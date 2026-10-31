VIDEO: राहुल त्रिपाठी ने 12 गेंदों में ठोकी फिफ्टी, भारत ने 6 ओवर में बनाए 121 रन; फिर भी मिली हार
हॉन्ग-कॉन्ग सिक्सेस में आखिरकार भारतीय खिलाड़ियों का बल्ला बोला। टीम इंडिया ने 6 ओवर में 121 रन बनाे, जिसमें राहुल त्रिपाठी ने 12 गेंदों में फिफ्टी ठोकी। हालांकि उन्हें फिर भी हार का सामना करना पड़ा।
भारत को हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेस 2026 बाउल सेमीफाइनल में इंग्लैंड के हाथों करीबी मुकाबले में 3 रन से हार का सामना करना पड़ा। पहले बैटिंग करते हुए इंग्लिश टीम ने मार्टिन एंडरसन की तूफानी फिफ्टी के दम पर निर्धारित 6 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 124 रन बोर्ड पर लगाए थे। एंडरसन ने 13 गेंदों पर 3 चौकों और 6 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 51 रनों की पारी खेली थी। उनके अलावा एड बर्नार्ड ने 14 गेंदों पर नाबाद 35 रन बनाए थे। इस स्कोर का पीछा करने उतरी टीम इंडिया के लिए राहुल त्रिपाठी ने 12 गेंदों पर फिफ्टी जड़ी। राहुल फिफ्टी लगाने के बाद रिटायर्ड हो गए थे, मगर उनके जाने के बाद भारतीय टीम लय खो बैठी। भारत ने 6 ओवर में 121 रन जरूर बोर्ड पर लगाए, मगर उन्हें इस मैच में 3 रन से हार का सामना करना पड़ा।
राहुल त्रिपाठी के अलावा किन बल्लेबाजों ने मचाया धमाल
त्रिपाठी ने इस मैच में नंबर-3 पर बैटिंग की। नीतीश राणा के साथ इस बार पारी का आगाज शशांक सिंह ने किया। राणा का बल्ला इस टूर्नामेंट में नहीं चला है। इंग्लैंड के खिलाफ भी बाउल सेमीफाइनल में 4 गेंदों पर 4 रन बनाए। वहीं शशांक ने 9 गेंदों पर 1 चौके और 4 छक्कों की मदद से 29 रनों की पारी खेली। त्रिपाठी रिटायर्ड होने के बाद जब वापस लौटे तो लय खो चुके थे। उन्होंने 14 गेंदों पर 2 चौकों और 7 छक्कों की मदद से नाबाद 56 रन बनाए। कप्तान क्रुणाल पांड्या ने 7 गेंदों पर 2 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 28 रनों की तूफानी पारी खेली।
पाकिस्तान और यूएई से ग्रुप स्टेज में हारा भारत
हॉन्ग-कॉन्ग सिक्सेस 2026 ग्रुप स्टेज में भारत का प्रदर्शन का निराशाजनक रहा। पाकिस्तान के खिलाफ ओपनिंग मुकाबले में टीम इंडिया 88 रन ही बना पाई थी, जिसे मैन इन ग्रीन ने 23 गेंदों में ही चेज कर डाला। यूएई के खिलाफ भारतीय बल्लेबाज फिर फेल हुए। इस बार उन्होंने 94 रन बनाए, मगर गेंदबाज इसे भी डिफेंड नहीं कर पाए। यूएई ने बिना विकेट खोए 26 गेंदों में इस स्कोर को चेज कर दिया। क्रुणाल पांड्या इस टूर्नामेंट में भारत की कप्तानी कर रहे हैं, मगर उनकी अगुवाई में भारत का प्रदर्शन काफी खराब रहा।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें