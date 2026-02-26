Ranji Trophy Final Live Score: कर्नाटक ने टेके घुटने, जम्मू-कश्मीर का स्कोर पहुंचा 500 के पार
Ranji Trophy Final Live Score Karnataka vs Jammu and Kashmir: कर्नाटक और जम्मू-कश्मीर के बीच रणजी ट्रॉफी 2025-26 का फाइनल खेला जा रहा है। मैच के तीसरे दिन जम्मू-कश्मीर का स्कोर 500 के पार है।
Ranji Trophy Final Live Score Karnataka vs Jammu and Kashmir: जम्मू-कश्मीर ने रणजी ट्रॉफी फाइनल के दूसरे दिन खराब रोशनी के कारण खेल जल्दी खत्म होने से पहले आठ बार की चैंपियन कर्नाटक के खिलाफ पहली पारी में छह विकेट पर 527 रन बना लिए। जम्मू-कश्मीर ने सुबह दो विकेट पर 284 रन से आगे खेलते हुए अच्छी पिच का फायदा उठाया जिसमें कन्हैया वधावन और कप्तान पारस डोगरा ने 70-70 रन बनाए। शुभम पुंडीर ने 121 रन बनाकर पहले ही लय बना दी थी जबकि यावर हसन (88) और अब्दुल समद (61) ने अर्धशतक बनाए। साहिल लोत्रा ने सातवें नंबर पर नाबाद 57 रन बनाकर 50 रन का आंकड़ा पार करने वाले छठे बल्लेबाज बने। उनके साथ आबिद मुश्ताक 20 रन बनाकर खेल रहे हैं। कर्नाटक के लिए तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने 90 रन देकर तीन विकेट लिए।
Karnataka vs Jammu and Kashmir Day 3 Live Cricket Score
JK- 527/6
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें