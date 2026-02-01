Ranji Trophy 2025 26 day 4 live score: चौथे दिन का खेल आज, कई टीमों के भाग्य का फैसला

Nagpur: Vidarbha's Satyam Bhoyar ducks a delivery on day three of a Ranji Trophy Elite Group A cricket match between Vidarbha and Uttar Pradesh, at the Vidarbha Cricket Association (VCA) Stadium, in Nagpur, Maharashtra, Saturday, Jan. 31, 2026. (PTI Photo) (PTI01_31_2026_000376B)

रणजी ट्रॉफी 2025-26 के ग्रुप-स्टेज का आज अंतिम दिन है, जहां कई टीमों की किस्मत का फैसला होना है। बंगाल और मुंबई जैसी टीमें पहले ही नॉकआउट के लिए क्वालीफाई कर चुकी हैं, जबकि सौराष्ट्र ने चंडीगढ़ को पारी से हराकर अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है। आज की मुख्य नजरें विदर्भ और पुडुचेरी जैसे नजदीकी मुकाबलों पर रहेंगी, जहां रोमांचक जीत की उम्मीद है। ध्रुव जुरैल, लोकेश राहुल, मोहम्मद शमी, देवदत्त पडिकल जैसे बड़े खिलाड़ी आज के मैच में आकर्षण का केंद्र हो सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ लाइव अपडेट के लिए।

1 Feb 2026, 09:30:49 AM IST Ranji Trophy 2025 26 day 4 live score: तीसरे दिन के अंत तक स्कोर अपडेट • गुजरात बनाम त्रिपुरा: गुजरात ने 352 और 53/2 रन बनाए। त्रिपुरा ने पहली पारी में 427 रन बनाए। गुजरात 22 रनों से पीछे है। • बंगाल बनाम हरियाणा: बंगाल ने 193 और 200 रन बनाए। हरियाणा की टीम 100 और 105 रनों पर सिमट गई। बंगाल इस मैच में विजयी रहा। • उत्तराखंड बनाम असम: उत्तराखंड ने पहली पारी 460/7 पर घोषित की। असम ने 140 और 224/6 (फॉलो-ऑन) रन बनाए हैं और वह 96 रनों से पीछे है। • रेलवे बनाम सर्विसेज: सर्विसेज ने 343 और 166/8 (घोषित) रन बनाए। रेलवे ने पहली पारी में 212 रन बनाए और दूसरी पारी में 69/1 पर है। रेलवे को जीत के लिए 229 रनों की जरूरत है। • पुडुचेरी बनाम राजस्थान: राजस्थान ने 168 और 352 रन बनाए। पुडुचेरी ने पहली पारी में 349 रन बनाए और दूसरी पारी में 51/2 पर है। उन्हें जीत के लिए 121 रनों की आवश्यकता है। • दिल्ली बनाम मुंबई: दिल्ली ने 221 और 206/4 रन बनाए। मुंबई की पहली पारी 317 रनों पर समाप्त हुई। दिल्ली अभी 110 रनों से आगे है। • छत्तीसगढ़ बनाम हैदराबाद: छत्तीसगढ़ ने 283 और 100/2 रन बनाए। हैदराबाद ने अपनी पहली पारी में विशाल 631 रन बनाए। छत्तीसगढ़ 248 रनों से पीछे है। • J&K बनाम हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश ने पहली पारी में 168 और दूसरी पारी में 26/2 रन बनाए हैं। जम्मू और कश्मीर ने पहली पारी में 771 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया है