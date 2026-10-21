केरल-मुंबई और पंजाब ने हासिल की बड़ी जीत, मेघालय ने रोमांचक मुकाबले में मारी बाजी
केरल, मुंबई और पंजाब की टीमों ने रणजी ट्रॉफी में दमदार जीत हासिल की। जलज ने पांच विकेट लिए। पहले दौर के बाद शीर्ष पर काबिज गुजरात अंक तालिका में तीसरे स्थान पर खिसक गया
अनुभवी ऑलराउंडर जलज सक्सेना ने दूसरी पारी में पांच विकेट लेकर फॉलोऑन खेल रहे ओडिशा को 143 रन पर समेट दिया जिससे केरल ने बुधवार को रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप सी मुकाबले में पारी और 36 रन से जीत दर्ज की। इस जीत से केरल अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गया। बंगाल लगातार दूसरी जीत के साथ शीर्ष पर है और उसके खाते में 12 अंक हैं। पहले दौर के बाद शीर्ष पर काबिज गुजरात अंक तालिका में तीसरे स्थान पर खिसक गया। केरल और गुजरात दोनों के आठ-आठ अंक हैं। पुणे में महाराष्ट्र ने झारखंड के खिलाफ ड्रॉ मैच से पहली पारी की बढ़त के आधार पर तीन अंक हासिल किए।
मुलापाडु में खेले गए मैच में तनय त्यागराजन ने दोनों पारियों में शानदार गेंदबाजी की, जिससे हैदराबाद ने आंध्र को 267 रनों से हरा दिया। पहली पारी में 5 विकेट लेने और दूसरी पारी में अर्धशतक जड़ने वाले त्यागराजन ने, हैदराबाद की दूसरी गेंदबाजी पारी में 6 विकेट चटकाए। उनकी घातक गेंदबाजी के सामने आंध्र की टीम 398 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 130 रनों पर सिमट गई।
केरल ने ओडिशा को पारी से हराया
तिरुवनंतपुरम में जलज सक्सेना ने 5 विकेट लिए, जिससे केरल ने ओडिशा को एक पारी और 36 रनों से हरा दिया। फॉलो-ऑन खेलते हुए, ओडिशा ने चौथे दिन की शुरुआत 4 विकेट पर 102 रनों से की, लेकिन पूरी टीम 143 रनों पर ऑलआउट हो गई।
मुंबई ने हिमाचल को पारी से हराया
बिलासपुर में मोहित अवस्थी ने 5 विकेट लेकर मुंबई को हिमाचल प्रदेश के खिलाफ एक बड़ी जीत दिलाई। फॉलो-ऑन खेलते हुए, दिन की शुरुआत में हिमाचल का स्कोर 3 विकेट पर 144 रन था, और अंत में टीम 291 रनों पर सिमट गई। वैभव कल्टा और पुखराज मान ने अर्धशतक लगाकर मुंबई को रोकने की कोशिश की, लेकिन अवस्थी ने 44 रन देकर 5 विकेट झटके और मुंबई को एक पारी और 97 रनों से जीत दिला दी।
पंजाब ने छत्तीसगढ़ को 7 विकेट से हराया
न्यू चंडीगढ़ में आयुष पांडे के संघर्षपूर्ण शतक के बावजूद छत्तीसगढ़ को हार का सामना करना पड़ा, जहां पंजाब ने उन्हें 7 विकेट से हरा दिया। फॉलो-ऑन मिलने के बाद, छत्तीसगढ़ ने अपनी दूसरी पारी में तीसरे दिन की शुरुआत 3 विकेट पर 123 रनों से की। पांडे के 111 रनों और निचले क्रम के बल्लेबाजों के उपयोगी योगदान की बदौलत टीम 335 रनों तक पहुंची। पंजाब को जीत के लिए सिर्फ 86 रनों की जरूरत थी और उन्होंने 16.5 ओवर में ही यह लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान उदय सहारन 40 रन बनाकर नाबाद रहे।
