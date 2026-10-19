रजत पाटीदार- सरफराज खान ने जड़ा शतक, बदोनी ने दोहरा शतक लगाया, चिन्मय के ऐतिहासिक 400, रणजी ट्रॉफी दूसरे राउंड के हाल
रणजी ट्रॉफी 2026-27 का राउंड-2 पूरे देश के अलग-अलग हिस्सों में खेला जा रहा है। आज सोमवार को खेल का दूसरा दिन था, जहां रजत पाटीदार और सरफराज खान जैसे बड़े खिलाड़ियों ने शतक जड़ा है। आयुष बदोनी ने दोहरा शतक जड़ा है। जबकि मिजोरम के बल्लेबाज चिन्मय ने ऐतिहासिक 400 रनों की पारी खेली है।
चिन्मय सुतार रणजी ट्रॉफी के इतिहास में चौहरा शतक (नाबाद 400 रन) लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। नागालैंड के खिलाफ मिजोरम के कुल 581 रनों में से 400 रन उनके बल्ले से आए। जब नौवां विकेट गिरा, तब सुतार 231 रन पर खेल रहे थे। इसके बाद उन्होंने लालरेमपुइया छकछुआक के साथ मिलकर दसवें विकेट के लिए 199 रनों की अटूट साझेदारी की और एक शानदार मुकाम हासिल किया।
आयुष बदोनी ने 246 गेंदों पर शानदार 217 रन बनाए, जिससे दिल्ली ने गुजरात के खिलाफ 648 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया और अपनी पारी घोषित कर दी। सुमित माथुर और अनुज रावत ने भी महत्वपूर्ण अर्धशतक लगाए। करण लांबा और सचिन यादव दोनों ने 194-194 रनों की पारी खेली। उन्होंने तीसरे विकेट के लिए 338 रनों की साझेदारी की, लेकिन इसके बाद राजस्थान की टीम लड़खड़ा गई और रेलवे के खिलाफ 497 रनों पर सिमट गई।
सरफराज खान ने फोड़ा शतकीय बम
सरफराज खान के 18वें फर्स्ट-क्लास शतक की बदौलत मुंबई ने हिमाचल प्रदेश के खिलाफ 258 रनों की बढ़त बना ली। मुशीर खान, आकाश आनंद और सिद्धेश लाड ने अर्धशतक लगाए - हालांकि सिद्धेश लाड एक बार फिर 80 के स्कोर के आसपास आउट हो गए। निशांत सिंधु के 92 और यशवर्धन दलाल के 95 रनों की मदद से हरियाणा ने चंडीगढ़ पर 142 रनों की बढ़त बनाई और बाद में रोहतक में एक पारी से जीत दर्ज की। सलील अरोड़ा ने लगातार दूसरा शतक जड़ा, जबकि उदय सहारन 161 रन बनाकर आउट हुए। इन दोनों की शानदार पारियों की बदौलत पंजाब ने छत्तीसगढ़ के खिलाफ 456 रनों का स्कोर खड़ा किया।
रविकुमार समर्थ के 143 रनों ने न केवल विदर्भ को मुश्किल स्थिति से बाहर निकाला, बल्कि जम्मू-कश्मीर के खिलाफ उन्हें बढ़त भी दिला दी। 9वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए रजनीश गुरबानी ने नाबाद 64 रन बनाए। प्रदोष रंजन पॉल के 136 रनों की मदद से तमिलनाडु ने चेन्नई में उत्तराखंड के खिलाफ बढ़त हासिल कर ली। बाबा इंद्रजीत ने भी 77 रनों की जुझारू पारी खेलकर उनका बखूबी साथ दिया। दिग्विजय पाटिल के 148 रनों और अंकित बावने के शतक की बदौलत महाराष्ट्र ने झारखंड के खिलाफ अपनी बढ़त को स्टंप्स तक 234 रनों तक पहुंचा दिया।
रजत पाटीदार की सेंचुरी से मध्य प्रदेश मजबूत
रजत पाटीदार ने नाबाद 107 रनों की पारी में 13 चौके लगाए, जिससे मध्य प्रदेश ने पुडुचेरी के खिलाफ बढ़त बना ली। चंचल राठौर और शुभम शर्मा ने भी अर्धशतक लगाकर टीम में योगदान दिया। मनवंत कुमार ने अपना पहला फर्स्ट-क्लास शतक पूरा किया, जिससे दूसरे दिन की सुबह सौराष्ट्र की मुश्किलें और बढ़ गईं; कर्नाटक ने कुल 342 रन बनाए। जवाब में, मेहमान टीम के लिए हार्विक देसाई ने तेजी से 77 रन बनाए। नाडियाड में सिक्किम के पार्थ पलावत और नीलेश लमिछाने ने शतक जड़े, जिससे अरुणाचल प्रदेश और भी दबाव में आ गया।
प्रियांशु मोलिया के 132 रनों के साथ-साथ महेश पिठिया और दीपक हुड्डा के अर्धशतकों की मदद से बड़ौदा ने बिहार पर 250 रनों की विशाल बढ़त बना ली। ओडिशा के खिलाफ केरल की पहली पारी के 404 रनों के कुल स्कोर में मोहम्मद अजहरुद्दीन 139 रन बनाकर नाबाद रहे। उन्होंने आदित्य सर्वटे के साथ 99 रनों की साझेदारी की, जिन्होंने अर्धशतक लगाया। कर्णजीत युमनाम की धैर्यपूर्ण नाबाद 93 रनों की पारी की बदौलत, मणिपुर ने मेघालय के 380 रनों के स्कोर का जोरदार जवाब दिया।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।