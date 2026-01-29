Ranji Trophy Live: क्वार्टर फाइनल्स के लिए लड़ाई आज से शुरू, कई बड़े खिलाड़ी मैदान में

Cricket Logo
LIVE Updatesरिफ्रेश

Ranji Trophy 2026 Live updates: रणजी ट्रॉफी के 2025-26 के सीजन का हर टीम का आखिरी लीग मैच आज से शुरू हो गया है। सभी टीमें क्वार्टर फाइनल्स में पहुंचने का प्रयास करेंगी। कई टीमें रेस से बाहर भी हैं।

Vikash Gaur| लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली | Thu, 29 Jan 2026 08:40 AM IST
Ranji Trophy 2026 Live updates: रणजी ट्रॉफी के 2025-26 के सीजन के आखिरी 16 मुकाबले आज यानी गुरुवार 29 जनवरी से शुरू हो गए हैं। हर टीम अपना आखिरी-आखिरी लीग मैच खेल रही है, जिसके बाद क्वार्टर फाइनल्स खेले जाएंगे। ऐसे में सभी टीमें क्वार्टर फाइनल्स में पहुंचने का प्रयास करेंगी, लेकिन कई टीमें रेस से बाहर भी हो चुकी हैं। दिल्ली वर्सेस मुंबई और पंजाब वर्सेस कर्नाटक मैच बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा। तमाम सितारे इन मैचों में खेल रहे हैं।

29 Jan 2026, 08:40:12 AM IST

Ranji Trophy Live updates: क्वार्टर फाइनल्स के टिकट दांव पर

रणजी ट्रॉफी के 2025-26 के सीजन का हर टीम का आखिरी लीग मैच आज से शुरू हो गया है। सभी टीमें क्वार्टर फाइनल्स में पहुंचने का प्रयास करेंगी। कई टीमें रेस से बाहर भी हैं।

