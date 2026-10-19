अजीत अगरकर की जगह रमेश पवार आए, फिर प्रज्ञान ओझा क्यों बने BCCI चीफ सिलेक्टर? समझिए प्रक्रिया
अजीत अगरकर की जगह BCCI चयन समिति में रमेश पवार की एंट्री हुई है लेकिन प्रज्ञान ओझा क्यों चीफ सिलेक्टर चुने गए हैं, यह सवाल कई लोगों के दिमाग में होगा। ऐसे में आइए इसके बारे में विस्तार से बताते हैं।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सोमवार को बड़ी घोषणा करते हुए यह जानकारी साझा की है कि सानियर पुरुष चयन समिति के लिए अजीत अगरकर के जाने के बाद खाली हुआ पद भर लिया गया है। अजीत अगरकर की जगह अब रमेश पवार को पश्चिम क्षेत्र से सीनियर सिलेक्शन कमेटी में शामिल किया गया है। हालांकि, रमेश चीफ सिलेक्टर नहीं होंगे, बल्कि यह जिम्मेदारी प्रज्ञान ओझा संभालेंगे। अजीत अगरकर की जगह चयन समिति में रमेश पवार की एंट्री हुई है, लेकिन प्रज्ञान ओझा क्यों चीफ सिलेक्टर चुने गए हैं, यह सवाल कई लोगों के दिमाग में होगा। ऐसे में आइए इसके बारे में विस्तार से बताते हैं।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड सीनियर पुरुष चयन समिति के 5 सदस्यों की नियुक्त करता है। इन पांच सदस्यों में से एक को चीफ सिलेक्टर बनाया जाता है। लेकिन यह फैसला कैसे लिया जाता है कि कौन चीफ सिलेक्टर होगा और कौन चार सामान्य चयनकर्ता। क्या यह फैसला चुनाव से होता है? तो इसका जवाब है नहीं। यह फैसला चुनाव या सदस्यों की वोटिंग से नहीं, बल्कि वरिष्ठता यानी सीनियरटी के आधार पर होता है। बीसीसीआई चयनकर्ता पद के लिए क्रिकेटर को ही चुनती है। चयन समिति का अध्यक्ष बनाने के लिए यह नियम है कि 5 सदस्यों में से जो खिलाड़ी सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय या टेस्ट मैच खेला होगा, उसे ही चयन समिति का अध्यक्ष या सामान्य भाषा में चीफ सिलेक्टर बनाया जाएगा। ज्यादा टेस्ट खेलने वाले प्लेयर को प्राथमिकता दी जाती है। मौजूदा समय में प्रज्ञान ओझा को ही चयन समिति का अध्यक्ष इसलिए चुना गया है क्योंकि उन्होंने पांच सदस्यों की कमेटी में सबसे अधिक टेस्ट मैच खेले हैं। ओझा ने अपने करियर में 24 टेस्ट मैच खेले हैं। इसके अलावा 18 वनडे और 6 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच भी उन्होंने खेले हैं। बाकी के सदस्यों जिनमें रमेश पवार, शिवसुंदर दास, अजय रात्रा और आरपी सिंह ने ओझा से कम टेस्ट मैच खेले हैं, इस कारण चयन समिति का अध्यक्ष इन चारों को नहीं, बल्कि ओझा को बनाया गया है।
चनय समिति के अन्य चार सदस्यों के करियर
रमेश पवार ने भारत के 2 टेस्ट मैच और 31 वनडे मैच खेले हैं। उन्होंने एक भी टी-20 मैच में शिरकत नहीं की है। शिवसुंदर दास ने 23 टेस्ट और 4 वनडे मैच खेले हैं। अजय रात्रा की बात करें तो उन्होंने 6 टेस्ट और 12 वनडे मैच खेले हैं। आरसीपी सिंह ने 14 टेस्ट, 58 वनडे और 10 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। आरपी सिंह ने प्रज्ञान ओझा से ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेले हैं लेकिन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड टेस्ट मैचों को अधिक तरजीह देता है और प्रज्ञान ओझा के मुकाबले आरसीपी सिंह ने 10 टेस्ट मैच कम खेले हैं। शिवसुंदर दास ने प्रज्ञान ओझा से 1 टेस्ट मैच कम खेला है, जबकि अजय रात्रा ने 16 और रमेश पवार ने 22 टेस्ट मैच कम खेले हैं। प्रज्ञान ओझा का टेस्ट क्रिकेट में प्रदर्शन भी शानदार रहा है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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