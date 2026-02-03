रमीज राजा ने PCB के चेयरमैन रहते हुए दिया था 'पाकिस्तान क्रिकेट की बर्बादी' वाला बयान, अब हुआ वायरल
रमीज राजा ने PCB के चेयरमैन रहते हुए 'पाकिस्तान क्रिकेट की बर्बादी' वाला बयान दिया था, जिसमें कहा था कि आईसीसी से 50 फीसदी फंडिंग बोर्ड को मिलती है, जो सीधे तौर पर भारत से आती है। उनका ये बयान अब वायरल है।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी को अपने पूर्व चेयरमैन और पूर्व क्रिकेटर रमीज राजा की सलाह मान लेनी चाहिए। पाकिस्तान सरकार के कहने पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टी20 विश्व कप 2026 में भारत के खिलाफ खेलने से मना कर दिया है। इसका बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट को उठाना पड़ सकता है। ऐसे में पीसीबी के चेयरमैन रहते हुए रमीज राजा ने जो कहा था, उस बात को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मान लेना चाहिए। रमीज राजा ने कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी की फंडिंग पर निर्भर है और आईसीसी को फंडिंग 90 पर्सेंट भारत से आती है। अगर ये फंडिंग नहीं आई तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बर्बाद हो सकता है।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूर्व चेयरमैन रमीज राजा ने एक मीटिंग मे कहा था, "पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी की फंडिंग पर 50 पर्सेंट चलता है और ICC की फंडिंग यह होती है कि वह टूर्नामेंट्स कराते हैं और उसके जो पैसे हैं, वह अपने मेंबर बोर्ड्स में बांट देते हैं और वह जो ICC की फंडिंग है वह 90 पर्सेंट इंडियन मार्केट से आती है। इसलिए हम एक तरह से इंडिया के बिजनेस हाउसेस से पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं और कल को अगर भारत के प्रधानमंत्री यह सोच लें कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे, तो यह क्रिकेट बोर्ड जो है यह बर्बाद भी हो सकता है।"
पाकिस्तान की सरकार ने जैसे ही इस बात का आधिकारिक ऐलान अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स पर किया कि पाकिस्तान की टीम टी20 विश्व कप 2026 तो खेलेगी, लेकिन 15 फरवरी को कोलंबो में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 में नहीं खेलेगी। पाकिस्तान के इस बॉयकॉट के फैसले के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चेतावनी दी थी कि इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर अलग-अलग तरह के प्रतिबंध आईसीसी लगा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बर्बाद हो जाएगा, जो बात रमीज राजा पहले ही बोल चुके हैं। बड़ी रकम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच पर दांव पर होती है। इसका खामियाजा उनको, आईसीसी और विश्व क्रिकेट को भुगतना पड़ सकता है।