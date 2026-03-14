दोस्ती के लिए कोई जगह नहीं है; सलमान आगा के रन आउट पर रमीज राजा ने बांग्लादेश को दिए 100 में से 10 अंक

पूर्व पाकिस्तानी प्लेयर रमीज राजा ने बांग्लादेश को सलमान आगा के रन आउट पर 100 में से 10 अंक दिए हैं। साथ ही अपने खिलाड़ी को समझाया है कि इस मुकाबले में दोस्ती के लिए कोई जगह नहीं है।

सलमान आगा के विवादित रन आउट पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है। इस कड़ी में उनके पूर्व क्रिकेटर और मौजूदा एक्सपर्ट रमीज राजा का नाम भी जुड़ गया है। रमीज राजा का साफ-साफ कहना है कि इस प्रतियोगिता में दोस्ती के लिए कोई जगह नहीं है। हालांकि उन्होंने बांग्लादेश को 100 में से 10 अंक दिए हैं। उनका कहना है कि बांग्लादेश थोड़ा और बेहतर कर सकता था। बता दें, सलमान आगा का यह रन आउट बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे वनडे के दौरान हुआ जिसे पाकिस्तान ने 128 रनों से जीतकर तीन मैच की सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है।

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राजा ने पारी के बीच के शो के दौरान ऑन-एयर कहा, "मैं एक अलग सोच रखता हूं। आज खेल अलग तरह से खेला गया; जैसे ही टीमों को कोई मौका दिखता, वे तुरंत विरोधी पर पूरी ताकत से हमला बोल देती! यह खेल भावना के विपरीत था। लेकिन उस रन-आउट को करने का उन्हें पूरा अधिकार था। यहां आगा का इरादा एक अच्छा काम करने का था। आप विरोधी टीम के साथ ऐसा कभी नहीं करते।"

“आगा की सख्त प्रतिक्रिया साफ थी। दोनों खिलाड़ियों के इरादे बहुत अलग थे। एक खिलाड़ी दूसरे को रन आउट करने की कोशिश कर रहा था, जबकि दूसरा खिलाड़ी दोस्ताना रवैया अपना रहा था। और इस मुकाबले में दोस्ती के लिए कोई जगह नहीं है। मैं इसके लिए बांग्लादेश को 100 में से 10 अंक दूंगा। वे थोड़ा और बेहतर कर सकते थे।”

कैसे सलमान आगा हुए थे रन आउट सलमान अली आगा के रन आउट की घटना पाकिस्तान की पारी के 39वें ओवर की है। यह ओवर बांग्लादेश के कप्तान मेहदी हसन मिराज कर रहे थे। ओवर की चौथी गेंद पर मोहम्मद रिजवान ने सीधा शॉट खेला जो नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े सलमान आगा की तरफ गया। मेहदी हसन मिराज गेंद की तरफ गए और सलमान अली आगा से भिड़ गए। जैसे ही मेहदी हसन मिराज ने गेंद उठाई तो उन्होंने पाया कि पाकिस्तानी खिलाड़ी अभी भी क्रीज के बाहर है, तो उन्होंने रन आउट कर अंपायर से अपील की।