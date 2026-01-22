Ranji Trophy 2026 highlights: गिल रहे फ्लॉप, सरफराज खान ने जड़ा शतक, पहले दिन इन खिलाड़ियों का रहा दबदबा

शुभमन गिल

Thu, 22 Jan 2026 07:11 PM IST

Ranji Trophy 2026 highlights: रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन के मैच फिर से शुरू हो गए हैं। रणजी ट्रॉफी के इस सीजन के एलीट ग्रुप के 16 मुकाबलों के साथ-साथ प्लेट ग्रुप का फाइनल भी आज खेला जा रहा है। प्लेट ग्रुप का फाइनल पटना में बिहार और मणिपुर के बीच खेला जा रहा है। वहीं, एलीट ग्रुप में पंजाब, कर्नाटक, दिल्ली, मुंबई समेत 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं। भारत की वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल भी मैदान पर नजर आए लेकिन सस्ते में आउट हुए, वह पंजाब के लिए रणजी ट्रॉफी मैच खेल रहे हैं। टीम के कप्तान भी गिल ही हैं, जबकि सौराष्ट्र के लिए रविंद्र जडेजा इस मैच का हिस्सा हैं। मुंबई की टीम के लिए खेलते हुए सरफराज खान ने शतक लगाया है। हैदराबाद की टीम का हिस्सा मोहम्मद सिराज और नितीश कुमार रेड्डी हैं। सिराज टीम के कप्तान भी हैं। कर्नाटक वर्सेस मध्य प्रदेश मैच भी खतरनाक होगा। कर्नाटक की टीम में मयंक अग्रवाल और वरुण नायर जैसे नाम हैं, जबकि एमपी के लिए रजत पाटीदार और वेंकटेश अय्यर खेल रहे हैं।

22 Jan 2026, 07:09:37 PM IST Ranji Trophy 2026 Live Score: सिद्धेश-सरफराज के शतकों से मुंबई मजबूत: Ranji Trophy 2026 Live Score: कप्तान सिद्धेश लाड (104) और सरफराज खान (नाबाद 142) के शानदार शतकों से मुंबई ने हैदराबाद के खिलाफ चार विकेट पर 332 रन बनाकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है।

22 Jan 2026, 06:58:30 PM IST Ranji Trophy 2026 Live Score: झारखंड ने पहले दिन गंवाया सिर्फ एक विकेट Ranji Trophy 2026 Live Score: युवा सलामी बल्लेबाज शरणदीप सिंह के दूसरे प्रथम श्रेणी शतक की बदौलत झारखंड ने गुरुवार को ग्रुप ए रणजी ट्रॉफी मैच के पहले दिन स्टंप तक उत्तर प्रदेश के खिलाफ 86 ओवर में एक विकेट पर 279 रन बना लिए। पहले दिन का खेल खत्म होने पर शरणदीप 269 गेंद में 128 रन बनाकर खेल रहे थे। उनके साथ आर्यमन सेन मौजूद थे जो 126 गेंद में 64 रन बना चुके हें।

22 Jan 2026, 06:24:05 PM IST Ranji Trophy 2026 Live Score: सौराष्ट्र ने बनाई बढ़त Ranji Trophy 2026 Live Score: पंजाब की ओर से खेल रहे भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल गुरुवार को घरेलू टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी में सौराष्ट्र के खिलाफ खराब प्रदर्शन करते हुए दूसरी ही गेंद पर पगबाधा होकर पवेलियन लौट गये। जय गोहिल (82) की जुझारू पारी और अजय भट्ट (पांच विकेट) की अगुवाई में सौराष्ट्र ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहली पारी में 172 रन बनाने के बाद पंजाब को 139 समेटते हुए पहले दिन का खेल समाप्त होने के समय दूसरी पारी में तीन विकेट पर 24 रन बना लिये है और उसकी कुल बढ़त 57 रनों की हो गई है।

22 Jan 2026, 05:11:03 PM IST Ranji Trophy 2026 Live Score: बंगाल ने पहले दिन बनाए 340 रन Ranji Trophy 2026 Live Score: बंगाल ने सर्विसेज के खिलाफ मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए पहले दिन 4 विकेट खोकर 340 रन बना लिए हैं। सुदीप चटर्जी ने 226 गेंदों में 140 रन की पारी खेली।

22 Jan 2026, 04:09:26 PM IST Ranji Trophy 2026 Live Score: 139 पर पंजाब ढेर, गिल का नहीं खुला खाता Ranji Trophy 2026 Live Score: पंजाब 139 रन पर ऑल आउट हो गया और सौराष्ट्र ने पहली पारी में 33 रन की बढ़त ले ली। पार्थ भुत ने पांच विकेट लिए।

22 Jan 2026, 02:52:08 PM IST Ranji Trophy 2026 Live Updates: शुभमन गिल नहीं खोल पाए खाता Ranji Trophy 2026 Live Updates: शुभमन गिल रणजी ट्रॉफी के अपने पहले मैच में खाता भी नहीं खोल पाए और 2 गेंद खोलकर 0 के स्कोर पर पवेलियन लौटे।

