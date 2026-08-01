रजत पाटीदार को मिली कप्तानी, सेंट्रल जोन के उपकप्तान बने रिंकू सिंह; दलीप ट्रॉफी के लिए टीम का ऐलान
रजत पाटीदार को दलीप ट्रॉफी के लिए सेंट्रल जोन का कप्तान बनाया गया है। वहीं रिंकू सिंह को टीम का उपकप्तान चुना गया है। सारांश भी टीम में मौजूद हैं।
भारतीय बल्लेबाज रजत पाटीदार इस महीने के अंत में बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' में शुरू होने वाली दलीप ट्रॉफी में मध्य क्षेत्र टीम की कप्तानी करेंगे। भारतीय मध्यक्रम के बल्लेबाज रिंकू सिंह को टीम का उपकप्तान बनाया गया है। पाटीदार की अगुआई में हाल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लगातार दो बार आईपीएल खिताब जीता था। ऑफ स्पिनर सारांश जैन को भी टीम में शामिल किया गया है लेकिन उनके घरेलू सत्र के शुरुआती मुकाबलों में खेलने की संभावना नहीं है क्योंकि वह श्रीलंका दौरे पर गई भारतीय टेस्ट टीम का हिस्सा हैं।
सारांश जैन के गॉल में अपना टेस्ट पदार्पण करने की संभावना है क्योंकि ऑफ स्पिन ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर पहले टेस्ट से बाहर हो गए हैं। भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट 15 अगस्त से गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा जबकि दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में शुरू होगा। दलीप ट्रॉफी का आयोजन 23 अगस्त से 10 सितंबर तक बीसीसीआई 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' में किया जाएगा।
दलीप ट्रॉफी के लिए मध्य क्षेत्र टीम:
रजत पाटीदार (कप्तान), रिंकू सिंह (उपकप्तान), आर्यन जुयाल (विकेटकीपर), सारांश जैन, अमन मोखाड़े, कुणाल चंदेला, जीशान अंसारी, आर्यन पांडेय, अरशद खान, आयुष पांडेय, यश राठौड़, हर्ष दुबे, कुणाल सिंह राठौड़ (विकेटकीपर), यश ठाकुर और नचिकेत भूटे।
स्टैंडबाय खिलाड़ी:
अमनदीप खरे, मयंक मिश्रा, सौरभ रावत, भार्गव मेराई, कुणाल यादव और कुमार कार्तिकेय।
गायकवाड़ को मिली वेस्ट की कमान
भारत के ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ को आने वाली दलीप ट्रॉफी के लिए वेस्ट ज़ोन टीम का कप्तान बनाया गया है, जबकि अनुभवी बाएं हाथ के स्पिन-बॉलिंग ऑलराउंडर शम्स मुलानी को वाइस-कैप्टन बनाया गया है। टूर्नामेंट के लिए वेस्ट ज़ोन सिलेक्शन कमिटी की मीटिंग के बाद सोमवार को टीम की घोषणा की गई, जो 23 अगस्त से 10 सितंबर तक बेंगलुरु में बीसीसीआई सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (CoE) में होगा। वहीं वैभव सूर्यवंशी को अगले महीने से शुरू होने वाली दलीप ट्रॉफी के लिए इशान किशन की अगुवाई वाली पूर्व क्षेत्र टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है।
घरेलू क्रिकेट की शुरुआत
भारतीय घरेलू क्रिकेट सीजन 2026-27 की शुरुआत 23 अगस्त से छह जोनल टीमों वाली पुरुष दलीप ट्रॉफ़ी से होगी। वहीं अक्टूबर से शुरु होने वाली रणजी ट्रॉफी दो चरणों में खेली जायेगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अनुसार दलीप ट्रॉफी के बाद ईरानी कप खेला जाएगा, जिसमें मौजूदा रणजी ट्रॉफ़ी चैंपियन जम्मू और कश्मीर का सामना शेष भारत टीम से होगा। यह मुकाबला एक अक्तूबर से खेला जाएगा। रणजी ट्रॉफ़ी और अंडर 23 कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी पिछले सीजन की तरह दो चरणों में आयोजित की जाएंगी। रणजी ट्रॉफी में 32 टीमें एलीट ग्रुप में और छह टीमें प्लेट ग्रुप में खेलेंगी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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