मेघालय की मणिपुर पर रोमांचक जीत
शिलांग में खेले गए रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप मैच में मेघालय ने दबाव के बावजूद मणिपुर के खिलाफ 3 रनों से जीत दर्ज की। जीत के लिए 276 रनों का पीछा करते हुए मणिपुर की पूरी टीम 272 रनों पर सिमट गई। मेघालय की ओर से अभिषेक कुमार (3-64), केविन क्रिस्टोफर (3-31) और आर्यन बोरा (2-59) ने शानदार गेंदबाजी की। मणिपुर के लिए करनाजीत युमनाम और रेक्स राजकुमार ने अर्धशतक लगाए, लेकिन टीम जीत के बेहद करीब पहुंचकर हार गई।
झारखंड और महाराष्ट्र का मैच ड्रॉ
शिखर मोहन के 127 रनों के साथ-साथ उत्कर्ष सिंह (139 गेंदों में 58 रन), आदित्य सिंह (159 गेंदों में 50 रन) और विराट सिंह (135 गेंदों में 41 रन) की संघर्षपूर्ण पारियों की बदौलत झारखंड ने पुणे में महाराष्ट्र के खिलाफ मैच ड्रॉ कराया। झारखंड ने अपनी दूसरी पारी में 130/1 के स्कोर से दिन की शुरुआत की, उस समय वे महाराष्ट्र से 228 रन पीछे थे। महाराष्ट्र ने विकेट लेने की कोशिश की, लेकिन झारखंड के बल्लेबाजों ने खेल खत्म होने तक डटकर मुकाबला किया और अंततः 344/8 के स्कोर के साथ मैच ड्रॉ करा लिया। पहली पारी के आधार पर महाराष्ट्र को बढ़त मिली थी।
रेलवे ने राजस्थान के खिलाफ मैच ड्रॉ कराया
मोहम्मद सैफ के शतक की मदद से रेलवे ने जयपुर में राजस्थान के खिलाफ अपना मैच ड्रॉ कराया। अपनी पहली पारी में 305/6 के स्कोर से दिन की शुरुआत करते हुए, रेलवे की टीम 338 रनों पर ऑलआउट हो गई, जिससे राजस्थान को 159 रनों की बढ़त मिल गई। राजस्थान के लिए कुकना अजय सिंह ने 4 विकेट लिए। फॉलो-ऑन मिलने के बाद, रेलवे ने अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट पर 176 रन बनाए। इस दौरान सैफ (103*) और ईशान गोयल (59*) ने तीसरे विकेट के लिए 157 रनों की अटूट साझेदारी की।
कर्णाटक और सौराष्ट्र का मैच ड्रॉ
केवी अनीश और केएल श्रीजीत के अर्धशतकों की मदद से कर्नाटक ने अपनी दूसरी पारी में 243/7 के स्कोर पर पारी घोषित कर दी। जीत के लिए 237 रनों की जरूरत थी, लेकिन सौराष्ट्र ने 2 विकेट पर 137 रन बनाए, जिसमें चिराग जानी 63 रन बनाकर नाबाद रहे। इसके बाद मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ। पहली पारी की बढ़त के आधार पर सौराष्ट्र ने कर्नाटक को पीछे छोड़ दिया।
मिजोरम को मिली पहली पारी में बढ़त और तीन अंक
दीमापुर में चौथे दिन के खेल में रोंगसेन जोनाथन के नाबाद 118 रन मुख्य आकर्षण रहे, लेकिन नागालैंड मिजोरम के विशाल स्कोर से 65 रन पीछे रह गया, जिससे मिजोरम को पहली पारी की बढ़त मिल गई। चिन्मय सुथार के नाबाद 400 रनों की मदद से मिजोरम ने अपनी पहली पारी 581/9 पर घोषित की थी, जिसके जवाब में नागालैंड की टीम 516 रनों पर सिमट गई।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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