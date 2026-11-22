टी20 डेब्यू में ही जमशेद आलम ने रचा इतिहास, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में चार गेंदों में झटके चार विकेट
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में गेंदबाज जमशेद आलम ने सौराष्ट्र के खिलाफ मैच में चार गेंदों में चार विकेट चटकाए। वह पुरुषों के टी20 क्रिकेट में डेब्यू पर 5 विकेट लेने वाले छठे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं।
रेलवे के 23 वर्षीय दाएं हाथ के मध्यम तेज गेंदबाज जमशेद आलम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सौराष्ट्र के खिलाफ टी20 पदार्पण को यादगार बनाते हुए चार गेंदों में चार विकेट लेने का कारनामा किया। वह इस प्रारूप में ऐसा करने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। डेली कॉलेज मैदान पर खेले गये मैच में आलम ने केवल नौ गेंदों में पांच विकेट हासिल किए। वह पुरुषों के टी20 क्रिकेट में पदार्पण पर पांच विकेट लेने वाले छठे भारतीय गेंदबाज भी बने।
जमशेद आलम ने लिए 5 विकेट
रेलवे के पांच विकेट पर 182 रन बनाने के बाद सौराष्ट्र की पारी के चौथे ओवर में आलम को गेंद मिली। उन्होंने अपने पहले ही ओवर में हार्विक देसाई, प्रेरक मांकड़, रुचित अहिर और सम्मार गज्जर को लगातार चार गेंदों पर आउट किया। उन्होंने अगले ओवर में सिद्धार्थ राणा का विकेट लेकर अपने पांच विकेट पूरे किये। उस समय सौराष्ट्र का स्कोर 30 रन पर छह विकेट था। देसाई का कैच जुबैर अली ने लपका। इसके बाद आलम ने मांकड़ को बोल्ड किया, जबकि गज्जर और राणा को पगबाधा आउट किया। अहिर विकेटकीपर को कैच देकर पवेलियन लौटे।
अंतिम ओवर में रहे महंगे
सौराष्ट्र की टीम आठ विकेट पर 153 रन ही बना सकी और 29 रन से मुकाबला हार गई। आलम ने अपने अंतिम ओवर में 17 रन दिए और 38 रन देकर पांच विकेट के साथ अपना स्पेल समाप्त किया। भारत के बाहर पुरुषों के टी20 क्रिकेट में केवल दो गेंदबाजों ने आलम से कम गेंदों में पांच विकेट लिए हैं। इंडोनेशिया के गेडे प्रियंदना ने 2025 में कंबोडिया के खिलाफ छह गेंदों में पांच विकेट लिए थे, जबकि फिनलैंड के महेश तांबे ने उसी वर्ष एस्टोनिया के खिलाफ आठ गेंदों में पांच विकेट हासिल किए थे।
आलम उत्तर प्रदेश टी20 लीग में मेरठ मेवरिक्स के लिए खेल चुके हैं। वह रेलवे की घरेलू अंडर-23 प्रतियोगिता सीके नायडू ट्रॉफी का भी हिस्सा रहे हैं। इस साल की शुरुआत में उन्होंने टी20 मुंबई लीग में आकाश टाइगर्स एमडब्ल्यूएस की ओर से भी खेला था।
इससे पहले कप्तान सूरज कश्यप (तीन विकेट और नाबाद 13 रन) के हरफनमौला प्रदर्शन और आयुष लोहारुका (58) की अर्धशतकीय पारी की बदौलत बिहार ने सोमवार को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी एलीट ग्रुप बी मुकाबले में रेलवे को 10 गेंदें शेष रहते चार विकेट से हराया।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी