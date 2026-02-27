Ranji Trophy Final Live: मयंक अग्रवाल क्या बचा पाएंगे कर्नाटक की लाज, जम्मू-कश्मीर का फाइनल में दबदबा

Ranji Trophy Final Live Score Karnataka vs Jammu and Kashmir Day 3: जम्मू-कश्मीर ने तेज गेंदबाज औकिब नबी की धारदार गेंदबाजी से कर्नाटक के शीर्ष क्रम को ध्वस्त करते हुए बृहस्पतिवार को यहां तीसरे दिन मयंक अग्रवाल के नाबाद शतक के बावजूद पहली पारी में मेजबान टीम का स्कोर पांच विकेट पर 220 रन करके अपना पलड़ा भारी रखा। दिन का खेल खत्म होने पर अग्रवाल 130 रन बनाकर खेल रहे थे जबकि विकेटकीपर कृतिक कृष्णा 27 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे हैं। कर्नाटक की टीम अब भी पहली पारी के आधार पर मेहमान टीम से 364 रन पीछे है। नबी ने जम्मू-कश्मीर के लिए शानदार प्रदर्शन करते हुए 14 ओवर में 32 रन देकर तीन विकेट चटकाए। जम्मू-कश्मीर ने इससे पहले शुभम पुंडीर के 121 रन की मदद से अपने पहले रणजी फाइनल में पहली पारी में 584 रन का बड़ा स्कोर बनाया। क्वार्टर फाइनल में मध्य प्रदेश के खिलाफ 12 विकेट चटकाने वाले 28 साल के नबी ने पूरे सत्र में टीम के लिए शानदार प्रदर्शन किया और मौजूदा सत्र में उनके विकेटों की संख्या 58 हो गई है जो उत्तराखंड के स्पिनर मयंक मिश्रा के 59 विकेट से सिर्फ एक कम है