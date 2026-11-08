रजत पाटीदार हटे, रिंकू सिंह को बड़ी जिम्मेदारी; इंडिया ए राइजिंग स्टार एशिया कप स्क्वॉड में बदलाव

राइजिंग एशिया कप के लिए इंडिया ए के स्क्वॉड में बदलाव हुआ है। रजत पाटीदार ने चोट का हवाला देते हुए टूर्नामेंट में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। वह टीम के उप-कप्तान थे। उनकी जगह यह जिम्मेदारी रिंकू सिंह को सौंपी गई है।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने आगामी एसीसी राइजिंग एशिया कप के स्क्वॉड में बदलाव किया है। रजत पाटीदार, जिन्हें टीम का उप-कप्तान बनाया गया था, उन्होंने अपनी चोट का हवाला देते हुए इस 50 ओवर टूर्नामेंट में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। बीसीसीआई ने उनके फैसले के बाद रिंकू सिंह को नया उप-कप्तान चुना है, वहीं आयुष बदोनी बतौर रिप्लेसमेंट स्क्वाड में जुड़ेंगे। बता दें, राइजिंग एशिया कप का आगाज 19 नवंबर से होने जा रहा है। भारतीय टीम अपना पहला मैच 20 नवंबर को नेपाल के खिलाफ खेलेगी। वहीं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान महामुकाबला रविवार 22 नवंबर को खेला जाएगा।

बीसीसीआई के अनुसार, 'रजत पाटीदार ने BCCI को बताया है कि 50 ओवर के फॉर्मेट में सिलेक्शन के लिए उनके नाम पर विचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वह अपनी मौजूदा चोटों का मैनेजमेंट कर रहे हैं।

इसके अनुसार, उन्हें ACC राइजिंग स्टार्स एशिया कप के लिए इंडिया A स्क्वाड से हटा दिया गया है। पुरुषों की सिलेक्शन कमिटी ने रिंकू सिंह को वाइस-कैप्टन बनाया है, जबकि पाटीदार की जगह आयुष बदोनी को स्क्वाड में शामिल किया गया है।'

रजत पाटीदार चोट से परेशन पाटीदार का यह नया फैसला हाल के सीज़न में लगी चोटों के बाद आया है। बाएं घुटने की समस्या ने अक्टूबर 2025 में उनके घरेलू कैंपेन में भी रुकावट डाली, जबकि IPL 2025 के दौरान उन्हें उंगली में चोट लगी थी। BCCI ने यह नहीं बताया है कि वह अभी किन चोटों का इलाज करा रहे हैं या ठीक होने का टाइमलाइन नहीं बताया है।

वैभव सूर्यवंशी से लेकर अभिषेक शर्मा जैसे स्टार खिलाड़ी टीम में राइजिंग एशिया कप के लिए जो भारतीय टीम चुनी गई है उसमें 15 साल के वैभव सूर्यवंशी से लेकर अभिषेक शर्मा, प्रभसिमरन सिंह, तिलक वर्मा, हर्षित राणा और प्रिंस यादव जैसे आईपीएल स्टार प्लेयर्स हैं। यह भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेलते हैं। तिलक वर्मा को इस टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है।

राइजिंग स्टार्स एशिया कप के लिए इंडिया A की अपडेटेड स्क्वाड: अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, प्रभसिमरन सिंह [WK], तिलक वर्मा [C], रिंकू सिंह [VC], कुमार कुशाग्र [WK], सूर्यांश शेडगे, शाहबाज अहमद, विप्रज निगम, हर्ष दुबे, तनुश कोटियन, हर्षित राणा, प्रिंस यादव, अरशद खान, आयुष बदोनी