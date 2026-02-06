Ranji Trophy Live Score: कर्नाटक के खिलाफ यशस्वी जायसवाल 5 रन बनाकर आउट, मुंबई की खराब शुरुआत

Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेटRanji Trophy Live Score: कर्नाटक के खिलाफ यशस्वी जायसवाल 5 रन बनाकर आउट, मुंबई की खराब शुरुआत
Ranji Trophy Live Score Quarter Final: रणजी ट्रॉफी के 4 क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज खेले जाने हैं। सबसे बड़ा और अहम मुकाबला मुंबई और कर्नाटक के बीच होगा। इस दौरान एक्शन में यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल होंगे।

केएल राहुल

Lokesh Khera| लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली | Fri, 06 Feb 2026 10:10 AM IST
Ranji Trophy Live Score Quarter Final: नमस्कार! रणजी ट्रॉफी 2025-26 के क्वार्टर-फाइनल के पहले दिन की लाइव कवरेज में आपका स्वागत है। टूर्नामेंट की आठ में से सर्वश्रेष्ठ आज एक्शन में नजर आने वाली है। इनमें सबसे बड़ा मुकाबला मुंबई वर्सेस कर्नाटक का होने वाला है। केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, शार्दुल ठाकुर जैसे नामी खिलाड़ी इस मुकाबले के दौरान एक्शन में नजर आएंगे। इनके अलावा बंगाल, आंध्रा, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, झारखंड और मध्यप्रदेश की टीमें भी सेमीफाइनल में जगह बनाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल के लाइव स्कोर के लिए हमारे साथ बने रहें-

क्वार्टर-फाइनल 1: झारखंड बनाम उत्तराखंड (कीनन स्टेडियम, जमशेदपुर)।

क्वार्टर-फाइनल 2: मध्य प्रदेश बनाम जम्मू और कश्मीर (होलकर स्टेडियम, इंदौर)।

क्वार्टर-फाइनल 3: बंगाल बनाम आंध्र (बंगाल अकादमी, कल्याणी)।

क्वार्टर-फाइनल 4: मुंबई बनाम कर्नाटक (बीकेसी, मुंबई)

6 Feb 2026, 10:10:42 AM IST

Bengal vs Andhra Live Score- आंध्रा की कमाल की शुरुआत

Bengal vs Andhra Live Score- कल्याणी में आंध्र के लिए 50 रन की पार्टनरशिप सही समय पर पूरी हो गई है। KS भरत ने ज़्यादातर रन बनाए हैं, लगभग रन-ए-बॉल की रफ्तार से 40 रन के करीब पहुंच गए हैं, जबकि अभिषेक रेड्डी ने दूसरे छोर से उनका साथ दिया है।

बंगाल को उम्मीद होगी कि मोहम्मद शमी, मुकेश कुमार, सूरज सिंधु जायसवाल और आकाश दीप की उसकी तेज गेंदबाजों की चौकड़ी जल्द ही कुछ विकेट ले पाएगी।

6 Feb 2026, 10:03:13 AM IST

Mumbai vs Karnataka Live score- यशस्वी जायसवाल आउट

Mumbai vs Karnataka Live score- यशस्वी जायसवाल शुक्रवार, 6 फरवरी को मुंबई के BKC ग्राउंड में कर्नाटक के खिलाफ मुंबई के क्वार्टर फाइनल मैच में रणजी ट्रॉफी में वापसी करते हुए सिर्फ पांच रन बनाकर आउट हो गए। मुंबई की खराब शुरुआत हुई।

6 Feb 2026, 09:35:52 AM IST

Madhya Pradesh vs Jammu and Kashmir Live Score- एमपी ने जीता टॉस

Madhya Pradesh vs Jammu and Kashmir Live Score- मध्य प्रदेश ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है।

6 Feb 2026, 09:35:19 AM IST

Mumbai vs Karnataka Live score- मुंबई ने जीता टॉस

Mumbai vs Karnataka Live score- मुंबई ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। अन्य तीन क्वार्टर फाइनल में टॉस जीतने वाली टीमों ने फील्डिंग चुनी है।

6 Feb 2026, 09:16:11 AM IST

Ranji Trophy Live Score Quarter Final: बंगाल बनाम आंध्र और झारखंड बनाम उत्तराखंड मैच हुए शुरू

Ranji Trophy Live Score Quarter Final: दो मैचों, बंगाल बनाम आंध्र और झारखंड बनाम उत्तराखंड में खेल अब शुरू हो गया है। कल्याणी में बंगाल के लिए मोहम्मद शमी नई गेंद से गेंदबाजी कर रहे हैं, जबकि जमशेदपुर में झारखंड के लिए शिखर मोहन और शरनदीप सिंह ओपनिंग कर रहे हैं।

6 Feb 2026, 09:09:40 AM IST

Jharkhand vs Uttarakhand Live Score- उत्तराखंड ने जीता टॉस

Jharkhand vs Uttarakhand Live Score- उत्तराखंड ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है।

6 Feb 2026, 09:09:04 AM IST

Bengal vs Andhra Live Score- बंगाल ने जीता टॉस

Bengal vs Andhra Live Score- बंगाल ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है।

6 Feb 2026, 09:07:57 AM IST

Mumbai vs Karnataka Live Score- कैसे हैं दोनों टीमों के स्क्वॉड

Mumbai vs Karnataka Live Score: कर्नाटक टीम: केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, अनीश केवी, देवदत्त पडिक्कल (कप्तान), स्मरण रविचंद्रन, श्रेयस गोपाल, कृतिक कृष्णा (विकेटकीपर), विद्याधर पाटिल, शिखर शेट्टी, मोहसिन खान, प्रसिद्ध कृष्णा, मुरलीधरा वेंकटेश, विधाथ कावरप्पा, कृष्णन श्रीजीत, ध्रुव प्रभाकर

मुंबई टीम: अखिल हेरवाडकर, आकाश आनंद (विकेटकीपर), तुषार देशपांडे, मुशीर खान, सिद्धेश लाड (कप्तान), सरफराज खान, सुवेद पारकर, शम्स मुलानी, हिमांशु सिंह, मोहित अवस्थी, ओंकार तुकाराम तरमाले, आकाश पारकर, अथर्व अंकोलेकर, रॉयस्टन डायस, शिवम दुबे, साईराज पाटिल, हार्दिक तमोरे, अंगकृष रघुवंशी, सिल्वेस्टर डिसूजा, शार्दुल ठाकुर, तनुश कोटियन

