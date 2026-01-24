Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Raipur 250 would have been better target against India Rachin Ravindra expressed pain showed courage despite two defeats
भारत को इतना टारगेट देना चाहिए था...रचिन रविंद्र का छलका दर्द, दो हार के बावजूद दिखाया हौसला

भारत को इतना टारगेट देना चाहिए था...रचिन रविंद्र का छलका दर्द, दो हार के बावजूद दिखाया हौसला

संक्षेप:

भारत ने रायपुर टी20 में 209 का टारगेट आसानी से चेज किया। मैच के बाद न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर रचिन रविंद्र का दर्द छलका। हालांकि, दो हार के बावजूद रचिन ने हौसला दिखाया।

Jan 24, 2026 12:23 pm IST Md.Akram रायपुर, भाषा
रचिन रविंद्र को भारतीय परिस्थितियों में बल्लेबाजी करना बहुत पसंद है और अब जबकि यहां जल्द ही टी20 विश्व कप होने वाला है तब न्यूजीलैंड के इस बल्लेबाज को अपनी लय मिलती दिख रही है। इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने भारत में खेले गए 2023 के वनडे विश्व कप में तीन शतक लगाकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। इसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के साथ उनका अनुबंध हुआ, जिससे उन्हें देश भर की विभिन्न परिस्थितियों में बल्लेबाजी करने का अधिक अनुभव मिला।

फिफ्टी से चूके गए थे रचिन रवींद्र

शुक्रवार रात को दूसरे टी20 मैच में उन्होंने कुलदीप यादव की ढीली गेंद पर आउट होने से पहले 26 गेंदों में 44 रन बनाकर अपनी विशेष प्रतिभा का नमूना पेश किया। हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती की गेंदों पर लगाए गए उनके दो-दो छक्कों ने दिखाया कि उनके खेल में ताकत और संयम का सही संतुलन है। रविंद्र ने मैच के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘‘भारत में खेलना अच्छा लगता है। मैं यहां की परिस्थितियों से अच्छी तरह वाकिफ हूं। आगे काफी व्यस्त कार्यक्रम है, इसलिए मैंने स्वदेश में काफी अभ्यास किया। इस तरह के विकेटों पर खेलने के लिए तैयारी की।’’

'हमें इतना टारगेट देना चाहिए था'

भारत ने बड़ी आसानी से 209 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया और पांच मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली। रविंद्र ने कहा, ‘‘भारत की बल्लेबाजी को देखते हुए ऐसा लगता है कि 250 का लक्ष्य बेहतर होता। हमने बीच में जल्दी-जल्दी विकेट गंवा दिए, जिससे हमारी प्रगति थोड़ी धीमी हो गई। ओस पड़ने और इस तरह की अन्य परिस्थितियों को देखते हुए संभवतः हमें 15-20 रन और बनाने चाहिए थे।’’ उनके पास गति होती है,‘‘ उन्होंने तर्क दिया।’’

दो हार के बावजूद दिखाया हौसला

भारतीय मूल के इस बल्लेबाज ने कहा, ‘‘जब हमने पहले बल्लेबाजी की तो मैदान थोड़ा गीला था और फिर धीरे-धीरे और गीला होता गया, जिससे गेंद पकड़ना और बेहतर तरीके से खेलना मुश्किल हो गया, लेकिन फिर भी इससे भारत की बल्लेबाजी पर कोई असर नहीं पड़ता।’’ न्यूजीलैंड को कभी भी कम नहीं आंका जा सकता और रचिन को भी भरोसा है कि उनकी टीम सीरीज में वापसी करेगी। उन्होंने कहा, ‘‘यह बेहद निराशाजनक है। हम सीरीज में नहीं पिछड़ना चाहते थे लेकिन हमारे खिलाड़ियों का हौसला अभी बना हुआ है। हमने पहले दो मैचों से बहुत कुछ सीखा है। उम्मीद है कि हम आगे के तीन मैच में और बेहतर प्रदर्शन करेंगे।’’

Md.Akram

Md.Akram
Md.Akram
Rachin Ravindra India vs New Zealand
