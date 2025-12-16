Cricket Logo
Rajasthan Royals IPL Auction live: क्या होगी ऑक्शन में राजस्थान की रणनीति? यहां मिलेगा हर अपडेट

संक्षेप:

Rajasthan Royals IPL 2026 Auction Live Updates: राजस्थान रॉयल्स ऑक्शन में बड़ी संभली हुई रणनीति अपनाएगी। ऑक्शन में वे किस-किस खिलाड़ी को खरीदने वाले हैं। इसकी अपडेट आपको यहां मिलती रहेगी..

Dec 16, 2025 08:38 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
IPL 2026 Auction में राजस्थान रॉयल्स की कुछ अलग रणनीति होगी। पिछले दो सीजन राजस्थान रॉयल्स के लिए अच्छे नहीं रहे। 2026 में नया कैप्टन भी राजस्थान की टीम को खोजना होगा। बड़ा नाम अब उनके पास नहीं है। किसी युवा खिलाड़ी पर ही कप्तानी के लिए आरआर को भरोसा करना होगा। ऑक्शन से पहले की स्ट्रेटिजी की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स ने सिर्फ 16 प्लेयर ही रिटेन या ट्रेड के जरिए साथ रखे हैं। अभी 9 स्लॉट खाली हैं, जिनमें एक स्लॉट ओवरशीज प्लेयर के लिए है। मैनेजमेंट 16 दिसंबर को अबूधाबी में होने जा रहे मिनी ऑक्शन में भारतीय खिलाड़ियों पर ज्यादा फोकस करेगा। राजस्थान की फ्रेंचाइजी किस-किस पर दांव लगा सकती है? इसके बारे में हर एक अपडेट आपको यहां मिलती रहेगी।

IPL ऑक्शन 2026 में राजस्थान रॉयल्स

बचा हुआ पर्स- 16.05 करोड़ रुपये

कुल बचे हुए स्लॉट- 9

विदेशी खिलाड़ियों के बचे स्लॉट- 1

पंजाब किंग्स के पास विदेशी खिलाड़ियों की फौज है। अगर कोई विदेशी उनको ना भी मिले तो भी काम चल जाएगा, लेकिन ऑक्शन टेबल पर जब राजस्थान फ्रेंचाइजी होगी तो उनका एक ही फोकस होगा कि टॉप इंडियन प्लेयर्स और युवा खिलाड़ियों को खरीदा जाए। हालांकि, बिडिंग वार में आरआर नहीं फंसेगी, क्योंकि उनके पास सिर्फ 16 करोड़ पर्स में हैं और 9 प्लेयर उनको खरीदने हैं। पृथ्वी शॉ को बैकअप ओपनर और डेवन कॉनवे की तरह आरआर जा सकती है। दीपक हुड्डा और वेंकटेश अय्यर भी विकल्प हो सकते हैं। राहुल चाहर भी निशाने पर होंगे, क्योंकि वे दमदार लेग स्पिनर हैं।

पंजाब किंग्स द्वारा रिटेन और ट्रेड किए 16 प्लेयर

ध्रुव जुरेल, डोनोवन फरेरा, जोफ्रा आर्चर, क्वेना मफाका, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, नंद्रे बर्गर, रविंद्र जडेजा, रियान पराग, सैम कुरेन, संदीप शर्मा, शिमरोन हेटमायर, शुभम दुबे, तुषार देशपांडे, वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जयसवाल, युद्धवीर चरक

रिलीज किए गए प्लेयर - 9

संजू सैमसन (ट्रेड), नितीश राणा (ट्रेड), वानिंदु हसरंगा, महेश थीक्षाना, फजलहक फारूकी, आकाश मधवाल, कुमार कार्तिकेय सिंह, अशोक शर्मा, कुणाल राठौड़

IPL 2026
