रजत पाटीदार के साथ हुआ 'खेला', विराट कोहली तक ने किया फोन; फिर पुलिस को हल करना पड़ा मसला

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के कप्तान रजत पाटीदार के साथ 'खेला' हो गया। उनका पुराना मोबाइल नंबर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के एक लड़के को अलॉट हो गया था। इसके बाद, पाटीदार को अजीबोगरीब सिचुएशन का सामना करना पड़ा। उन्हें पुलिस की मदद लेनी पड़ी और तब जाकर मसला हल हुआ। जिस लड़के को नंबर मिला था, उसका नाम मनीष है। मनीष और उसके दोस्त को शुरू में लगा कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, पाटीदार का पुराना मोबाइल नंबर 90 दिनों से ज्यादा समय से एक्टिव नहीं था, जिसके कारण टेलीकॉम प्रोवाइडर ने उसे डीएक्टिवेट कर दिया। बाद में उस नंबर को गरियाबंद जिले के माडागांव में रहने वाले मनीष ने खरीदा था। मनीष ने जून के अंत में रिलायंस जियो सिम कार्ड एक्टिवेट किया था। एक्टिवेट होने के कुछ ही समय बाद मनीष और उसके दोस्त खेमराज ने देखा कि नए नंबर की व्हाट्सएप प्रोफाइल इमेज में पाटीदार की तस्वीर दिखाई दे रही है।

इसके बाद, क्रिकेट जगत की जानी-मानी हस्तियों के फोन मनीष के पास आने लगे। विराट कोहली और एबी डिविलियर्स ने फोन किया। वे पाटीदार से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि शुरुआत में मनीष और खेमराज हैरान थे लेकिन उन्हें इस नंबर की अहमियत का अंदाजा नहीं था। उन्होंने इसे हंसी-मजाक में लिया। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब पाटीदार ने खुद मनीष से अपना पुराना नंबर वापस लेने के लिए संपर्क किया। पाटीदार ने युवक को पुराने नंबर की अहमियत के बारे में बताया। यह नंबर उनके कोचों, टीम के साथियों और करीबी लोगों के पास था।