Ranji Trophy Live: क्वार्टर फाइनल्स के लिए लड़ाई आज से शुरू, कई बड़े खिलाड़ी मैदान में

Ranji Trophy 2026 Live updates: रणजी ट्रॉफी के 2025-26 के सीजन के आखिरी 16 मुकाबले आज यानी गुरुवार 29 जनवरी से शुरू हो गए हैं। हर टीम अपना आखिरी-आखिरी लीग मैच खेल रही है, जिसके बाद क्वार्टर फाइनल्स खेले जाएंगे। ऐसे में सभी टीमें क्वार्टर फाइनल्स में पहुंचने का प्रयास करेंगी, लेकिन कई टीमें रेस से बाहर भी हो चुकी हैं। दिल्ली वर्सेस मुंबई और पंजाब वर्सेस कर्नाटक मैच बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा। तमाम सितारे इन मैचों में खेल रहे हैं।
