ऐतिहासिक जीत के बावजूद भारत को लेकर बावुमा कह गए बड़ी बात, बोले- भले ही रिकॉर्ड चेज है लेकिन...

संक्षेप: साउथ अफ्रीका ने भारत के खिलाफ दूसरे वनडे में चार विकेट से जीत हासिल की। भारत 359 का टारगेट डिफेंड नहीं कर सका। जानिए, ऐतिहासिक जीत के बाद साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने क्या कहा?

टेम्बा बावुमा की अगुवाई वाली साउथ अफ्रीका की टीम ने भारत के खिलाफ दूसरे वनडे में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। भारतीय टीम रायपुर के मैदान पर 359 का टारगेट डिफेंड नहीं कर सकी। साउथ अफ्रीका ने 49.2 ओवर में छह विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल किया। यह वनडे में भारत के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए किसी भी टीम की संयुक्त रूप से सबसे बड़ी जीत है। ओपनर एडेन मार्करम (110) ने शानदार शतकीय पारी खेली। उन्होंने बावुमा (46) के साथ दूसरे विकेट के लिए 101 रन की पार्टनरशिप की। मार्करम ने मैथ्यू ब्रीटजके (68) के संग तीसरे विकेट के लिए 70 रन जोड़े। डेवाल्ड ब्रेविस (54) ने भी अर्धशतक जमाया। आठवें नंबर पर आए कॉर्बिन बॉश ने 15 गेंदों में नाबाद 29 रन जुटाए। साउथ अफ्रीका ने विदेशी सरजमीं पर लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे बड़ी जीत अपने नाम की है। हालांकि, ऐतिहासिक जीत के बावजूद कप्तान बावुमा ने भारत को लेकर बड़ी बड़ी बात कही।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बावुमा ने दूसरा वनडे चार विकेट से जीतने के बाद कहा, ''मुझे खुशी है कि हमने जीत की दहलीज पार कर ली। इस मैच में आते हुए हमारा फोकस था कि बॉल के साथ हम कैसे और बेहतर हो सकते हैं। लेकिन बैट के साथ टॉप तीन ने निश्चित रूप से बेहतर किया। एडेन मार्करम और मैथ्यू ब्रीटजके की फॉर्म जारी है और कॉर्बिन बॉश काफी मैच्योरिटी दिखा रहे हैं। फिनिशिंग भी बेहतर रही। अविश्वसनीय गेम रहा। यह एक रिकॉर्ड चेज है, जो दिखाता है कि भारतीय टीम के खिलाफ खेलना कितना कठिन है। लगभग सभी का योगदान ने दिया और हमें ऐसे बड़े रन चेज में इसकी जरूरत होगी। जब मैं क्रीज पर आया तो एडेन बॉल को हिट कर रहा था। मैं उसके साथ पार्टनरशिप बनाने की कोशिश कर रहा था। मैच को डीप ले जाना चाहता था, भले ही मॉडर्न क्रिकेट में यह अलग हो। लेकिन बात पार्टनरशिप और मेरे पीछे आने वाले लोगों पर भरोसा करने की थी। मुझे लगता है कि ब्रेविस को जल्दी भेजना हमारे लिए फायदेमंद रहा।''