Ranji Trophy Final Live Score Day 2: कर्नाटक के खिलाफ जम्मू-कश्मीर का स्कोर 300 के पार, शतकवीर शुभम पुंडीर हुए आउट
Ranji Trophy Final Live Score Day 2: कर्नाटक वर्सेस जम्मू-कश्मीर रणजी ट्रॉफी फाइनल का आज दूसरा दिन है। J&K का स्कोर 300 के पार पहुंच गया है। शतकवीर शुभम पुंडीर आउट हो गए हैं।
Ranji Trophy Final Live Score Day 2: कर्नाटक वर्सेस जम्मू-कश्मीर रणजी ट्रॉफी फाइनल का आज दूसरा दिन है। शुभम पुंडीर के नाबाद शतक और युवा यावर हसन की 88 रन की जुझारू पारी की बदौलत जम्मू-कश्मीर ने रणजी ट्रॉफी फाइनल के पहले दिन कर्नाटक के खिलाफ दो विकेट पर 284 रन बना कर मजबूत शुरुआत की। खब्बू बल्लेबाज शुभम दिन का खेल खत्म होने पर 117 रन पर नाबाद हैं जबकि अब्दुल समद (नाबाद 52) अर्धशतकीय पारी के साथ उनका साथ निभा रहे हैं। कप्तान पारस डोगरा के चोट के कारण रिटायर हर्ट होने के बाद दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 105 रन की अटूट साझेदारी कर ली है। इससे पहले 27 साल के शुभम और यावर ने दूसरे विकेट के लिए 139 रन जोड़कर आठ बार की चैंपियन टीम के खिलाफ बड़े स्कोर की नींव रखी। दो शतकीय साझेदारियों में शामिल शुभम ने शिखर शेट्टी के खिलाफ डीप मिड-विकेट के ऊपर छक्का लगाकर अपना शतक पूरा किया। इस उपलब्धि का जश्न उन्होंने हेलमेट उतारकर और ड्रेसिंग रूम की ओर हाथ उठाकर मनाया।
मैच के आगे बढ़ने के साथ पिच से स्पिनरों को अधिक मदद मिलने की संभावना को देखते हुए जम्मू-कश्मीर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया जो अब तक सही साबित हुआ है।
Karnataka vs Jammu and Kashmir Live Cricket Score
JK 307/4
जम्मू एंड कश्मीर ने रणजी ट्रॉफी फाइनल के दूसरे दिन 300 रन का आंकड़ा पार कर लिया है। शतकवीर शुभम पुंडीर 121 के निजी स्कोर पर आउट हुए, वहीं अब्दुल समद भी 61 रन बनाकर पवेलियन लौट गए हैं। कर्नाटक की नजरें अब उनकी पारी को जल्द समेटने पर होगी।
