1.63 अरब डॉलर में बिक गई राजस्थान रॉयल्स की टीम, जानिए कौन है इसका नया मालिक?
आईपीएल फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स की टीम बिक चुकी है। इसका सौदा पूरा हो गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, पहली बार ही खिताबी जीत हासिल करने वाली इस टीम को अमेरिका स्थिति उद्यमी कल सोमानी के नेतृत्व वाले एक समूह ने इस फ्रेंचाइजी को 1.63 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की कीमत में खरीदा है।
आईपीएल फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स की टीम बिक चुकी है। इसका सौदा पूरा हो गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, पहली बार ही खिताबी जीत हासिल करने वाली इस टीम को अमेरिका स्थिति उद्यमी कल सोमानी के नेतृत्व वाले एक समूह ने 1.63 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की कीमत में अपने नाम किया है। इस सौदे में कल सोमानी को वालमार्ट परिवार के अमेरिकी व्यवसायी रॉब वॉल्टन और हैम्प परिवार का समर्थन मिला है।
राजस्थान रॉयल्स के नए मालिक कल सोमानी पहले से ही इस टीम में अल्पसंख्यक हिस्सेदारी रखते थे, लेकिन उन्होंने अब इसे पूरी तरह से अपने मालिकाना हक में कर लिया है। सोमानी एडुटेक,आर्टिफिशियल एंटिलिजेंस और आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के एक बहुत बड़े उद्यमी हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक, सौदा पूरी तरह से साइन हो चुका है, लेकिन कागजी औपचारिकताएं आईपीएल 2026 के अंत तक पूरी कर ली जाएंगी। टीम को बेचने की बात आज से नहीं बल्कि 6 महीने पहले से ही चल रही थी। इससे पहले राजस्थान रॉयल्स की टीम का मालिकाना हक इमर्जिंग मीडिया वेंचर्स थे, जिसका नेतृत्व भारतीय ब्रिटिश व्यवसायी मनोज बदाले कर रहे थे। इसकी अल्पसंख्यक हिस्सेदारी कल समानी के पास भी थी। हालांकि, अब कल समानी इस टीम के मालिक हो गए हैं और पूरी हिस्सेदारी इनके पास आ गई है।
आईपीएल का पहला खिताब जीतने वाली राजस्थान रॉयल्स 1 अरब डॉलर में बिकने वाली आईपीएल की पहली टीम बन गई है। इससे पहले संजीव गोयनका के आरपीएसजी ग्रुप ने लखनऊ सुपर जाइंट्स की टीम को 94 करोड़ डॉलर में खरीदा गया था। राजस्थान रॉयल्स की शुरुआती कीमत बहुत कम थी। जब 2008 में यह टीम आई थी तब इसे सिर्फ 6.7 करोड़ डॉलर में खरीदा गया था। यह उस वक्त की सबसे सस्ती टीमों में से एक थी, लेकिन अब आईपीएल की सबसे महंगी बिकने वाली टीम बन गई है।
सूत्रों के मुताबिक, राजस्थान रॉयल्स के बाद अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के पास के बिकने की भी संभावना लगाई जा रही है, जिसकी कीमत राजस्थान रॉयल्स से भी ज्यादा हो सकती है। कई रिपोर्ट्स में आरसीबी की कीमत के बारे में बताया गया है कि यह 2 अरब डॉलर में बिक सकती है या इसकी कीमत और भी अधिक हो सकती है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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