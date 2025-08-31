ऐसा लग रहा उन्हें निकाला गया...राहुल द्रविड़ के राजस्थान से बाहर होने पर डिविलियर्स बोले

एबी डिविलियर्स ने कहा है कि शायद राहुल द्रविड़ को राजस्थान रॉयल्स ने फ्रेंचाइजी से बाहर किया है। उन्होंने कहा कि द्रविड़ शायद भविष्य में जब इस पर बात करेंगे तो सच्चाई सामने आएगी।

आईपीएल 2026 से पहले राहुल द्रविड़ ने राजस्थान रॉयल्स का साथ छोड़ दिया है। द्रविड़ को आईपीएल 2025 सत्र से पहले रॉयल्स का मुख्य कोच नियुक्त किया गया था। फ्रेंचाइजी ने शनिवार को यह घोषणा की। हालांकि दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर एबी डिविलियर्स ने अनुमान लगाया है कि फ्रेंचाइजी द्वारा एक बड़े पद की पेशकश को ठुकराए जाने के कारण हेड कोच राहुल द्रविड़ को बाहर निकाला गया है। आईपीएल 2025 का सीजन राहुल द्रविड़ के लिए व्यक्तिगत रूप से भी काफी चुनौतीपूर्ण रहा था। उन्हें पैर में चोट लगी थी, जिसके कारण उन्हें काफी समय तक व्हीलचेयर पर रहना पड़ा, हालांकि वह टीम को कोचिंग देते रहे। इस सीजन द्रविड़ की कोचिंग में आरआर 14 में से सिर्फ चार ही मैच जीत पाई और नौवें स्थान पर रही।

अपने सोशल मीडिया शो '360 लाइव' पर बोलते हुए डिविलियर्स ने अनुमान लगाया कि द्रविड़ को नई भूमिका से इनकार करने के बाद राजस्थान रॉयल्स प्रबंधन द्वारा बाहर कर दिया गया होगा। एबी डिविलियर्स ने कहा, ''मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यह मालिक या प्रबंधन की तरफ से किया गया फैसला था। उन्होंने टीम में उन्हें एक बड़े पद का विकल्प दिया। उन्होंने मना कर दिया। शायद वह निराश थे और अब टीम के लिए कुछ करना चाहते थे। वह डगआउट में रहना चाहते थे। शायद ये उनका फैसला हो। मैं नहीं जानता। हम जानेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि जब हम भविष्य में उनसे इस बारे में बात करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। हो सकता है।"