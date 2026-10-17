अजीत अगरकर की जगह ले सकते हैं रमेश पवार, क्रिकेट सलाहकार समिति ने लिए इंटरव्यू
क्रिकेट सलाहकार समिति ने हाल ही में चयनकर्ता के पद के लिए कुछ उम्मीदवारों का इंटरव्यू किया है, जिसमें से रमेश पवार के सीनियर पुरुष चयन समिति में शामिल होने की उम्मीद है।
रमेश पवार बीसीसीआई की सीनियर पुरुष चयन समिति में अजीत अगरकर की जगह लेने के प्रबल दावेदार हैं। मुंबई के पूर्व भारतीय स्पिनर के पैनल में शामिल होने की उम्मीद है, जिसकी अध्यक्षता प्रज्ञान ओझा करेंगे। वर्तमान में, ओझा अंतरिम आधार पर पैनल का नेतृत्व कर रहे हैं। 14 अक्टूबर को सीनियर पैनल के लिए आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद, क्रिकेट सलाहकार समिति (सीएसी) ने इस पद के लिए भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर सहित चार या पांच उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया। ऐसा पता चला है कि साक्षात्कार 15 अक्टूबर को आयोजित किए गए थे
पवार हो सकते हैं शामिल
क्रिकबज समझता है कि सीएसी ने पवार पर भरोसा जताने का फैसला किया है, जिन्होंने भारत के लिए दो टेस्ट और 31 वनडे मैच खेले हैं। सीनियर चयन समिति पद के लिए साक्षात्कार देने वाले अन्य लोगों में कॉनर विलियम्स और जैकब मार्टिन, दोनों बड़ौदा के पूर्व खिलाड़ी थे। जो कोई भी अंततः समिति में शामिल होगा, अब ऐसा प्रतीत होता है कि पैनल में उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) से एक स्थायी प्रतिनिधि होगा। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने पहले बताया था कि वीवीएस लक्ष्मण इस महीने की शुरुआत में गुवाहाटी में चयन समिति की बैठक में क्यों शामिल हुए थे।
समझा जाता है कि आगामी न्यूजीलैंड दौरे के लिए वनडे और टेस्ट टीम चुनने के लिए शुक्रवार को हुई ऑनलाइन चयन बैठक में लक्ष्मण भी शामिल थे। आगे चलकर, उनसे खिलाड़ियों की चोट की स्थिति और उपलब्धता की बेहतर समझ प्रदान करने के लिए चयन बैठकों में भाग लेना जारी रखने की उम्मीद है।
अध्यक्ष की भूमिका के लिए विचार किया गया
पार्थिव पटेल कथित तौर पर नई चयन समिति के प्रमुख के प्रबल दावेदार थे, हालांकि उन्होंने स्पष्ट रूप से इस पद के लिए आवेदन नहीं किया था। कम से कम, वह साक्षात्कार लेने वालों में से नहीं थे। पवार का जूनियर चयन पैनल के लिए भी साक्षात्कार लिया गया था और अंतत: सीनियर पैनल में शामिल होने से पहले उन्हें अध्यक्ष की भूमिका के लिए विचार किया गया था। जूनियर चयन समिति के अध्यक्ष की भूमिका अब कर्नाटक के पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज डोडा गणेश को मिल सकती है।
सूत्रों के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर के अरुण शर्मा नॉर्थ जोन से प्रतिनिधि हो सकते हैं। शर्मा (53) ने 1994 और 2009 के बीच 65 प्रथम श्रेणी और 47 लिस्ट ए खेल खेले थे। गुजरात के पूर्व खिलाड़ी एल पवार अंडर-19 पैनल में पश्चिम क्षेत्र के चयनकर्ता हो सकते हैं, जबकि असम के राजेश बोरा पूर्व से आ सकते हैं। सेंट्रल जोन से ये पंकज सिंह हो सकते हैं, हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है. पूर्व से, जानकारी असम के एक निश्चित बोरा की है, जो 54 वर्षीय दीप बोरा की तरह है।
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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