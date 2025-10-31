Cricket Logo
IND vs AUS 2nd T20I Melbourne Weather: बारिश की वजह से टॉस में हो सकती है देरी, क्या पूरा हो पाएगा मैच?

संक्षेप: IND vs AUS 2nd T20I Melbourne Weather- इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 5 मैच की टी20 सीरीज का दूसरा मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाना है। इस मैच पर भी बारिश का तगड़ा साया है।

Fri, 31 Oct 2025 10:37 AMLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
IND vs AUS 2nd T20I Melbourne Weather- इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 5 मैच की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी शुक्रवार, 31 अक्टूबर को खेला जाना है। India vs Australia दूसरा टी20 मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाना है। सीरीज का पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ा था और दूसरे मुकाबले पर भी काले बादल मंडरा रहे हैं। वेदर रिपोर्ट्स के अनुसार बारिश की वजह से मैच शुरू होने में देरी हो सकती है, टॉस के समय को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर IND vs AUS दूसरा टी20 भी बारिश की वजह से रद्द होता है तो फैंस काफी निराश होंगे। आईए एक नजर मेलबर्न वेदर रिपोर्ट पर डालते हैं-

IND vs AUS मेलबर्न वेदर

IND vs AUS दूसरे टी20 मैच में मौसम एक बार फिर निर्णायक भूमिका निभा सकता है। पूर्वानुमानों के अनुसार, मेलबर्न में बादल छाए रहेंगे और बारिश हो सकती है, जिससे मैच देरी से शुरू हो सकता है। शाम ढलते ही स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है, जिससे एक पूर्ण मुकाबले की उम्मीद है।

Accuweather की रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय समय पर शाम 4 से 7 बजे के बीच मेलबर्न में बारिश होने के लगभग-लगभग 50 प्रतिशत चांसेस है। मेलबर्न में मैच 7 बजकर 15 मिनट पर शुरू होगा। ऐसे में टॉस में थोड़ी देरी हो सकती है। 7 बजे के बाद मेलबर्न में बारिश होने के 13 प्रतिशत ही चांसेस है। ऐसे में फैंस मैच पूरा होने की उम्मीद लगा सकते हैं।

IND vs AUS हेड टू हेड

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभी तक 33 मैच खेले गए हैं जिसमें से 20 मुकाबले जीतकर टीम इंडिया ने अपना दबदबा बनाया हुआ है, वहीं ऑस्ट्रेलिया के हाथों इस दौरान 11 जीत लगी है। 2 मुकाबलों का नतीजा नहीं निकल पाया।

IND vs AUS स्क्वॉड

ऑस्ट्रेलिया टीम: मिशेल मार्श (कप्तान), ट्रैविस हेड, जोश इंगलिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, मिशेल ओवेन, मार्कस स्टोइनिस, जोश फिलिप, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, मैथ्यू कुह्नमैन, जोश हेज़लवुड, सीन एबॉट, मैथ्यू शॉर्ट, बेन द्वारशुइस, तनवीर संघा

भारत टीम: अभिषेक शर्मा, शुबमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रित बुमरा, रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, जितेश शर्मा