22 Jan 2026, 02:21:44 PM IST Ranji Trophy 2026 Live Score: केरल 139 रन पर ऑल आउट Ranji Trophy 2026 Live Score: चंडीगढ़ ने केरल को सिर्फ 139 रन पर ऑल आउट कर दिया। निशंक बिरला ने चार विकेट लिए।

22 Jan 2026, 12:57:10 PM IST Ranji Trophy 2026 Live Score: तमिलनाडु के 2 विकेट गिरे तमिलनाडु की टीम ने 32 ओवर में 2 विकेट खोकर 98 रन बना लिए हैं। ओडिशा के खिलाफ तमिलानडु का मैच जारी है, जिसमें एन जगदीशन और पी विद्युत आउट हो चुके हैं।

22 Jan 2026, 12:34:07 PM IST Ranji Trophy 2026 Live Score: एमपी की अच्छी शुरुआत मध्य प्रदेश ने कर्नाटक के खिलाफ अच्छी शुरुआत की है। 35 ओवर में लंच ब्रेक तक एमपी की टीम ने 1 विकेट खोकर 85 रन बना लिए हैं।

22 Jan 2026, 12:22:22 PM IST Ranji Trophy 2026 Live Score: मुंबई की स्थिति अच्छी मुंबई के पास भले ही प्रतिष्ठित बल्लेबाज इस रणजी ट्रॉफी मैच के लिए नहीं हैं, लेकिन फिर भी 19 ओवर में बिना विकेट खोए 45 रन मुंबई ने हैदराबाद के खिलाफ बना लिए हैं। हैदराबाद के लिए मोहम्मद सिराज खेल रहे हैं, जो कप्तान भी हैं।

22 Jan 2026, 12:18:01 PM IST Ranji Trophy 2026 Live Score: सौराष्ट्र की हालत खराब सौराष्ट्र की टीम ने पंजाब के खिलाफ 41 ओवर में 6 विकेट खो दिए हैं और 152 रन ही बनाए हैं। पंजाब के गेंदबाज दमदार गेंदबाजी कर रहे हैं। हालांकि, जय गोहिल 70 से ज्यादा रन बना चुके हैं।

22 Jan 2026, 12:13:53 PM IST Ranji Trophy 2026 Live Score: दिल्ली की आधी टीम लौटी पवेलियन 33 ओवर के बाद दिल्ली की टीम का स्कोर 76 रन है और 5 विकेट गिर चुके हैं। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली की हालत कैसी है। दिल्ली की टीम छत्तीसगढ़ के खिलाफ बेंगलुरु में अपना मैच खेल रही है।

22 Jan 2026, 11:07:58 AM IST Ranji Trophy 2026 Live Score: पंजाब की दमदार शुरुआत, जडेजा फेल पंजाब ने अच्छी शुरुआत सौराष्ट्र के खिलाफ हासिल की है। 21 ओवर के खेल में 4 विकेट पंजाब को मिल गए हैं और रन बोर्ड पर सिर्फ 87 हैं। अभी तक पंजाब की टीम टॉप पर है, जिसे कप्तान शुभमन गिल हैं। सौराष्ट्र के लिए रविंद्र जडेजा खेल रहे हैं, जो 7 रन बनाकर आउट हो गए हैं।

22 Jan 2026, 11:04:24 AM IST Ranji Trophy 2026 Live Score: दिल्ली की खराब शुरुआत छत्तीसगढ़ के खिलाफ दिल्ली की शुरुआत अच्छी नहीं रही है। 15.3 ओवर में 4 विकेट 34 रन के भीतर गिर गए हैं।

22 Jan 2026, 10:27:14 AM IST Ranji Trophy 2026 Live Score: बिहार की खराब शुरुआत प्लेट ग्रुप का फाइनल खेल रही बिहार की टीम की खराब शुरुआत हुई है। बिहार ने 29 रन पर 2 विकेट पहले 10 ओवर के खेल में गंवा दिए हैं। मणिपुर के खिलाफ बिहार का मैच जारी है।

22 Jan 2026, 09:36:42 AM IST Ranji Trophy 2026 Live Score: सौराष्ट्र ने जीता टॉस, पंजाब के कप्तान हैं गिल सौराष्ट्र की टीम ने पंजाब के खिलाफ टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी है। पंजाब की टीम के कप्तान शुभमन गिल हैं। वहीं, सौराष्ट्र की टीम के कप्तान जयदेव उनादकट हैं।

22 Jan 2026, 09:32:26 AM IST Ranji Trophy 2026 Live Updates: मणिपुर ने जीता टॉस बिहार और मणिपुर के बीच जारी रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप के फाइनल में मणिपुर की टीम ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। दोनों टीमें अगले सीजन में एलीट ग्रुप में पहुंच जाएंगी।

22 Jan 2026, 09:23:35 AM IST Ranji Trophy 2026 Live Updates: बिहार और मणिपुर के बीच प्लेट ग्रुप का फाइनल पटना के मोइन उल हक स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी 2025-26 प्लेट ग्रुप का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। ये मुकाबला बिहार और मणिपुर की टीम के बीच है।