Ranji Trophy Final LIVE: कर्नाटक के खिलाफ जम्मू-कश्मीर की बैटिंग शुरू, क्रीज पर इकबाल-हसन
Ranji Trophy Final LIVE Score Updates: सितारों से सजी कर्नाटक के सामने जम्मू-कश्मीर के जांबाज हैं। रणजी ट्रॉफी 2025-26 का फाइनल मुकाबला आज से शुरू हो गया है। जम्मू-कश्मीर के कप्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी है।
Ranji Trophy Final LIVE Score Updates: सितारों से सजी कर्नाटक के सामने जम्मू-कश्मीर के जांबाज हैं। रणजी ट्रॉफी 2025-26 का फाइनल मुकाबला आज से शुरू हो गया है। जम्मू-कश्मीर की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। हुबली के केएससीए हुबली क्रिकेट ग्राउंड पर ये मुकाबला खेला जा रहा है। कर्नाटक की प्लेइंग इलेवन में पांच खिलाड़ी ऐसे हैं, जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं। जम्मू-कश्मीर ने सेमीफाइनल मैच में बंगाल की टीम को 6 विकेट से हराया था, जबकि कर्नाटक की टीम ने उत्तराखंड से ड्रॉ खेला था। पहली पारी में बड़ा स्कोर बनाने के लिए वे फाइनल में पहुंचने में सफल हुए थे। 8 बार अब तक कर्नाटक की टीम रणजी ट्रॉफी की चैंपियन बन चुकी है, क्या 9वीं बार ये टीम खिताब जीतेगी या फिर जम्मू-कश्मीर की टीम पहली बार इस ट्रॉफी पर कब्जा करेगी? ये अगले कुछ दिनों में तय होगा।
JK 18/0
जम्मू और कश्मीर की प्लेइंग XI: कामरन इकबाल, यावर हसन, शुभम पुंडीर, पारस डोगरा (c), अब्दुल समद, कन्हैया वधावन (w), आबिद मुश्ताक, औकिब नबी डार, युद्धवीर सिंह चरक, साहिल लोत्रा, सुनील कुमार
कर्नाटक की प्लेइंग XI: केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, देवदत्त पडिक्कल (c), करुण नायर, स्मरण रविचंद्रन, श्रेयस गोपाल, कृतिक कृष्णा (w), विद्याधर पाटिल, विजयकुमार व्यशाक, शिखर शेट्टी, प्रसिद्ध कृष्णा
Ranji Trophy 2025-26 Final LIVE Scorecard updates
कामरन इकबाल और यावर हसन जम्मू-कश्मीर के लिए ओपनर के तौर पर उतरे। दोनों ने पहले 10 ओवर में सिर्फ 18 रन बनाए, लेकिन कोई विकेट नहीं दिया।
कर्नाटक के खिलाफ जम्मू-कश्मीर टीम के कप्तान पारस डोगरा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। कर्नाटक की टीम में केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, देवदत्त पडिक्कल, करुण नायर और प्रसिद्ध कृष्णा शाामिल हैं, जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं।
