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दोस्ती के लिए कोई जगह नहीं है; सलमान आगा के रन आउट पर रमीज राजा ने बांग्लादेश को दिए 100 में से 10 अंक

Mar 14, 2026 10:27 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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पूर्व पाकिस्तानी प्लेयर रमीज राजा ने बांग्लादेश को सलमान आगा के रन आउट पर 100 में से 10 अंक दिए हैं। साथ ही अपने खिलाड़ी को समझाया है कि इस मुकाबले में दोस्ती के लिए कोई जगह नहीं है।

दोस्ती के लिए कोई जगह नहीं है; सलमान आगा के रन आउट पर रमीज राजा ने बांग्लादेश को दिए 100 में से 10 अंक

सलमान आगा के विवादित रन आउट पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है। इस कड़ी में उनके पूर्व क्रिकेटर और मौजूदा एक्सपर्ट रमीज राजा का नाम भी जुड़ गया है। रमीज राजा का साफ-साफ कहना है कि इस प्रतियोगिता में दोस्ती के लिए कोई जगह नहीं है। हालांकि उन्होंने बांग्लादेश को 100 में से 10 अंक दिए हैं। उनका कहना है कि बांग्लादेश थोड़ा और बेहतर कर सकता था। बता दें, सलमान आगा का यह रन आउट बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे वनडे के दौरान हुआ जिसे पाकिस्तान ने 128 रनों से जीतकर तीन मैच की सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है।

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राजा ने पारी के बीच के शो के दौरान ऑन-एयर कहा, "मैं एक अलग सोच रखता हूं। आज खेल अलग तरह से खेला गया; जैसे ही टीमों को कोई मौका दिखता, वे तुरंत विरोधी पर पूरी ताकत से हमला बोल देती! यह खेल भावना के विपरीत था। लेकिन उस रन-आउट को करने का उन्हें पूरा अधिकार था। यहां आगा का इरादा एक अच्छा काम करने का था। आप विरोधी टीम के साथ ऐसा कभी नहीं करते।"

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“आगा की सख्त प्रतिक्रिया साफ थी। दोनों खिलाड़ियों के इरादे बहुत अलग थे। एक खिलाड़ी दूसरे को रन आउट करने की कोशिश कर रहा था, जबकि दूसरा खिलाड़ी दोस्ताना रवैया अपना रहा था। और इस मुकाबले में दोस्ती के लिए कोई जगह नहीं है। मैं इसके लिए बांग्लादेश को 100 में से 10 अंक दूंगा। वे थोड़ा और बेहतर कर सकते थे।”

कैसे सलमान आगा हुए थे रन आउट

सलमान अली आगा के रन आउट की घटना पाकिस्तान की पारी के 39वें ओवर की है। यह ओवर बांग्लादेश के कप्तान मेहदी हसन मिराज कर रहे थे। ओवर की चौथी गेंद पर मोहम्मद रिजवान ने सीधा शॉट खेला जो नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े सलमान आगा की तरफ गया। मेहदी हसन मिराज गेंद की तरफ गए और सलमान अली आगा से भिड़ गए। जैसे ही मेहदी हसन मिराज ने गेंद उठाई तो उन्होंने पाया कि पाकिस्तानी खिलाड़ी अभी भी क्रीज के बाहर है, तो उन्होंने रन आउट कर अंपायर से अपील की।

सलमान अली आगाज का इस समय कहना था कि वह गेंदबाज से हुए टकराव के कारण समय रहते क्रीज के अंदर नहीं पहुंच पाए, हालांकि बांग्लादेश अपने फैसले से पीछे नहीं हटा। जब थर्ड अंपायर तक यह फैसला पहुंचा तो उन्होंने भी इसे नियमों के अंतरगत आउट दिया।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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