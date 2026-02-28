Ranji Trophy Final LIVE: नया चैंपियन बनने की ओर जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक मुकाबले में बहुत दूर
Ranji Trophy 2025-26 Final LIVE Score Updates: नया चैंपियन बनने की ओर जम्मू-कश्मीर की टीम है, जिसने पहली पारी में बढ़त ली थी। वहीं, कर्नाटक मुकाबले में बहुत दूर है। आज आखिरी दिन का खेल शुरू हो गया है।
Ranji Trophy 2025-26 Final LIVE Score Updates: रणजी ट्रॉफी 2025-26 के फाइनल मुकाबले का आज यानी शनिवार 28 फरवरी को आखिरी दिन है। रणजी ट्रॉफी को एक नया चैंपियन मिलने की संभावना है, क्योंकि जम्मू-कश्मीर की टीम ने पहली पारी के आधार पर बड़ी बढ़त बना ली थी। वहीं, कर्नाटक की टीम मुकाबले में बहुत दूर है। आज मैच के आखिरी दिन का खेल जारी है। जम्मू-कश्मीर की टीम अभी तक दूसरी पारी में ऑलआउट नहीं हुई है। पहली पारी में जम्मू-कश्मीर ने 584 रन बनाए थे, जबकि कर्नाटक की टीम 293 रन ही पहली पारी में बना सकी थी। 186 रन दूसरी पारी में 4 विकेट खोकर जम्मू-कश्मीर ने बना लिए हैं। बढ़त 477 रनों की है। अगर पारी भी जे एंड के घोषित करे तो भी इस लक्ष्य को हासिल करना कर्नाटक के लिए कठिन होगा।
इस मैच में जम्मू एंड कश्मीर के लिए 121 रनों की पारी शुभम पुंडीर ने खेली थी, जबकि 88 रन यावर हसन ने बनाए थे। 72 रन साहिल लोत्रा ने और 70-70 रनों की पारी कप्तान पारस डोगरा और कन्हैया वधवान ने खेली थी। 61 रन अब्दुल समद ने भी बनाए थे। प्रसिद्ध कृष्ण को पांच विकेट मिले थे। कर्नाटक के लिए 160 रनों की पारी मयंक अग्रवाल ने खेली। उनके अलावा कोई अर्धशतक भी नहीं जड़ सका। आकिब नबी डार ने 5 विकेट निकाले। दूसरी पारी में कामरान इकबाल शतक के करीब पहुंच गए हैं।
JK 584 & 202/4
KAR 293
Ranji Trophy Final LIVE Scorecard
पांचवें दिन का खेल शुरू हो चुका है।
