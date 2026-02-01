Ranji Trophy 2025 26 day 4 live score: चौथे दिन का खेल आज, कई टीमों के भाग्य का फैसला

1 Feb 2026, 09:30:49 AM IST
रणजी ट्रॉफी 2025-26 के ग्रुप-स्टेज का आज अंतिम दिन है, जहां कई टीमों की किस्मत का फैसला होना है। बंगाल और मुंबई जैसी टीमें पहले ही नॉकआउट के लिए क्वालीफाई कर चुकी हैं, जबकि सौराष्ट्र ने चंडीगढ़ को पारी से हराकर अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है। आज की मुख्य नजरें विदर्भ और पुडुचेरी जैसे नजदीकी मुकाबलों पर रहेंगी, जहां रोमांचक जीत की उम्मीद है। ध्रुव जुरैल, लोकेश राहुल, मोहम्मद शमी, देवदत्त पडिकल जैसे बड़े खिलाड़ी आज के मैच में आकर्षण का केंद्र हो सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ लाइव अपडेट के लिए।
Ranji Trophy 2025 26 day 4 live score: तीसरे दिन के अंत तक स्कोर अपडेट
• गुजरात बनाम त्रिपुरा: गुजरात ने 352 और 53/2 रन बनाए। त्रिपुरा ने पहली पारी में 427 रन बनाए। गुजरात 22 रनों से पीछे है।
• बंगाल बनाम हरियाणा: बंगाल ने 193 और 200 रन बनाए। हरियाणा की टीम 100 और 105 रनों पर सिमट गई। बंगाल इस मैच में विजयी रहा।
• उत्तराखंड बनाम असम: उत्तराखंड ने पहली पारी 460/7 पर घोषित की। असम ने 140 और 224/6 (फॉलो-ऑन) रन बनाए हैं और वह 96 रनों से पीछे है।
• रेलवे बनाम सर्विसेज: सर्विसेज ने 343 और 166/8 (घोषित) रन बनाए। रेलवे ने पहली पारी में 212 रन बनाए और दूसरी पारी में 69/1 पर है। रेलवे को जीत के लिए 229 रनों की जरूरत है।
• पुडुचेरी बनाम राजस्थान: राजस्थान ने 168 और 352 रन बनाए। पुडुचेरी ने पहली पारी में 349 रन बनाए और दूसरी पारी में 51/2 पर है। उन्हें जीत के लिए 121 रनों की आवश्यकता है।
• दिल्ली बनाम मुंबई: दिल्ली ने 221 और 206/4 रन बनाए। मुंबई की पहली पारी 317 रनों पर समाप्त हुई। दिल्ली अभी 110 रनों से आगे है।
• छत्तीसगढ़ बनाम हैदराबाद: छत्तीसगढ़ ने 283 और 100/2 रन बनाए। हैदराबाद ने अपनी पहली पारी में विशाल 631 रन बनाए। छत्तीसगढ़ 248 रनों से पीछे है।
• J&K बनाम हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश ने पहली पारी में 168 और दूसरी पारी में 26/2 रन बनाए हैं। जम्मू और कश्मीर ने पहली पारी में 771 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया है
• विदर्भ बनाम उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश ने 237 और 200 रन बनाए। विदर्भ ने पहली पारी में 237 रन बनाए और दूसरी पारी में 91/4 पर है। विदर्भ को जीत के लिए 110 रनों की आवश्यकता है।
• तमिलनाडु बनाम बड़ौदा: बड़ौदा की टीम 375 रन पर सिमट गई। तमिलनाडु ने अपनी पहली पारी में 411/7 का स्कोर बना लिया है और वह 36 रनों से आगे है।
• आंध्र प्रदेश बनाम नागालैंड: नागालैंड ने 366 और 85/4 रन बनाए हैं। आंध्र प्रदेश ने अपनी पहली पारी 536/9 पर घोषित की। नागालैंड अभी भी 85 रनों से पीछे है।
• ओडिशा बनाम झारखंड: ओडिशा ने 282 और 202/8 रन बनाए। झारखंड की पहली पारी 263 पर समाप्त हुई। ओडिशा 221 रनों की बढ़त के साथ मजबूत स्थिति में है।
• मध्य प्रदेश बनाम महाराष्ट्र: मध्य प्रदेश ने 187 और 258 रन बनाए। महाराष्ट्र ने पहली पारी में 179 और दूसरी पारी में 133 रन बनाए हैं।
• केरल बनाम गोवा: गोवा ने 355 और 18/0 रन बनाए। केरल ने पहली पारी 526/9 पर घोषित की। गोवा अभी 153 रनों से पीछे है।
• पंजाब बनाम कर्नाटक: पंजाब ने 309 और 119/3 रन बनाए हैं। कर्नाटक की पहली पारी 316 पर समाप्त हुई। पंजाब 112 रनों से आगे है।
• सौराष्ट्र बनाम चंडीगढ़: चंडीगढ़ 136 और 261 रन। सौराष्ट्र 453/3 (घोषित)। सौराष्ट्र पारी और 56 रनों से जीता।