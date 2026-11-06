IND vs NZ दूसरा वनडे हो सकता है रद्द, वेलिंग्टन मैच पर छाए काले बादल
IND vs NZ दूसरे वनडे पर बारिश का तगड़ा साया है। बारिश की भविष्यवाणी ऐसी है कि कहा जा रहा है कि मुकाबला रद्द भी हो सकता है। दूसरा वनडे स्थानीय समयानुसार 3 बजे शुरू होना है, जबकि बारिश 4 बजे से है।
इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 5 मैच की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला वेलिंग्टन के हेनरी स्टेडियम में खेला जाना है। हालांकि वहां का खराब मौसम फैंस के मजे को किरकिरा कर सकता है। जी हां, वेलिंग्टन में कल यानी शनिवार, 7 नवंबर को मौसम काफी खराब रहने वाला है, जिस वजह से मैच रद्द होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। स्थानीय समयानुसार मुकाबला दोपहर 3 बजे से शुरू होग, जबकि बारिश होने की भी भविष्यवाणी 3 बजे से ही है, जो रात तक चलेगी। बीच-बीच में मौसम जरूर साफ हो सकता है, मगर वनडे मैच के लिए वह काफी नहीं होगा।
वेलिंग्टन का मौसम बेहद खराब
वेलिंग्टन में शनिवार, 7 नवंबर को पूरे दिन बारिश की संभावनाएं 60 प्रतिशत की है। दोपहर 3 बजे से बारिश शुरू होने की भविष्यवाणी है जो रात 11 बजे तक चलेगी। ऐसे में भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरा वनडे होता मुश्किल ही नजर आ रहा है। दोपहर 3 बजे बारिश की संभावनाएं 55 प्रतिशत है, जो 4 बजे बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगी। 5 से 7 बजे की बीच बारिश होने के चांसेस काफी कम है, जिस बीच कुछ ओवर का मैच हो सकता है, मगर रात 8 बजे से एक बार फिर बारिश की संभावनाएं 40 प्रतिशत के पार की है।
स्थानीय समयानुसार प्रति घंटे के हिसाब से वेलिंग्टन में बारिश की संभावनाएं
दोपहर 3 बजे- 55 प्रतिशत
दोपहर 4 बजे- 60 प्रतिशत
शाम 5 बजे- 20 प्रतिशत
शाम 6 बजे- 15 प्रतिशत
शाम 7 बजे- 20 प्रतिशत
रात 8 बजे- 43 प्रतिशत
रात 9 बजे- 47 प्रतिशत
रात 10 बजे- 51 प्रतिशत
रात 11 बजे- 40 प्रतिशत
भारत सीरीज में 1-0 से आगे
ऑकलैंड में खेले गए पहले वनडे में 5 विकेट (DLS) से जीत दर्ज कर भारत ने 5 मैच की इस सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। पहले बैटिंग करते हुए मेजबान न्यूजीलैंड की टीम 185 के स्कोर पर ही सिमट गई थी। इस स्कोर का पीछा करने उतरी टीम इंडिया को रोहित शर्मा के रूप में पहला झटका पारी के पहले ही ओवर में लग गया था। हालंकि इसके बाद कप्तान शुभमन गिल और विराट कोहली ने पारी को संभाला। बारिश ने बीच-बीच में मैच पर ब्रेक लगाई, मगर दोनों बल्लेबाज लगे रहे। अंत में भारत के टारगेट में बदलाव हुआ। टीम इंडिया को 143 रन चेज करने को मिले। विराट कोहली की 74 रनों की पारी के दम पर टीम इंडिया ने इसे आसानी से चेज कर लिया।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें