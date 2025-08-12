Rajesh Ranjan aka Pappu Yadav son Sarthak Ranjan smashing bowlers in every match in DPL 2025 सासंद पप्पू यादव के बेटे ने दिल्ली प्रीमियर लीग में मचा रखा है बवाल, हर मैच में गेंदबाजों की लगा रहे क्लास, Cricket Hindi News - Hindustan
सासंद पप्पू यादव के बेटे ने दिल्ली प्रीमियर लीग में मचा रखा है बवाल, हर मैच में गेंदबाजों की लगा रहे क्लास

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन ने दिल्ली प्रीमियर लीग में धमाल मचा रखा है। हर एक मैच में उनका बल्ला जमकर आग उगल रहा है। चार मैच अब तक खेले हैं और हर मैच में उन्होंने गेंदबाजों की क्लास लगाई है।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 12 Aug 2025 02:02 PM
60 गेंदों में 82 रन, 50 गेंदों में 77 रन, 33 गेंदों में 51 रन और 33 गेंदों में 42 रन...ये स्कोर हैं पप्पू यादव के नाम से फेमस बिहार के पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन के बेटे सार्थक रंजन के, जो अपनी तूफानी बैटिंग से दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 में बवाल काट रहे हैं। डीपीएल टी20 2025 के अब तक चार मैच उन्होंने खेले हैं और हर मैच में 40 से ज्यादा रन बनाए हैं। वे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। उनसे आगे अर्पित राणा हैं, लेकिन उन्होंने पांच मैच खेले हैं।

2016 में प्रोफेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले सार्थक रंजन डोमेस्टिक क्रिकेट दिल्ली के लिए खेलते हैं। हालांकि, सिर्फ 11 मौके ही उनको बीते 8 साल में मिल पाए हैं। सार्थक रंजन इस समय दिल्ली प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं और अपने बल्ले की धमक से आईपीएल के स्काउट्स का ध्यान खींच रहे हैं। अब तक खेले हर एक मैच में उनका बल्ला बोला और गेंदबाजों की क्लास उन्होंने लगाई है। अगले महीने 29 साल के होने जा रहे सार्थक रंजन अगर इसी तरह से इस सीजन आने वाले मैचों में खेले तो उनको आईपीएल में भी मौका मिल सकता है।

सार्थक रंजन नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के लिए ओपनिंग कर रहे हैं। सार्थक को नॉर्थ दिल्ली की टीम ने साढ़े 12 लाख रुपये में खरीदा था। सार्थक रंजन की टीम भी टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। भारतीय टीम के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हर्षित राणा टीम के कप्तान हैं और टीम चार में से तीन मैच जीतने में सफल हुई है। इन मैचों में प्लेयर ऑफ द मैच के अलावा कई अवॉर्ड सार्थक रंजन ने अपने नाम किए हैं। सार्थक दिल्ली की अंडर 16 और अंडर 19 टीम के लिए भी क्रिकेट खेले हैं। वे आईपीएल के लिए इलिजिबल हैं, क्योंकि वे लिस्ट ए, टी20 और फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके हैं।