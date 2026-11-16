8 चौके, 13 छक्के...RCB के कप्तान ने 48 गेंदों में ठोक दिए 135 रन, रच दिया इतिहास
आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार के बल्ले से इंदौर में तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली। मध्य प्रदेश के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में रजत पाटीदार ने इतिहास रच दिया। उन्होंने 8 चौके और 13 छक्के लगाकर 135 रन ठोके।
रजत पाटीदार टी20 क्रिकेट में कितने खतरनाक खिलाड़ी हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने नंबर 5 पर आकर शतक जड़ दिया। इसके साथ-साथ उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए इतिहास भी रच दिया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार मध्य प्रदेश के पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं, जिन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शतक जड़ा है। इससे पहले वही इस टूर्नामेंट में एमपी के टॉप स्कोरर थे। दो बार वे शतक से चूके थे, लेकिन इस बार उन्होंने तीन अंकों वाला जादुई आंकड़ा पार कर लिया।
मध्य प्रदेश की टीम सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026 के अपने दूसरे राउंड के मैच में असम के खिलाफ न्यू चंडीगढ़ में खेलने उतरी। 57 रन पर 3 विकेट एमपी की टीम ने खो दिए थे, लेकिन रजत पाटीदार जब क्रीज पर उतरे तो फिर असम के गेंदबाज पानी मांगते नजर आए। उन्होंने चौके और छक्कों की ऐसी बारिश कर दी कि असम की टीम देखती रह गई। रजत पाटीदार ने 41 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और फिर 48 गेंदों में 135 रन बनाकर वे नाबाद लौटे। उस समय तक टीम का स्कोर 250 हो चुका था और टीम 20 ओवर खेल चुकी थी।
रजत पाटीदार ने इस मैच में 48 गेंदों में 8 चौके और 13 छक्कों की मदद से 135 रनों की पारी खेली। उनका स्ट्राइक रेट 281.25 का रहा। अभी तक मध्य प्रदेश के लिए इस टूर्नामेंट में सबसे बड़ी निजी पारी खेलने का रिकॉर्ड उन्हीं के नाम दर्ज था, लेकिन कभी कोई बल्लेबाज मध्य प्रदेश के लिए शतक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में नहीं जड़ पाया था, लेकिन रजत ने ऐसा कर दिखाया। उन्होंने 2021 में गोवा के खिलाफ 96 रन और 2022 में रेलवेज के खिलाफ नाबाद 92 रन बनाए हुए हैं, लेकिन यह एमपी के किसी भी बल्लेबाज की सबसे पहली शतकीय पारी है।
एशिया कप राइजिंग स्टार्स से हट गए थे पाटीदार
आपकी जानकारी के लिए बता दें, रजत पाटीदार को एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट के लिए चुना गया था, लेकिन उन्होंने उस टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया था। राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट एकदिवसीय टूर्नामेंट है, जो इसी सप्ताह शुरू हो रहा है। रजत पाटीदार ने कहा था कि उनकी बॉडी 50-50 ओवर की क्रिकेट के लिए फिट नहीं है। ऐसे में वह टी20 क्रिकेट ही खेलेंगे। अब वह सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बतौर कप्तान खेल रहे हैं। पिछले मैच में 29 गेंदों में 36 रन उन्होंने बनाए थे।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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