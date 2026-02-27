Ranji Trophy Final Live Score: मयंक अग्रवाल का शतक 293 पर सिमटा कर्नाटक, जम्मू-कश्मीर ने हासिल की 291 की बढ़त
Ranji Trophy Final Live Score Karnataka vs Jammu and Kashmir Day 4: रणजी ट्रॉफी फाइनल कर्नाटक वर्सेस जम्मू-कश्मीर के बीच खेला जा रहा है। चौथे दिन कर्नाटक 293 पर सिमट गया है। जम्मू-कश्मीर ने 291 की बढ़त हासिल की।
Ranji Trophy Final Live Score Karnataka vs Jammu and Kashmir Day 4: कर्नाटक और जम्मू-कश्मीर के बीच रणजी ट्रॉफी 2025-26 का फाइनल केएससीए हुबली क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी जम्मू-कश्मीर की टीम ने पहली पारी में 584 रन बनाए थे, जिसके जवाब में कर्नाटक की टीम 293 रनों पर सिमट गई है। मयंक अग्रवाल ने शानदार शतक जड़ते हुए 160 रनों की पारी खेली, मगर उन्हें दूसरे छोर से किसी का साथ नहीं मिला। पहली पारी के बाद जम्मू-कश्मीर के पास 291 रनों की बढ़त है। उन्होंने कर्नाटक पर पूरी तरह से शिकंजा कस लिया है।
Karnataka vs Jammu and Kashmir Day 4 Live Cricket Score:
KAR 293
JK 584
जम्मू-कश्मीर ने तेज गेंदबाज औकिब नबी की धारदार गेंदबाजी से कर्नाटक के शीर्ष क्रम को ध्वस्त करते हुए बृहस्पतिवार को यहां तीसरे दिन मयंक अग्रवाल के नाबाद शतक के बावजूद पहली पारी में मेजबान टीम का स्कोर पांच विकेट पर 220 रन करके अपना पलड़ा भारी रखा। दिन का खेल खत्म होने पर अग्रवाल 130 रन बनाकर खेल रहे थे जबकि विकेटकीपर कृतिक कृष्णा 27 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे हैं। कर्नाटक की टीम अब भी पहली पारी के आधार पर मेहमान टीम से 364 रन पीछे है। नबी ने जम्मू-कश्मीर के लिए शानदार प्रदर्शन करते हुए 14 ओवर में 32 रन देकर तीन विकेट चटकाए। जम्मू-कश्मीर ने इससे पहले शुभम पुंडीर के 121 रन की मदद से अपने पहले रणजी फाइनल में पहली पारी में 584 रन का बड़ा स्कोर बनाया। क्वार्टर फाइनल में मध्य प्रदेश के खिलाफ 12 विकेट चटकाने वाले 28 साल के नबी ने पूरे सत्र में टीम के लिए शानदार प्रदर्शन किया और मौजूदा सत्र में उनके विकेटों की संख्या 58 हो गई है जो उत्तराखंड के स्पिनर मयंक मिश्रा के 59 विकेट से सिर्फ एक कम है
