश्वरन और हबीब गांधी के अर्धशतकों की बदौलत बंगाल ने पहली पारी में 519 रन बनाए हैं।

23 Jan 2026, 01:34:10 PM IST Saurashtra vs Punjab Live Score- पंजाब को मिला 320 का टारगेट Saurashtra vs Punjab Live Score- सौराष्ट्र की टीम दूसरी पारी में 286 के स्कोर पर आउट हुई। इस तरह उन्होंने शुभमन गिल की अगुवाई वाली पंजाब की टीम के सामने 320 का टारगेट रखा।

23 Jan 2026, 01:28:37 PM IST Mumbai vs Hyderabad Live Score- 560 पर सिमटी मुंबई की टीम Mumbai vs Hyderabad Live Score- मुंबई की पहली पारी 560 रनों पर सिमट गई है। अगर हैदराबाद को पहली पारी में बढ़त के आधार पर जीत दर्ज करनी है तो मुंबई से एक रन ज्यादा बनाना होगा।

23 Jan 2026, 01:24:01 PM IST Karnataka vs MP Live Score- कर्नाटक मुश्किल में Karnataka vs MP Live Score- एमपी के 323 रनों के सामने कर्नाटक मुश्किल में है। करुण नायर के रूप में टीम को तीसरा झटका 19 के स्कोर पर लगा है। नायर को रजत पाटीदार ने रनआउट किया। इससे पहले मयंक अग्रवाल और देवदत्त पडिक्कल सस्ते में पवेलियन लौटे।

23 Jan 2026, 12:42:06 PM IST Mumbai vs Hyderabad Live Score- मुंबई का स्कोर 500 के पार Mumbai vs Hyderabad Live Score- दूसरे दिन लंच ब्रेक तक मुंबई का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर 533 रन है। सरफराज खान के दोहरे शतक के अलावा सिद्धेश लाड ने शतक जड़ा। वहीं सुवेद परकर ने 75 रनों की पारी खेली।

23 Jan 2026, 12:15:59 PM IST Ranji Trophy LIVE Score: दूसरे दिन का हुआ लंच Ranji Trophy LIVE Score: लंच अपडेट HP 355/4 बनाम राजस्थान छत्तीसगढ़ 146/0 बनाम दिल्ली 216 मुंबई 533/8 बनाम हैदराबाद J&K 70/2 बनाम पुडुचेरी 233 रेलवे 204/3 बनाम गुजरात 173 चंडीगढ़ 269/3 बनाम केरल 139 सौराष्ट्र 172 और 216/8 बनाम पंजाब 139 कर्नाटक 5/1 बनाम MP 323 महाराष्ट्र 131/3 बनाम गोवा 209 बड़ौदा 273/6 बनाम नागालैंड 206 आंध्र 59/3 बनाम विदर्भ 295 झारखंड 367/3 बनाम UP असम 246/9 बनाम हरियाणा बंगाल 490/5 बनाम सर्विसेज ओडिशा 66/6 बनाम TN 286 उत्तराखंड 103/4 बनाम त्रिपुरा 266 प्लेट फाइनल: बिहार 453/8 बनाम मणिपुर

23 Jan 2026, 12:11:02 PM IST Saurashtra vs Punjab Live Score- रवींद्र जडेजा अर्धशतक से चूके Saurashtra vs Punjab Live Score- रवींद्र जडेजा (46, 44 गेंद, 4x4) भले ही फिफ्टी से चूक गए हों, लेकिन क्या उन्होंने प्रेरक मांकड़ के साथ मिलकर सौराष्ट्र को सुरक्षित स्थिति में पहुंचा दिया है? सौराष्ट्र 193/8, 226 रन से आगे।

23 Jan 2026, 11:34:33 AM IST Mumbai vs Hyderabad Live Score- सरफराज खान हुए आउट Mumbai vs Hyderabad Live Score- सरफराज खान 227 रन बनाकर हुए आउट। उन्होंने अपनी इस पारी में 19 चौके और 9 गगनचुंबी छक्के लगाए। उनका स्ट्राइक रेट पारी के दौरान 103 से अधिक का रहा।

23 Jan 2026, 11:22:10 AM IST Mumbai vs Hyderabad Live Score- सरफराज खान ने जड़ा दोहरा शतक Mumbai vs Hyderabad Live Score- सरफराज खान ने हैदराबाद के खिलाफ मुंबई के लिए शानदार दोहरा शतक लगाया। उन्होंने 206 गेंदों में अपना दोहरा शतक पूरा किया, जिसमें 19 चौके और छह छक्के शामिल थे।

23 Jan 2026, 11:11:15 AM IST Uttar Pradesh vs Jharkhand Live Score- यूपी को मिली बड़ी सफलता Uttar Pradesh vs Jharkhand Live Score- यूपी के लिए बड़ी सफलता, कुणाल त्यागी ने सेट बल्लेबाज आर्यमन सेन को आउट किया, जबकि कुछ ही ओवर पहले शतक लगाने वाले शरनदीप सिंह को पवेलियन भेज दिया गया था। JHA 303/3 vs UP

23 Jan 2026, 10:45:30 AM IST Andhra vs Vidarbha Live Score- विदर्भ 295 पर ऑलआउट Andhra vs Vidarbha Live Score- विदर्भ 295 रन पर ऑल आउट हो गया। डिफेंडिंग चैंपियन ने लगातार कई विकेट गंवाए। यश राठौड़ के आउट होने के बाद विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हुआ। के एस राजू ने पांच विकेट लिए।

23 Jan 2026, 10:44:22 AM IST Saurashtra vs Punjab Live Score- पंजाब को मिली चौथी सफलता Saurashtra vs Punjab Live Score- हरप्रीत ने पंजाब को ब्रेकथ्रू दिलाया, धर्मेंद्र को उन्होंने आउट किया। रवींद्र जडेजा ने अपनी दूसरी गेंद पर एक बड़ा रिवर्स स्वीप करने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग नहीं कर पाए। सौराष्ट्र 73/4, पंजाब से 106 से आगे

23 Jan 2026, 10:19:28 AM IST Hyderabad vs Mumbai Live Score- मुंबई की आधी टीम लौटी पवेलियन Hyderabad vs Mumbai Live Score- मुंबई ने शुरुआती विकेट गंवाया - हिमांशु सिंह सिर्फ एक रन बनाकर रक्षन के हाथों आउट हो गए। MUM 334/5

23 Jan 2026, 08:36:28 AM IST Uttar Pradesh vs Jharkhand Live Score- प्रशांत वीर हुए चोटिल Uttar Pradesh vs Jharkhand Live Score- IPL के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी प्रशांत वीर को एक बड़ी चोट लगी है, झारखंड के खिलाफ उत्तर प्रदेश के मैच के दौरान उनके कंधे में ग्रेड-2 टियर हो गया। पहले दिन झारखंड ने एक विकेट के नुकसान पर 279 रन बनाए।